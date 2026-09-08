Del 'poderío' de Molina a los bajos ingresos de Fortuna: el ranking de los municipios murcianos más ricos, más pobres y más desiguales

La brecha entre los que más y los que menos tienen importantes diferencias dependiendo del pueblo de la Región de Murcia en el que se ponga el foco. Santomera se sitúa como el municipio murciano con una mayor desigualdad en la distribución de la renta, mientras que Molina de Segura encabeza la clasificación de ingresos medios por habitante y Fortuna ocupa el último lugar.

Así se desprende de los datos correspondientes a 2023 elaborados por Fedea a partir de microdatos del IRPF y publicados este lunes, que permiten tener una 'radiografía' tanto del nivel de renta como su distribución dentro de cada localidad.

El indicador que coloca a Santomera a la cabeza es el índice de Gini, una de las medidas más utilizadas para calcular la desigualdad. Este indicador oscila entre cero, que representaría una distribución completamente igualitaria, y uno, correspondiente a la máxima concentración posible. Santomera alcanza así un Gini de 0,623, el dato más elevado de los municipios murcianos analizados. Muy cerca aparecen Moratalla, con 0,615; Fuente Álamo, con 0,611; y Cehegín, con 0,610.

Las cifras permiten además poner dimensión a esa desigualdad. En Santomera, el 20% de los contribuyentes situados en la parte superior de la distribución concentra el 62,4% de toda la renta, mientras que al quintil con menores ingresos le corresponde apenas un 0,49%. Además, solamente el 1% con mayor renta aglutina el 21% del total, la proporción más elevada de la Región.

La concentración es incluso ligeramente superior en Fuente Álamo si se atiende exclusivamente al 20% más rico: este grupo reúne allí el 63,3% de la renta local, frente al 0,59% correspondiente al quintil inferior. La desigualdad también resulta especialmente pronunciada en Moratalla. Allí el 20% con mayores ingresos acumula el 62,3% de la renta, mientras que el 20% situado en el extremo inferior apenas representa el 0,26%.

Los diez municipios más desiguales

Santomera: 0,623 Moratalla: 0,615 Fuente Álamo de Murcia: 0,611 Cehegín: 0,610 Calasparra: 0,592 Torre Pacheco: 0,586 Bullas: 0,583 Blanca: 0,582 Alhama de Murcia: 0,577 San Pedro del Pinatar: 0,572

Murcia capital se encuentra en la posición 20, con un Gini de 0,539; Molina de Segura ocupa el puesto 22, con 0,532; y Cartagena baja hasta la posición 31, con 0,494.

En el extremo contrario se encuentran Librilla, con un Gini de 0,445; Abanilla, con 0,455; y La Unión, con 0,474, que presentan los menores niveles de desigualdad entre las localidades incluidas en el estudio.

Los que están a la cabeza en renta

El indicador de renta imponible media por habitante sitúa a Molina de Segura como el municipio más acomodado entre los analizados: la cuarta ciudad más importante de la Región alcanza los 12.714 euros por habitante, ligeramente por encima de los 12.419 euros de Murcia capital. La tercera posición corresponde a Cartagena, con 11.017 euros, mientras que San Javier es el cuarto y último municipio que supera los 10.000 euros, con 10.061 euros por habitante.

Municipios con mayor renta imponible media por habitante

Molina de Segura: 12.714 euros Murcia: 12.419 euros Cartagena: 11.017 euros San Javier: 10.061 euros Las Torres de Cotillas: 9.657 euros Alhama de Murcia: 9.300 euros Alcantarilla: 8.547 euros Torre Pacheco: 8.440 euros Caravaca de la Cruz: 8.437 euros Santomera: 8.353 euros

Lorca, pese a ser el tercer municipio de la Región por población, queda fuera de los diez primeros puestos y se sitúa en la undécima posición, con 8.203 euros de renta imponible media por habitante.

Los datos también muestran que una mayor renta media no implica necesariamente una distribución más igualitaria. Santomera es un ejemplo especialmente evidente: aparece entre los diez municipios con mayor renta por habitante y, al mismo tiempo, lidera con claridad la clasificación de desigualdad.

Fortuna, a la cola de la renta

En el otro extremo de la tabla se encuentra Fortuna, donde la renta imponible media se queda en 5.943 euros por habitante, menos de la mitad de los 12.714 euros que registra Molina . La diferencia entre ambas localidades alcanza así los 6.771 euros por habitante. Dicho de otra forma, el nivel registrado en Molina es algo más del doble que el de Fortuna.

Municipios con menor renta imponible media por habitante

Fortuna: 5.943 euros Beniel: 6.136 euros Mazarrón: 6.528 euros Blanca: 6.719 euros Alguazas: 6.773 euros Moratalla: 6.784 euros Fuente Álamo de Murcia: 6.892 euros Cehegín: 6.971 euros Jumilla: 6.995 euros Puerto Lumbreras: 7.049 euros

Precisamente varios de los municipios que aparecen en la parte baja de la clasificación de renta están también entre los que presentan una mayor desigualdad. Moratalla es el segundo municipio con mayor Gini de la Región y, al mismo tiempo, el sexto con menor renta por habitante. Fuente Álamo es tercero en desigualdad y séptimo por la cola en renta, mientras que Cehegín ocupa el cuarto puesto entre los más desiguales y el octavo entre los de menor renta.