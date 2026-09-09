La murciana Miriam Guardiola echa en cara a Bolaños que se fuera de vacaciones en plena "invasión" de Ceuta

La diputada del PP en el Congreso de los Diputados Miriam Guardiola echó en cara al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se tomara unos días de descanso estival después de que se produjera lo que denominó "invasión" de Ceuta de finales de julio, en referencia a la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. "El 8 de agosto subió una foto en redes sociales de sus vacaciones mientras que los ceutíes estaban autoconfinados y mientras sufrían", le recriminó la parlamentaria mientras le mostraba una imagen de su perfil en Instagram de este verano.

"¿Alguno de ustedes dejarían a sus hijas solas de noche en Ceuta? ¿Alguno de ustedes dejarían a sus hijos en la playa del Trampolín? Lo que no quieran para sus hijos no lo quieran para el resto de los españoles", señaló.

La diputada 'popular' le recordó que hay ceutíes que no pueden salir a la calle ni hacer una vida normal, que hay niños que van al colegio escoltados y que 23 mujeres han sufrido una agresión sexual en el último mes. También se refirió a las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y a los médicos "colapsados" de Ceuta desde que se produjo la entrada masiva.

Asimismo, la también portavoz del PP en la Región de Murcia se refirió a los problemas relacionados con la llegada de pateras-taxi que sufre la comunidad murciana: "En mi tierra no paramos de recibir embarcaciones con inmigraciones irregulares; ustedes lo sabían y no hicieron nada". Se refería así a la existencia de un informe previo a los incidentes de Ceuta de la Policía Nacional que advertía de un "riesgo alto" relacionado con las llegadas marítimas a la Península y a Baleares al que se refirió Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso la semana pasada. "Nos han dejado solos y abandonados como dejaron abandonados y solos a los ceutíes durante cuarenta días", sentenció.

No es la primera vez que Guardiola critica las vacaciones de dirigentes socialistas. El 21 de agosto echó en cara al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que siguiera de vacaciones y "desaparecido" mientras la Región necesitaba "respuestas" ante el importante aumento de llegadas de pateras registrado este año, más del doble.

"No deje de seguir mis redes sociales"

El ministro Bolaños no respondió sobre la llegada de inmigrantes a la Región de Murcia, pero sí se refirió a la imagen mostrada por la diputada sobre sus vacaciones: "Le agradezco que siga mis redes sociales, no deje de hacerlo". Sobre la crisis migratoria, admitió que "evidentemente" todavía no existe normalidad en Ceuta, aunque reprochó al PP que no esté "arrimando el hombro" para afrontar una situación "grave y compleja" y se dedique al "partidismo y esparcir insinuaciones".

Apuntó a que la cuestión ahora es determinar "cuál es la responsabilidad de cada cual" y qué está haciendo cada administración para que esa normalidad "llegue cuanto antes". En este sentido, recordó que el Gobierno ha aumentado en 500 los efectivos de las FCSE, hasta alcanzar los 1.700, ha aprobado un plan de apoyo económico de 310 millones para Ceuta y ha pasado de disponer de 500 plazas de acogida para migrantes a prever 6.000. También cito los refuerzos judiciales solicitados por el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia y el aumento de abogados de oficio.

El ministro reprochó al PP que no esté "arrimando el hombro" para afrontar una situación "grave y compleja"

Guardiola replicó que "la única normalidad que necesitan los ceutíes" pasa por el retorno de "todos los que entraron irregularmente" durante los días 30 y 31 de julio, y preguntó a Bolaños "qué le deben" a Marruecos. "Todo se sabrá, señor Bolaños, y ustedes pagarán por lo que han hecho", afirmó tras apuntar que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo están investigando lo sucedido.

El ministro acusó al PP de no facilitar la normalidad en Ceuta y citó el voto contrario de algunas comunidades gobernadas por los 'populares' y Vox a 25 millones de euros destinados a atender a menores en Ceuta, la petición de confinamiento de la población solicitada por su líder, Alberto Núñez Feijóo, y la "ruptura de un acuerdo" entre el Gobierno y la ciudad autónoma para utilizar determinados recintos del puerto.

"Esta es una crisis grave, compleja, que lleva tiempo, donde todos tendremos que estar arrimando el hombro, y ustedes no lo están haciendo", recalcó el ministro.