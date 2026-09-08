Tres visitas en menos de un año, tres silencios de la secretaria de Estado de Agricultura sobre el futuro del trasvase

La visita de la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, a la Región de Murcia volvió a dejar sin respuesta las preguntas sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura. Por tercera vez en sus tres últimas visitas a la Comunidad, en menos de un año, la dirigente estatal fue interpelada por los periodistas sobre esta infraestructura y sus inminentes recortes y optó por no pronunciarse, al considerar que la cuestión corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.

La situación se repitió este martes durante el acto de entrega de las obras de modernización de regadíos de Librilla y Totana. Ante las preguntas sobre la preocupación existente entre los agricultores murcianos por las nuevas reglas de explotación y sus posibles efectos sobre los recursos disponibles, García Bernal marcó distancias y evitó entrar en el fondo de la cuestión.

"Del trasvase Tajo-Segura yo no voy a hablar, porque es competencia del Ministerio de Transición Ecológica", señaló la secretaria de Estado, que reivindicó, en cambio, la actuación de su departamento en materia de modernización de regadíos. Según explicó, las nueve actuaciones que el Gobierno regional presentó para ser financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están ya ejecutadas. “Nosotros, el Ministerio de Agricultura, cumple”, afirmó.

La falta de respuesta contrasta con la posición que mantiene el Gobierno regional. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, sí aprovechó la visita para insistir en que la modernización tecnológica necesita ir acompañada de garantías sobre la disponibilidad de agua.

"De nada sirve invertir si no se garantiza el agua que hace viable el regadío", advierte el consejero Buendía.

"De nada sirve invertir en eficiencia, en energías renovables y en sostenibilidad si no se garantiza el agua que hace viable el regadío", afirmó el consejero. Buendía defendió que los recursos aportados por esta infraestructura son "irrenunciables para el presente y el futuro de la Región" y advirtió de que los recortes y las incertidumbres pueden comprometer la planificación y competitividad de las explotaciones agrícolas, además de poner en riesgo miles de empleos.

Frente común con los regantes

La reivindicación regional se produce después de que Buendía haya reforzado su estrategia de defensa del trasvase junto al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). En su reciente encuentro con el presidente de la organización, Lucas Jiménez, ambas partes acordaron mantener una posición conjunta y reclamar que las decisiones sobre el agua respondan a criterios técnicos y a las necesidades de los territorios.

El consejero también ha puesto sobre la mesa los datos de eficiencia alcanzados por el regadío murciano, con un 87% de las superficies modernizadas y un 98% de reutilización de aguas regeneradas. Una realidad que, según sostiene el Ejecutivo autonómico, demuestra el esfuerzo realizado por el sector para aprovechar al máximo los recursos disponibles.

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Frente a la posición del Ministerio de Agricultura, que insiste en su competencia sobre las obras de modernización, la Comunidad reclama que esa inversión tenga detrás una garantía suficiente de recursos hídricos. Una diferencia de enfoques que volvió a quedar patente en Librilla.