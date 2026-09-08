Podemos tendrá hasta el 13 de octubre para elegir su candidato regional a las próximas elecciones

Podemos celebra hasta el próximo 13 de octubre procesos de primarias para elegir a los candidatos del partido que irán en listas en la mayoría de elecciones autonómicas y municipales previstas el año que viene, con independencia de las alianzas electorales que puedan suscribirse posteriormente.

Los procesos telemáticos de primarias comenzaron el lunes 7 de septiembre con la preinscripción de las candidaturas, que tienen de plazo durante toda esta semana para registrarse, hasta el domingo 13.

El plazo para pedir y conceder avales personales y colegiados tendrá lugar entre el 21 y el 23 de septiembre, las candidaturas individuales se publicarán el 25 de septiembre y las listas definitivas el 2 de octubre.

A continuación, entre el 5 y el 11 de octubre, se celebrarán las votaciones de las primarias y los resultados se conocerán el 13 del mismo mes.

Con este proceso de primarias Podemos elegirá a sus candidatos en nueve de las elecciones autonómicas previstas el año que viene: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunitat Valenciana, Baleares, Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, donde la líder estatal de los morados, Ione Belarra, ya anunció su intención de ser cabeza de lista.

Podemos también elegirá en este mismo proceso a los candidatos para la mayoría de elecciones municipales previstas, con la posibilidad de ampliar en un futuro los lugares donde se presenten y de llegar a acuerdos y alianzas electorales con otros partidos.

En cambio, aún no hay fecha sobre el proceso de primarias para las elecciones generales previstas en 2027 y para las que la número dos de Podemos, Irene Montero, se ofreció como candidata de su partido con el deseo además de liderar una coalición electoral amplia.

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Por otro lado, Podemos ha iniciado un proceso para elegir a la próxima dirección autonómica del partido en la Región de Murcia, con las mismas fechas que el proceso de primarias para las elecciones autonómicas y municipales.