El emprendimiento extranjero salva el relevo de los pequeños negocios en la Región de Murcia

Abren la persiana de su negocio todos los días como lo haría cualquier trabajador, pero ellos lo hacen más en zonas diseminadas y rurales donde los locales "ya no quieren hacerlo" así como en sectores o negocios que requieren de un gran esfuerzo físico o que ya no generan tantos ingresos como antaño, como tiendas de alimentación y supermercados de barrio, fruterías y verdulerías, carnicerías, bazares, tiendas de ropa y calzado u oficios duros como los relacionados con la construcción.

Los extranjeros vienen tirando del auge del trabajo autónomo en la Región de Murcia hasta el punto de que sostienen casi el 84% del crecimiento de los trabajadores por cuenta propia durante los últimos cuatro años. Así lo expuso este martes UPTA en un informe para destacar la importancia de estos migrantes en el mercado laboral y la economía de la Comunidad a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Entre julio de 2022 y julio de 2026, Murcia ha pasado de 103.168 a 105.835 afiliados al sistema RETA, lo que supone un incremento neto de 2.667 trabajadores autónomos: de ese crecimiento, 2.234 afiliados son extranjeros. Este colectivo ha pasado así de 9.700 trabajadores por cuenta propia en julio de 2022 a 11.934 en julio de 2026 (+23%), mientras que los autónomos de nacionalidad española apenas han aumentado en 433, desde los 93.468 hasta los 93.901 (+0,5%). Este fue uno de los temas que abordaron este martes en Murcia el presidente de UPTA, Eduardo Abad, con el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín.

UPTA destaca el papel de los migrantes para mantener abiertas tiendas y servicios en las zonas más ruralizadas

Con este incremento, el peso de los emprendedores extranjeros sobre el total de la afiliación autonómica ha elevado su cuota del 9,4% al 11,3%, concentrando su actividad en sectores estratégicos como el comercio, la hostelería, la construcción y los servicios de proximidad.

Ante estos datos, la organización de autónomos UPTA ha urgido a incorporar esta dinámica demográfica a las políticas públicas regionales mediante la aceleración de mecanismos de relevo generacional para evitar el cierre de pequeños negocios por jubilación: "Son ellos quienes están sosteniendo esos sectores, sobre todo en las zonas más ruralizadas: la pequeña hostelería, el comercio de proximidad, la construcción y, en general, todo lo relacionado con los sectores de servicios que están siendo ocupados por ellos", indicó Eduardo Abad en declaraciones a La Opinión.

"No vienen a sustituir actividad económica, sino a crearla y, en muchos casos, a darle continuidad" Eduardo Abad — Presidente de UPTA

Abad subraya que "no vienen a sustituir actividad económica, sino a crearla y, en muchos casos, a darle continuidad. Tenemos que aprovechar esta realidad y conectar a quienes quieren emprender con comercios, establecimientos y pequeños negocios que necesitarán relevo durante los próximos años. Su incorporación es ya una parte fundamental del presente y del futuro del trabajo autónomo en la Región".

En el encuentro también se habló sobre la "mejora de la calidad del empleo autónomo" en la Región, que "está apostando más por sectores de media y alta cualificación" pese a que todavía persisten problemas como la 'sangría' continua de aquellos negocios dedicados al comercio local.

En líneas generales, la organización propone reforzar el asesoramiento y acompañamiento a los nuevos emprendedores, facilitar el acceso a la financiación y reducir las barreras administrativas para quienes quieren iniciar o continuar una actividad por cuenta propia.

Asimismo UPTA considera fundamental desarrollar mecanismos que permitan "conectar a nuevos emprendedores con negocios viables que necesitan relevo", especialmente en el pequeño comercio, la hostelería y los servicios de proximidad.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, antes del encuentro con el consejero Luis Alberto Marín este martes en Murcia / Marcial Guillén / EFE

Subir cotizaciones para no fabricar "jubilados pobres"

Por otra parte, Abad reiteró en su visita a Murcia la necesidad de subir las bases de cotización para el ejercicio 2027 en al menos tres puntos por encima del IPC, lo que equivaldría a un aumento de entre 17 y 25 euros mensuales, para "no fabricar autónomos jubilados pobres", tal y como recogió la Agencia Efe

El dirigente lamentó que, en términos generales, los pensionistas que han sido autónomos cobran 636 euros menos que los que cotizaron en el régimen general de la Seguridad Social: "No creo que ningún autónomo jubilado pueda vivir con 1.050 euros al mes de pensión", lamentó.

Para evitar esa situación, insistió en la necesidad de no congelar, como se hizo el pasado ejercicio, las bases de cotización, sino incrementarlas con el objetivo de que los autónomos no pierdan "poder adquisitivo futuro".

Alertó de que con el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos implantado en 2023, el 60 por ciento de estos trabajadores pagan actualmente menos de 290 euros mensuales, frente a la cuota de 294 euros antes del cambio del sistema, lo que está generando pensiones más bajas al conjunto del sector.