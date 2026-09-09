La Comisión del Mar Menor advierte de que la reforma del PP supone un "retroceso" ambiental

La reforma de la Ley del Mar Menor llega este miércoles a la Asamblea Regional con una mayoría que, salvo sorpresa, permitirá al Partido Popular sacarla adelante con los votos de José Ángel Antelo y Virginia Martínez. Pero mientras los promotores de la modificación defienden la necesidad de revisar una normativa que consideran excesiva para el campo, el Comité de Seguimiento el Mar Menor, uno de los órganos derivados de la ley de la personalidad jurídica de la laguna, advierte de que algunos de los cambios pueden debilitar precisamente los mecanismos destinados a proteger el ecosistema.

La principal preocupación de Pedro Luengo, presidente de la Comisión de Seguimiento del Mar Menor y portavoz de Ecologistas en Acción, está en el régimen sancionador. La proposición del PP sustituye el catálogo autonómico de infracciones y sanciones en materia de nitratos por el régimen estatal y, con ello, rebaja las cuantías previstas para las infracciones leves y graves. A su entender, lo que está en juego es si la Región mantiene el nivel de protección alcanzado desde la aprobación de la ley en 2020 o inicia un camino de retroceso. Para el presidente de la Comisión de Seguimiento, reducir las consecuencias de incumplir la normativa puede terminar debilitando su capacidad preventiva. "Para disuadir al que incumple, hay que castigarle", sostiene.

Luengo pone el ejemplo de quienes sí están realizando esfuerzos para ajustarse a las exigencias ambientales. La pérdida de capacidad disuasoria, señala, no solo puede favorecer al infractor, sino generar una situación de competencia desleal frente a quienes asumen los costes de cumplir las reglas y reducir la contaminación.

Dos años sin ayudas, en manos de la Administración

Otro de los cambios que más inquietan a la Comisión de Seguimiento afecta al acceso a las subvenciones públicas. La normativa vigente establece que una infracción grave o muy grave "conllevará" la pérdida durante dos años del derecho a obtener ayudas o subvenciones de la Comunidad. La reforma sustituye ese término por "podrán conllevar", dejando en manos de la Administración la decisión de aplicar o no esa consecuencia.

La modificación supone, según Luengo, una pérdida del carácter automático de una medida concebida como elemento disuasorio. El ecologista advierte especialmente de sus efectos sobre las empresas de mayor tamaño, que son también algunas de las principales receptoras de fondos públicos.

Cultivos cerca del Mar Menor / FELIPE GARCIA PAGAN

La Comisión de Seguimiento entiende que esta suma de cambios puede traducirse, en la práctica, en un incremento de los incumplimientos. La preocupación resulta especialmente relevante, sostiene Luengo, porque la contaminación por nutrientes del Campo de Cartagena continúa sin estar resuelta en origen y el Mar Menor mantiene una situación ambiental delicada.

La polémica por Fuente Álamo

El otro frente que Luengo observa con preocupación es la pretensión de excluir a Fuente Álamo de determinadas medidas vinculadas a la protección del Mar Menor. Vox mantiene una propuesta en ese sentido, argumentando que el acuífero situado bajo el municipio no estaría conectado con el Cuaternario del Campo de Cartagena.

Para el presidente de la Comisión de Seguimiento, la cuestión no puede analizarse únicamente desde la conexión entre acuíferos. Fuente Álamo forma parte de la cuenca vertiente del Mar Menor y, por tanto, las aguas superficiales y subsuperficiales que proceden de este territorio deben tenerse en cuenta. "Las escorrentías y el agua subsuperficial llegan al Mar Menor también desde Fuente Álamo", señala.

Luengo admite que, si se demuestra científicamente que determinados acuíferos están separados, algunas medidas específicas destinadas a evitar su contaminación podrían ser diferentes. Pero insiste en que eso no elimina la relación existente entre las actividades desarrolladas en la cuenca vertiente y el estado final de la laguna.

El posible recorrido judicial

La reforma también puede abrir un nuevo capítulo jurídico. Luengo recuerda que la propia Comisión de Seguimiento solicitó al Comité Científico un análisis de las modificaciones planteadas por PP y Vox para determinar sus efectos sobre el ecosistema. Posteriormente se elaboró un informe jurídico, a cargo de la experta en legislación María Jiménez, que aprecia un posible conflicto con el principio de no regresión en materia de protección ambiental. La valoración definitiva dependerá, no obstante, del texto que salga finalmente de la Asamblea, ya que todavía pueden introducirse enmiendas y modificaciones durante la tramitación.

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La vía jurídica no quedaría limitada al ámbito autonómico. Luengo sostiene que, si la reforma se aprueba en los términos que actualmente preocupan a los colectivos conservacionistas, estudiarán recurrir ante distintas instancias. Entre ellas sitúa los tribunales nacionales y los organismos europeos, especialmente ante un eventual incumplimiento de directivas comunitarias relacionadas con los nitratos y la contaminación de las aguas.