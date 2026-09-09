El Campo de Cartagena y Mazarrón afrontan una madrugada en alerta naranja por lluvias

La Región de Murcia afronta este jueves 10 de septiembre una madrugada marcada por las lluvias y las tormentas, con especial atención al Campo de Cartagena y Mazarrón, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene un aviso naranja por precipitaciones que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

La alerta naranja, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, permanece activa en estas zonas desde las 14.00 horas del miércoles y se prolongará hasta las 7.59 horas del jueves. A él se suma otro aviso por tormentas, en este caso de peligro bajo, entre la medianoche y las 8.00 horas. La Aemet advierte de que estos episodios pueden ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La inestabilidad afectará también al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde estarán vigentes durante la madrugada avisos amrillos tanto por lluvias como por tormentas. En concreto, entre las 00.00 y las 3.59 horas podrían acumularse 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad igualmente situada entre el 40% y el 70%. Las tormentas podrán llevar asociadas también granizo y fuertes rachas de viento.

Mapa de alerta meteorológica en la Región de Murcia / Aemet

Una vez pasado el episodio más adverso de la madrugada, la jornada continuará marcada por la nubosidad y por un descenso generalizado de las temperaturas, que será notable en el caso de las máximas. Los termómetros alcanzarán los 29 grados en Cartagena y Lorca, los 28 en Murcia y Yecla y los 26 en Caravaca de la Cruz.

En cuanto a las mínimas, oscilarán entre los 12 grados de Yecla y los 19 de Cartagena y Murcia, mientras que Lorca registrará 17 grados y Caravaca de la Cruz, 13.

Los vientos serán flojos y variables durante buena parte de la jornada y tenderán a soplar de componente este, con intervalos moderados durante la tarde.