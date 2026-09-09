El cardiólogo murciano José Abellán muestra lo que encontraron en el corazón de un culturista de 38 años: "No he visto nunca nada igual"

El cardiólogo murciano José Abellán ha vuelto a utilizar sus redes sociales para lanzar un mensaje de alerta sanitaria, esta vez a raíz de un caso clínico que, según explica, cada vez se repite con más frecuencia entre los usuarios de anabolizantes.

El detonante ha sido un caso real publicado como "caso clínico del mes" en una de las revistas de cardiología más prestigiosas del mundo, el Journal of the American College of Cardiology (JACC Case Reports), firmado por Gawaz MP et al. (JACC Case Rep. 2023;15:101860).

Un dolor de pecho que escondía mucho más

El caso, que Abellán ha desgranado en un vídeo, es el de un hombre de 38 años, culturista y usuario de anabolizantes, que acudió al hospital por un dolor en el pecho que llevaba un par de días notando y que, según relata el doctor, "pensó que era por el esfuerzo".

En el hospital, los médicos le diagnosticaron un infarto y le implantaron dos stents en dos arterias coronarias que, según explica Abellán, estaban "ocluidas, con mucha lesión".

De un infarto a un ictus por un trombo "enorme"

Aunque en un primer momento la intervención pareció resolver el cuadro, el paciente empeoró: perdió la capacidad de hablar y comenzó con mareos y desviación de la mirada. Los médicos comprobaron que estaba sufriendo un ictus.

Al investigar el origen, encontraron en una ecografía de corazón algo que, según el propio Abellán, no había visto nunca: un trombo de gran tamaño alojado en las cavidades del corazón. "No he visto nunca nada igual", asegura en el vídeo. Ese trombo se estaba disolviendo y, al fragmentarse, repartía coágulos por el cuerpo, provocando entre otras cosas el ictus.

Como el paciente no podía operarse, el equipo médico optó por extraer el trombo mediante cateterismo, una intervención que el propio cardiólogo describe con crudeza: el aspecto del trombo al ser extraído le pareció "algo absolutamente fantasmagórico".

La advertencia de fondo: "Un riesgo del que te puedes arrepentir toda la vida"

Más allá del caso concreto, lo que preocupa a Abellán es la tendencia que hay detrás. El propio cardiólogo insiste en que no se trata de un caso aislado: "Espero que casos como este, que cada vez son más frecuentes, y todos los sanitarios cada vez los vemos más, sirvan para generar conciencia".

Su conclusión resume el mensaje que quiere transmitir a quienes recurren a los anabolizantes por estética o rendimiento: "Te pones muy fuerte, te ves muy guapo o muy guapa, pero corres un riesgo del que te puedes arrepentir toda la vida".