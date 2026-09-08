Los pediatras alertan de una 'brecha de naturaleza' y piden más contacto con zonas verdes y azules

Objetivo: recetar naturaleza. Las lagunas de Campotéjar, el embalse de Santomera o el humedal del Ajauque y Rambla Salada son algunos de los espacios naturales que tienen en su entorno los pacientes asignados al centro de salud Molina-Norte; los del centro de salud de Caravaca-Barranca cuentan con zonas como la sierra de la Serrata, la del Gavilán y las Fuentes del Marqués; mientras que los usuarios del centro de salud de San Javier tienen en su entorno las Salinas y Arenales de San Pedro; el Cabezo Gordo y el volcán El Carmolí. Estos son solo algunos de los 85 centros de salud que componen la red de Atención Primaria de la comunidad y que han sido integrados en el Mapa de Servicios de Naturaleza de la Región, un proyecto pionero que ha sido presentado en la jornada de SEO/BirdLife celebrada esta semana en Granada bajo el título 'Naturaleza y Salud. Una alianza clínica para recetar naturaleza'.

El encargado de hacerlo ha sido el pediatra murciano Juan Antonio Ortega, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental del Hospital Virgen de la Arrixaca (PEHSU) y coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría (AEP), quien ha presentado las experiencias desarrolladas en la Región de Murcia en los últimos años para trasladar la relación entre la naturaleza y la salud a la práctica clínica.

"Recetar naturaleza no consiste simplemente en decir a una familia que salga más al campo. Para hablar de una verdadera prescripción necesitamos conocer a la persona, su trayectoria, el territorio donde vive, sus oportunidades y barreras, disponer de recursos naturales accesibles y poder evaluar posteriormente qué ocurre".

Pero también reconoce que existe una distribución desigual de entornos saludables, lo que para el especialista puede general una "brecha natural" , ya que "no podemos prescribir la misma naturaleza en todos los territorios, lo que hace que haya niños que viven rodeados de espacios verdes de calidad y otros que tienen muy pocas oportunidades o viven junto a suelos degradados o contaminados".

Ante estas situaciones, el doctor Ortega sostiene que los médicos "no podemos limitarnos a recomendar, tenemos que buscar alternativas seguras, próximas y accesibles".

Mapa pionero

Una de las herramientas desarrolladas por la Unidad de Salud Medioambiental de la Arrixaca es un Mapa de Servicios de Naturaleza asociados a los 85 centros de salud de la Región de Murcia, mapa que permite conocer los espacios naturales y activos verdes y azules próximos a cada zona sanitaria, de manera que profesionales y ciudadanos puedan localizar recursos concretos en su territorio.

PEHSU Murcia considera esta experiencia un modelo pionero del camino que deberán recorrer progresivamente otros territorios: pasar de recomendar naturaleza a incorporar los servicios de la naturaleza a la cartera de los servicios autonómicos de salud. "El centro de salud del futuro tendrá que conocer tan bien los activos naturales de su territorio como conoce sus recursos de fisioterapia, trabajo social, salud mental o rehabilitación", sostiene Juan Antonio Ortega.

El especialista explica que el principal reto ya no consiste únicamente en demostrar que el contacto con entornos naturales puede aportar beneficios para la salud, "el siguiente paso es construir estructuras que permitan incorporar esos recursos a la asistencia cotidiana".

Bosques para la Salud

Durante su participación en la jornada de SEO/BirdLife, el pediatra de la Arrixaca dio a conocer que esta idea comenzó a tomar forma en Murcia hace más de una década. En 2014 se estableció un acuerdo institucional entre las áreas responsables de salud, Asistencia Sanitaria y Medio Ambiente para desarrollar proyectos conjuntos y explorar el uso de la naturaleza como recurso preventivo, terapéutico y rehabilitador, especialmente durante el embarazo, la infancia y la adolescencia.

De ese proceso surgieron posteriormente iniciativas como Bosques para la Salud, bajo la idea de vincular infancia, maternidades, territorio y naturaleza, y de incorporar progresivamente estos recursos a la actividad sanitaria.

Otro hito llegó en 2021, cuando un convenio permitió al Área I Murcia-Oeste utilizar El Valle-Arboretum para actividades de salud medioambiental, en las que se incluían talleres con embarazadas para abandonar el tabaco. El convenio incluyó investigación sobre 'Bosque, Aire forestal y Salud Humana', actividades educativas y formativas al aire libre, las denominadas Educaventuras, y el pilotaje de consultas pediátricas al aire libre para niños con enfermedades crónicas, algo que surgió también tras la pandemia de coronavirus.

"Se daba así un paso adicional: la naturaleza dejaba de ser únicamente un lugar recomendado por los profesionales para convertirse también en un espacio en el que el propio sistema sanitario podía desarrollar actividad", recuerda Ortega.