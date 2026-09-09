Autobuses y tranvía a medio gas: los cuatro días de huelga arrancan en la Región de Murcia con servicios reducidos desde este jueves

Transporte público y movilidad a medio gas para miles de pasajeros que a diario tienen que usar el autobús urbano o interurbano de los diferentes municipios de la Región de Murcia para acudir a sus puestos de trabajo, a centros educativos o a desplazarse de un punto a otro. Los usuarios afrontan desde este jueves cuatro jornadas de huelga después de que volviese a fracasar la última reunión que mantuvieron este miércoles al mediodía patronal del transporte regional Froet con sindicatos para lograr un acuerdo de última hora en la negociación y desbloquear el convenio de transporte regular de viajeros de la Región, que incluye el tranvía de Murcia.

Están llamados a secundar la huelga para este jueves y viernes así como para el lunes y martes de la próxima semana los empleados de empresas como Alsa, Monbus, Interbus así como otras que operan en toda la Región a nivel municipio e interurbano: desde Murcia, Cartagena, Lorca o Molina hasta el Altiplano o Águilas (excepto aquellas de largo recorrido que realizan más de 20 kilómetros de trayecto).

Para mostrar su descontento los representantes de Comisiones Obreras, UGT y USO han convocado a partir de las nueve de la mañana una concentración en la Plaza Santoña de Murcia, frente a la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y posteriormente saldrán en manifestación hacia la Plaza Fuensanta para recorrer la Gran Vía antes de llegar a la Glorieta de España para hacerse oír y visibilizar lo que ellos entienden que es una situación laboral precaria. Todos los manifestantes están citados a las seis de la mañana en las puertas de las cocheras para garantizar las prestación de los servicios mínimos.

Para todos aquellos viajeros que precisen utilizar desde primera hora el autobús para ir al colegio, instituto, universidad o para moverse se han establecido precisamente esos servicios mínimos que hay que cubrir en función de si necesitan subirse en hora punta o no.

Líneas y frecuencias tanto de autobús como de tranvía -en el caso de la capital- no se paralizarán por completo, ya que las administraciones han establecido servicios mínimos del 60% en las horas punta y del 40% durante el resto de la jornada para los días 10, 11, 14 y 15 de septiembre.

Malestar con los servicio mínimos del 100% en la Romería

La principal excepción llegará precisamente en la última jornada de paros el martes 15 de septiembre, festividad local en Murcia por ser el día de la Romería de la Virgen de la Fuensanta. El Ayuntamiento de Murcia ha decretado el 100% de los servicios ordinarios de transporte de su competencia para garantizar los desplazamientos durante una de las jornadas de mayor movilidad del año en la capital.

La decisión ha provocado el rechazo de la parte social, que considera que obligar a mantener la totalidad del servicio durante una jornada incluida en la convocatoria puede vulnerar el derecho a la huelga. Desde la parte social alertaron tras la última reunión que esta situación podría derivar en que los trabajadores se nieguen a prestar servicio en Murcia si consideran que no se les permite ejercer el paro.

Alsa, Monbus, Interbus y otras compañías afrontan los paros mientras sindicatos y patronal siguen enfrentados por el calendario anual de descansos

En el resto de días, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad han establecido como horas punta las franjas comprendidas entre las 6.30 y las 9.00 horas, de 13.00 a 15.00 y de 19.00 a 21.00 horas. En esos periodos tendrá que funcionar al menos el 60% de las expediciones habituales. Fuera de ellos, la oferta podrá reducirse al 40%, lo que significa que podrían dejar de circular hasta seis de cada diez servicios ordinarios. Los servicios regulares de uso especial deberán mantenerse, por su parte, al 100%.

La orden regional afecta, entre otras, a conexiones entre Alcantarilla y Murcia; Beniel, Santomera y Murcia; y Molina de Segura, Alguazas, Ceutí, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Archena y Murcia. También se incluyen servicios del área de Cartagena y el Mar Menor que comunican municipios como La Unión, Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Torre Pacheco y Fuente Álamo.

Usuarias esperando en una parada de autobús de Murcia, este miércoles. / Juan Carlos Caval

Libranzas y descansos, la 'línea roja' en la negociación

Detrás de la convocatoria se encuentra un conflicto laboral que se arrastra desde hace meses una vez que el anterior convenio caducó. El principal punto de fricción continúa siendo la reclamación sindical de establecer un calendario anual de descansos. "Queremos saber con antelación cuándo descansamos, cuándo trabajamos para poder conciliar la vida familiar y la vida laboral. Las empresas se niegan rotundamente, no quieren trabajadores, solo quieren esclavos", lamentaba este miércoles un portavoz de la parte social en la negociación.

Los representantes de los trabajadores sostienen que contar con esta planificación permitiría a los aproximadamente 700 afectados conocer con suficiente antelación sus jornadas laborales y sus días libres. Además del calendario de descansos, la negociación incluye mejoras retributivas y actualizaciones salariales, aunque los sindicatos han insistido durante todo el conflicto en que su reivindicación fundamental no es exclusivamente económica.

La patronal alerta de que se puede perder la subida salarial

La patronal Froet rechaza, sin embargo, que las empresas hayan mantenido una postura inmovilista después de que las compañías de transporte público urbano aseguraran hace unos días que durante la negociación se han alcanzado ya diferentes mejoras en el convenio colectivo sosteniendo que cumplen "escrupulosamente" con la legislación, doctrina y jurisprudencia vigentes en materia de descansos, pero consideran que el calendario anual que reclaman los sindicatos no puede establecerse con el grado de concreción solicitado dentro de un convenio colectivo sectorial.

La patronal esgrime dos motivos. El primero es que, según sostiene, este tipo de calendario no resulta compatible con determinados contratos de prestación del servicio suscritos con las administraciones públicas. El segundo se basa en un pronunciamiento del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que, según la interpretación empresarial, sitúa la elaboración de estos calendarios en el ámbito interno de cada compañía y no en la negociación colectiva del conjunto del sector.

Froet defiende que los calendarios laborales concretos deben negociarse internamente en cada empresa

Por ello, la patronal defiende que los calendarios laborales concretos deben negociarse empresa por empresa, adaptándose a las características de cada servicio.

Las empresas también advirtieron de las consecuencias económicas que, a su juicio, puede tener el mantenimiento de la huelga. Según la patronal, continuar con los paros puede impedir que los 700 trabajadores cobren con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 una subida ligada al IPC en todos los conceptos salariales durante dos años, una mejora que asegura que ya había sido acordada durante la negociación.