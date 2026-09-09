Ortuño acusa a Lucas de llegar tarde con la nueva patrullera de la Guardia Civil: "No queremos parches"

La nueva patrullera incorporada al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Región de Murcia no ha servido para enfriar el enfrentamiento entre el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno por los medios disponibles para combatir a las mafias dedicadas al tráfico de personas. El consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, consideró que el refuerzo anunciado por Francisco Lucas llega tarde y reclamó una dotación estable de recursos humanos y materiales para los agentes destinados en el litoral murciano.

La patrullera ‘Río Ulla’ —de 17 metros de eslora y con dos motores de 1.480 caballos de potencia— comenzó a prestar servicio el pasado domingo. Su incorporación fue anunciada oficialmente este lunes por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, tras recibir a los agentes de la Guardia Civil que detuvieron a cuatro patrones de 'pateras taxi' vinculados a la inmigración irregular y al tráfico de seres humanos.

Sin embargo, el consejero Ortuño cuestionó la gestión de la Delegación del Gobierno y señaló que el anuncio se produce tarde, después de que tres agentes resultaran heridos por las embestidas de una embarcación. Además, vinculó la llegada de este nuevo recurso a la presión ejercida en las últimas semanas por el Ejecutivo autonómico.

"Yo creo que el anuncio del delegado del Gobierno llega tarde", afirmó Ortuño, quien acusó a Lucas de mantener una actitud de "dejadez y abandono". A su juicio, esta inacción ha dejado a la Región de Murcia especialmente expuesta ante las redes de tráfico de personas, por lo que consideró que las medidas presentadas ahora no pueden desvincularse de la falta de respuesta previa.

Uno de los reproches de Ortuño se centró en el estado de los medios disponibles durante las semanas de mayor presión migratoria. En este sentido, aseguró que Lucas se marchó de vacaciones mientras la única patrullera rápida de la Guardia Civil se encontraba averiada, una circunstancia que, según el consejero, evidenciaría las carencias existentes en el dispositivo.

La crítica política fue más allá de la disponibilidad de embarcaciones. Ortuño puso también sobre la mesa la información de la que disponía el Gobierno central sobre la evolución de las llegadas de inmigrantes a la península. Según señaló, los informes policiales ya advertían de un incremento significativo, pese a lo cual no se habrían adoptado las medidas necesarias.

El consejero vinculó esta afirmación con las recientes declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde, según Ortuño, el presidente del Gobierno reconoció que el Ejecutivo central conocía previamente la situación. La misma cuestión aparece relacionada con la carta remitida por el presidente regional, Fernando López Miras, al jefe del Ejecutivo central para reclamar información y más medios destinados a la Guardia Civil, misiva que, según aseguró Ortuño, continúa sin respuesta.

¿Un refuerzo permanente y estable?

La posición del Gobierno regional pasa por considerar insuficiente cualquier refuerzo puntual. La llegada de una embarcación concreta no debería convertirse, a juicio del consejero, en una solución temporal mientras los recursos se desplazan posteriormente a otros puntos del litoral. "No queremos parches", advirtió. La reclamación autonómica apunta así hacia una mayor estabilidad del dispositivo. Ortuño pidió que la Guardia Civil disponga de los efectivos y medios materiales necesarios para afrontar la presión migratoria y perseguir a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas sin comprometer la seguridad de los propios agentes.

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El anuncio de la 'Río Ulla' se produjo en un momento marcado por las operaciones contra las denominadas pateras taxi y por los incidentes protagonizados durante las labores de interceptación. Para la Delegación del Gobierno, la nueva embarcación permitirá reforzar la lucha contra las mafias, dentro de una estrategia que Francisco Lucas calificó de cuestión de Estado y que, según defendió, requiere "prudencia, serenidad" y dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.