Javier Sánchez Serna deja la dirección de Podemos en la Región de Murcia y propone a Víctor Egío para el relevo

Javier Sánchez Serna, diputado en el Congreso y actual coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, ha anunciado la convocatoria de una Asamblea Ciudadana para renovar la dirección autonómica del partido, un proceso en el que no repetirá como candidato a coordinador.

Sánchez Serna ha comunicado su decisión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que explica que "dirigir también implica saber cerrar etapas, organizar relevos y prepararse para los escenarios por venir".

El dirigente de Podemos continuará, no obstante, desempeñando su labor como diputado en el Congreso. De hecho, este mismo miércoles dará la réplica a la Ministra de Transición Ecológica en la comparecencia en la que tiene que dar cuentas sobre la gestión de los incendios por parte del Gobierno.

Sánchez Serna asumió la dirección de Podemos en la Región de Murcia tras la marcha de la anterior dirección de Óscar Urralburu para integrarse en Más País. Desde entonces, la formación ha mantenido su presencia institucional en la comunidad, conservando representación en las últimas elecciones autonómicas y un diputado en el Congreso en 2023.

"Hace 7 años tomaba las riendas de Podemos en la Región de Murcia en un momento especialmente convulso", recordaba el diputado. "En este tiempo he tenido el privilegio no solo de dirigir un proyecto de izquierdas valiente, que no se ha achantado ante caciques y fascistas, sino también de trabajar con compañeros excepcionales, de esos que hacen que la militancia cotidiana valga la pena", añadía emocionado.

"Pero dirigir también implica saber cerrar etapas, organizar relevos y prepararse para los escenarios por venir y por eso, he decidido convocar una asamblea ciudadana extraordinaria para renovar la dirección autonómica e impulsar nuevos liderazgos", comunicaba.

Apoyo a Víctor Egío

En el mismo mensaje, Sánchez Serna ha trasladado su respaldo al actual portavoz regional, Víctor Egío, para liderar Podemos en la nueva etapa que se abre ahora.

Sobre Egío ha señalado que "nos conocemos desde hace mucho, tanto que ya conspirábamos desde la facultad de filosofía, y, por ello, sé que tiene la inteligencia, el compromiso y la firmeza para conducir nuestra organización en estos tiempos oscuros".

El dirigente morado ha acompañado su publicación con una fotografía de ambos tomada en 2010 en el campo de concentración de Sachsenhausen, a las afueras de Berlín, junto al lema 'Sozialismus oder Barbarei' (Socialismo o barbarie).

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El proceso para renovar la dirección autonómica de Podemos coincidirá con el de elección de las candidaturas autonómicas y municipales del partido, que se pone en marcha esta semana y concluirá el próximo 13 de octubre con la publicación de los resultados y la proclamación de los candidatos y candidatas.