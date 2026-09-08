El campo clama por reformar la "absolutamente obsoleta" Ley del Mar Menor

Representantes del sector agrario de la Región de Murcia se reunieron este martes con los diputados del Grupo Mixto José Ángel Antelo y Virginia Martínez para trasladarles sus demandas con respecto a la futura reforma de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que consideran "absolutamente obsoleta" e "injusta" con el sector.

"Es una ley que se hizo en su momento en respuesta a un acontecimiento en el año 2016 y que solo se centró en medidas restrictivas al sector agrario", señaló José Miguel Marín, presidente de COAG-IR Murcia, que entiende que las sanciones a los infractores recogidas en la legislación murciana carecen de sentido cuando ya existe una normativa de rango nacional. "Desde nuestro punto de vista ni tan siquiera se ajusta a la legalidad", añadió.

Este miércoles se debate en la Asamblea Regional la toma en consideración de tres proposiciones de ley de modificación de la ley regional, presentadas por el Partido Popular, Vox y Podemos. Como adelantó La Opinión, la que tiene más visos de salir adelante es la del PP, puesto que cuenta con el apoyo de Antelo y Martínez, exmiembros de Vox. Esta reforma abre la puerta a que empresas que hayan contaminado la laguna salada puedan recibir ayudas sin tener que esperar dos años y sustituye el régimen sancionador autonómico sobre nitratos por el estatal. Además, las Ecarm (Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria) pasarían de ser concebidas como un mecanismo obligatorio de control a tener una función complementaria.

COAG cree que la existencia de dos regímenes sancionadores para los infractores "ni tan siquiera se ajusta a la realidad"

Marín aseguró que estos reajustes no suponen "ningún retroceso" en la protección de la laguna salada, "como por desgracia parece ser que se está hablando ya", en referencia a las críticas que la reforma está provocando entre las distintas plataformas ecologistas. "Tenemos que decir con claridad meridiana que la ley sigue siendo garantista con el ecosistema y con quien no estaba siendo garantista es con los agricultores y ganaderos", subrayó.

Los agricultores reconocen que ninguna de las tres reformas que se van a debatir este miércoles les agrada del todo. "Hemos presentado la nuestra y todo lo que no sea eso no nos gusta. Cuando tengamos el resultado de la votación, actuaremos en consecuencia y seguiremos con una interlocución lo más profesional, seria y coherente posible", manifestó Marín. Los agricultores advirtieron que estarán pendientes de las alegaciones y enmiendas que ese presenten durante la tramitación de la reforma.