Los transportistas murcianos reclaman a Educación que el alza del combustible se repercuta en las tarifas de las rutas escolares

Que el incremento de los costes, sobre todo el del combustible, se tenga en cuenta en las tarifas de las próximas licitaciones de las rutas de transporte escolar en la Región de Murcia. Esta fue una de las principales reclamaciones que plantearon los transportistas murcianos a la Consejería de Educación en el encuentro que mantuvieron en la sede de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) su presidenta, Mercedes Pérez, junto a miembros de su ejecutiva con el consejero Víctor Marín.

Pérez consideró que las empresas no pueden seguir asumiendo el aumento de los costes de explotación si se quiere garantizar un servicio "seguro y de calidad" porque "es inviable trabajar por debajo de nuestros costes", advirtió tras la reunión que mantuvieron para sentar posturas dentro de la hoja de ruta para los próximos cuatro años de licitación del servicio.

Cabe recordar que el actual acuerdo al que llegaron Comunidad y empresas se firmó en otoño de 2023 tras la crisis provocada ante el rechazo a las condiciones económicas que proponía la Consejería y que dejó a más de 6.000 alumnos sin autobús durante casi un mes. El contrato ordinario vencerá de manera oficial al finalizar este curso escolar 2026-2027 por lo que, aunque todavía queden meses por delante, los transportistas le han a la Consejería que comience a pensar en estos 'deberes'.

Patronal y Consejería tendrán que volver a sentarse próximamente porque el convenio caduca al término del curso 2026/2027

El objetivo es que las condiciones económicas de los contratos permitan mantener un transporte escolar con "garantías" tanto para las empresas como, especialmente, para los alumnos que utilizan diariamente estas rutas, destacó la nueva presidenta de la patronal. Junto a la cuestión económica, Froet también pidió que las nuevas licitaciones permitan mantener un servicio de transporte escolar "seguro, con vehículos adecuados y una flota renovada", destacando la importancia de contar tanto con vehículos que reúnan las condiciones necesarias como con profesionales cualificados.

Asimismo defendió la necesidad de contar con «un equipo humano profesional» y, sobre todo, «una flota que reúna las características» necesarias para garantizar que los escolares puedan desplazarse diariamente a sus centros educativos en las mejores condiciones.

Mercedes Pérez reitera que las ayudas a los carburantes han llegado con retraso a las empresas

La primera visita de Marín a las instalaciones de la patronal regional del transporte sirvió también para destacar que el nuevo curso escolar arranca con "absoluta normalidad" en las 460 rutas de transporte escolar para las más de 20.600 plazas de alumnos que necesitan del autobús para ir a sus centros educativos. En este sentido, el consejero recordó que la Comunidad lleva tres cursos escolares consecutivos iniciando el servicio con "absoluta normalidad" en este servicio complementario en el que se invierte cada año 19 millones de euros y que este jueves se incorporarán aquellas rutas que se ofrecen en institutos.

"20 céntimos no son suficientes"

La presidenta de Froet también aprovechó el encuentro para volver a lamentar la "insuficiencia" de las ayudas estatales al combustible anunciadas el pasado mes de marzo por el Gobierno central para compensar el incremento de los carburantes como consecuencia del estallido de la guerra en Irán.

«El coste ha sido mucho mayor de esos 20 céntimos y, para nosotros, no son suficientes para cubrir nuestros costes», denunció antes de reiterar que "una empresa tiene que ser rentable económicamente" para poder funcionar: "Lo que no podemos es trabajar por debajo de los costes de mercado". Otro de los problemas señalados por Pérez es el tiempo que han tardado las empresas en recibir las ayudas al combustible.

Pese a reconocer que parte de las subvenciones anteriores ya han sido cobradas, consideró que los pagos deberían haberse realizado con mayor rapidez mientras que los empresarios han tenido que afrontar sus pagos a proveedores y empleados en plazos mucho más cortos: «Una empresa al final tiene que pagar a sus proveedores a 30 días y a sus trabajadores a 30 días». Por ello, cuando las ayudas se perciben «a 90, 120 días», se genera, según Pérez, «una tensión de tesorería» para las empresas del sector.