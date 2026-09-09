El PP se lleva el gato el agua y será su reforma de la Ley del Mar Menor la que se tramite en la Asamblea

El Partido Popular se llevó este miércoles el gato al agua en la Asamblea Regional al conseguir que la toma en consideración de su Proposición de Ley de modificación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor fuera la única de las tres que se debatían en ser aprobada. Como adelantó La Opinión la semana pasada, el PP logró convencer a los diputados del Grupo Mixto José Ángel Antelo y Virginia Martínez para que apoyaran su reforma. Ni la de Podemos ni la de Vox lograron aunar los apoyos suficientes para continuar con el trámite.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, fue muy claro al afirmar que su propuesta de modificación "no rebaja la protección" del ecosistema: "No elimina una sola prohibición, no autoriza una sola actividad que hoy esté prohibida, no elimina las obligaciones de los agricultores, no elimina los controles, no elimina las inspecciones y no da barra libre absolutamente a nadie".

Con esta reforma, se sustituye el régimen sancionador autonómico sobre nitratos por el estatal, aprobado después de que la Cámara murciana aprobara la ley de protección de la laguna salada en 2020. "Imaginen que por exactamente la misma infracción de tráfico hubiera una sanción distinta dependiendo de si uno circula por Murcia o por Albacete. Probablemente, todos coincidiríamos en que no tiene sentido si existe una norma estatal que establece el régimen común. Pues eso es precisamente lo que queremos corregir", señaló Segado.

No elimina una sola prohibición ni autoriza una sola actividad que hoy esté prohibida Joaquín Segado — Portavoz PP Asamblea

Otro de los cambios principales es que se abre la puerta a que empresas condenadas por infracciones graves o muy graves puedan seguir recibiendo ayudas públicas sin esperar dos años, siendo la Administración la que decida si impone o no esa sanción. "No estamos eliminando esa sanción. Seguimos permitiendo que se imponga. Lo que eliminamos es su automatismo y, sobre todo, eliminamos la injusticia de que la minoría que incumple, perjudique a la mayoría que hace las cosas bien. Eso es proporcionalidad. Eso es seguridad jurídica", señaló el portavoz 'popular'.

La proposición introduce una disposición que obliga a que, cuando se apruebe el nuevo Programa de Actuación del Campo de Cartagena, se revisen los capítulos agrícolas de la legislación para retirar o redimensionar las materias que ya queden recogidas en ese programa. "No tiene sentido obligar a un agricultor a consultar dos normas diferentes para saber qué tiene que hacer exactamente en su explotación", explicó.

Los ganaderos y agricultores de la Región nos han pagado las nóminas a todos José Ángel Antelo — Portavoz Grupo Mixto

Desde el Grupo Popular exponen que, ante el PSOE, que "dice que no se puede tocar nada", y Vox, que "ha llegado a decir que hay que derogarlo todo", ellos no están "ni en un extremo ni en el otro". "Nosotros no vamos a convertir la Ley del Mar Menor en una pieza de museo, como quiere el PSOE. Pero tampoco vamos a dinamitarla, como ha propuesto Vox. Vamos a hacer algo bastante menos espectacular, pero bastante más útil: mejorarla", concluyó.

El portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, defendió la reforma de la legislación autonómica afirmando que "los ganaderos y agricultores de la Región nos han pagado las nóminas a todos" e insistiendo en que el régimen sancionador seguirá aplicándose a quienes "lo hagan mal".

"La palabra del PP no vale nada"

"La palabra del Partido Popular no vale nada", clamó la portavoz socialista, Carmina Fernández, que acusó al Gobierno regional de no haber ejecutado ni el 50% de actuaciones en el Mar Menor. "Lo único que pueden hacer es, además de incumplir la ley, modificarla para rebajar la protección de la laguna, y es lo que están haciendo", señaló.

Los socialistas acusaron a la bancada popular de reducir la protección y premiar al infractor de la ley, puesto que le permitirá seguir recibiendo ayudas después de contaminar el ecosistema. Además, acusó a los 'populares' de haber "roto el consenso" alcanzado hace seis años.

Carmina Fernández, portavoz del PSRM en la Asamblea. / Iván J. Urquízar

Fernández les recriminó de hacer con "tránsfugas" una "derogación en diferido" de la Ley del Mar Menor pretendiendo sacar Fuente Álamo de la normativa, y puso el acento en que esta reforma no vaya acompañada de informes jurídicos ni científicos. "Lo van a pagar en las urnas", les advirtió la portavoz del PSRM.

La portavoz de Podemos en la Cámara, María Marín, fue tajante al afirmar que la reforma del PP "claro que desprotege" el Mar Menor. "¿Usted cree que somos imbéciles?", le preguntó al portavoz del PP. Incluso, vaticinó que su Proposición de ley "va a durar dos suspiros" porque "choca con la legislación estatal y europea". Sobre la propuesta de modificación de Vox, dijo con sorna que pretende "reinventar la geografía de la Región porque saca a Fuente Álamo de la cuenca vertiente cuando más del 98% del municipio está en su interior". Asimismo, apuntó a que si estos dos partidos tienen interés en reformar la ley de protección es porque "quien manda en esta región es el agronegocio".

Claro que la reforma del PP desprotege el Mar Menor. ¿Usted cree que somos imbéciles? María Marín — Portavoz Podemos Asamblea

La reforma propuesta por Podemos-IU fue rechazada pese a obtener el voto favorable del PSOE. "La única que busca reforzar la protección de la laguna, blindando a los municipios ribereños" de la implantación de macroplantas fotovoltaicas, enfatizó. Proponía prohibir el desarrollo de plantas fotovoltaicas salvo instalaciones de autoconsumo en la zona 1 de protección del Mar Menor, y limitar hasta los 3 megawatios de potencia y seis hectáreas de extensión las de la zona 2.

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Con su peculiar retórica, el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto defendió una reforma "integral" de la Ley del Mar Menor, asegurando que no se protege la laguna salada "castigando a agricultores y ganaderos mientras se cierran playas por vertidos urbanos". Los de Abascal consideran que si se ha llegado a debatir en el Pleno estas reformas es gracias a ellos, criticando que esta ley "no va más allá de una reglamentación sancionadora" y "hay que cambiarla porque tiene una burocracia insoportable", entre otros motivos.