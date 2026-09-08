Telecomunicaciones
Telefónica nombra a Ana Garrido nueva directora autonómica de la compañía en la Región de Murcia
Asume el cargo para impulsar la digitalización y reforzar la colaboración con empresas e instituciones murcianas
Relevo en la dirección territorial de Telefónica. La compañía líder en comunicaciones ha nombrado a la murciana Ana Garrido nueva directora autonómica en la Región de Murcia. Desde esta responsabilidad liderará la actividad de Telefónica en la comunidad autónoma, "fortaleciendo la relación con el tejido empresarial, las administraciones públicas y el ecosistema innovador murciano para seguir impulsando la digitalización del territorio", explica la multinacional este martes en un comunicado.
Ana Garrido cuenta con una "sólida trayectoria profesional" dentro de Telefónica, donde ha desarrollado distintas responsabilidades relacionadas con el desarrollo de negocio, la gestión de clientes y el impulso de proyectos de transformación digital para empresas.
"La Región de Murcia afronta una gran oportunidad para seguir creciendo a través de la digitalización. Como principal vía de acceso a las tecnologías digitales, en Telefónica queremos acompañar a empresas e instituciones en ese camino, poniendo a su disposición nuestro talento e innovación para transformar los retos en oportunidades", añade.
Retos: acelerar la IA o la ciberseguridad
Como directora autonómica, será la máxima representante institucional de Telefónica en la Región de Murcia y tendrá como principales objetivos reforzar la colaboración con los agentes económicos y sociales de la comunidad, acelerar la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cloud y las redes de nueva generación, y contribuir a mejorar la competitividad del tejido productivo regional.
La Región de Murcia constituye un "territorio estratégico" para Telefónica, donde la compañía participa activamente en proyectos de digitalización dirigidos a administraciones públicas, empresas, universidades y entidades sociales. Iniciativas vinculadas a las smart cities, la conectividad, la innovación, la industria y el emprendimiento reflejan el compromiso de Telefónica con el desarrollo económico y social de la región.
En este contexto, destaca también el despliegue en los próximos meses de un nuevo nodo Edge en Murcia, que contribuirá a impulsar la competitividad y transformación digital de empresas y administraciones, tal y como trasladaron Borja Ochoa (presidente de Telefónica España) y Chema Casas (director general de Telefónica en Territorio Este) a Fernando López Miras el pasado mes de julio.
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