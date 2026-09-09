Maniobra de Antelo para excluir a Fuente Álamo de la Ley del Mar Menor

Si todo sigue según lo previsto, la Asamblea Regional aprobará este miércoles la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor del Grupo Parlamentario Popular, que abre la puerta a que empresas que hayan contaminado la laguna salada puedan recibir ayudas sin tener que esperar dos años y sustituye el régimen sancionador autonómico sobre nitratos por el estatal. Además, las Ecarm (Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria) pasarían de ser concebidas como un mecanismo obligatorio de control a tener una función complementaria. Las otras dos, que lleva la firma de Podemos y Vox, no parece que cuenten con los apoyos parlamentarios suficientes.

El inicio de su tramitación no sería posible sin el Grupo Mixto, puesto que su portavoz, José Ángel Antelo, y Virginia Martínez darán a los 'populares' los dos votos que les faltan. Sin embargo, el plan de reformas para la Ley del Mar Menor de estos dos diputados, exmiembros de Vox, es más ambicioso que el del PP, y por eso registraron el pasado viernes otra proposición de ley de modificación de la normativa vigente.

Salvo sorpresa, la única proposición de ley que se aprobará este miércoles es la del PP

El objetivo principal es excluir al municipio de Fuente Álamo del ámbito de actuación de la ley, alegando en el texto de la iniciativa que, "de acuerdo algunos estudios, su sistema cuaternario no vierte las aguas subterráneas al Mar Menor". El resultado sería que, de forma total o parcial, esta legislación se aplique solo a los términos municipales de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Cartagena, La Unión, Murcia, Alhama de Murcia y Mazarrón.

Según las conclusiones del estudio del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) firmado en 2024 por García-Aróstegui y Robles-Arenas, Fuente Álamo constituiría "una cubeta detrítica semiindependiente", con flujo subterráneo centrípeto hacia su núcleo urbano y sin conexión hidrogeológica activa con el resto del acuífero cuaternario ni con el Mar Menor. Es decir: el municipio podría no drenar hacia la laguna como sí lo hacen otras zonas del Campo de Cartagena. La alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, compareció en la Asamblea en julio de 2024 para pedir que su municipio pase a una zona de afección "menos restrictiva", alegando que hay más de 300 estudios elaborados junto a la UPCT que "confirman que no existe percolación al acuífero" y que "concluyen que las balsas de purines no son las responsables de la contaminación del acuífero".

Estudios del IGME-CSIC y de la UPCT aseguran que las balsas de esta localidad no son las responsables de la contaminación del acuífero

Hasta ahora, solo la iniciativa de reforma de Vox incorporaba explícitamente el caso de Fuente Álamo. Sin embargo, si el PP no apoya su proposición de ley este miércoles, esta decaerá, quedando la vía Antelo como la única forma de sacar este municipio de las restricciones de la Ley del Mar Menor. La idea, trasladan a esta Redacción fuentes del Grupo Mixto, es que el PP se abra a elaborar un texto refundido entre su reforma y la registrada el pasado viernes, apoyando su toma en consideración una vez haya pasado el filtro de la Mesa de la Asamblea y sea ordenada para un pleno en la Junta de Portavoces.

"Nosotros vamos a defender lo que dice la ciencia. Si el acuífero de Fuente Álamo no está conectado con el del Mar Menor, no existe ninguna razón para mantenerlo dentro del mismo régimen. Ponerse en contra de la evidencia científica es muy difícil de explicar", afirmó ayer Antelo tras una reunión con representantes del sector agrícola en Murcia.

La lucha por los saneamientos

Más allá de la exclusión de Fuente Álamo del radar de la normativa de protección de la laguna, la reforma de Antelo pone el foco en otras cuestiones. El diputado autonómico aprovechó la rueda de prensa de ayer para reclamar que las administraciones actúen sobre las infraestructuras con el fin de mejorar los saneamientos y las depuraciones, evitar vertidos de aguas residuales, construir nuevos tanques de tormenta, mantener las golas en condiciones adecuadas y actuar sobre las aportaciones procedentes del freático y de la rambla del Albujón.

En el texto de la proposición de ley, el portavoz del Grupo Mixto pretende que los municipios tengan que auditar anualmente sus redes de saneamiento y pluviales, de forma que las depuradoras tengan que proporcionar datos sobre vertidos, bypass, averías y calidad del agua e instalar sensores en tiempo real de nitratos, amonio, fosfatos, DBO5 y DQO, con información accesible a través de Esamur. Además, el texto considera infracciones los incumplimientos de obligaciones por parte de las administraciones y apunta a autoridades o funcionarios cuando exista actividad negligente. Considera graves, entre otras cosas, que los ayuntamientos incumplan sus obligaciones de información sobre saneamiento o aporten datos falsos.

Exige que las administraciones actúen sobre las infraestructuras con el fin de evitar vertidos de aguas residuales

También reclama que el futuro Plan de Ordenación Territorial cree un corredor ecológico alrededor del Mar Menor, restringiendo las plantas fotovoltaicas salvo las destinadas al autoconsumo.

Por otra parte, propone lo que llama un "descongelación del rango normativo" por la cual las principales restricciones agrarias dejen de estar blindadas por una ley y pasen a tener naturaleza reglamentaria. Con esta reforma, la Consejería tendría tres meses para aprobar una nueva regulación. Asimismo, las pequeñas y microexplotaciones quedarían directamente exentas de buena parte de esas obligaciones.

El portavoz adelantó ayer que tanto él como Virginia Martínez votarán respaldarán en el pleno de este miércoles todas aquellas medidas que supongan una mejora real para agricultores y ganaderos. "No estamos aquí para bloquear por bloquear ni para hacer ruido. Estamos para conseguir resultados. Mañana (hoy) tenemos la oportunidad de empezar a corregir una injusticia histórica con el campo murciano y vamos a aprovecharla", concluyó. De esta afirmación se desprende que ambos diputados podrían apoyar la reforma de Vox; sin embargo, los de Abascal aún seguirán necesitando al PP para lograr que su iniciativa llegue a materializarse.