Mejoras pendientes en el inicio del curso: más inversión, becas comedor y carrera profesional

Con la vuelta a las aulas, los sindicatos educativos y partidos políticos recuerdan al Gobierno regional las asignaturas pendientes en «las que deben mejorar» en este nuevo curso, algunas de las cuales pasan por aumentar la inversión en educación pública, incrementar las becas comedor, regular la carrera profesional o ampliar la reducción de ratios también a los centros concertados.

El sindicato ANPE pide que se hagan realidad las mejoras comprometidas con el profesorado en relación con el desarrollo de la carrera profesional, las condiciones de los interinos, o la reducción de la carga burocrática.

En este sentido, defienden que «mejorar la calidad del sistema educativo público pasa necesariamente por mejorar las condiciones laborales de sus docentes y dotar a los centros de los recursos humanos y materiales que necesitan».

Desde UGT afirman haber constatado que algunos centros se encuentran con obras sin terminar o con pabellones inaugurados que no se pueden utilizar. Además, «la presencia de barracones en los patios es ya un clásico que parece haber llegado para no irse nunca», dice Toñi del Vas.

La responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos también recuerda que «estamos en alerta amarilla por calor y, una vez más, tanto alumnado como profesorado y personal de centros educativos, sufre temperaturas externas en las aulas», diciendo desconfiar de las promesas de nuevas inversiones.

Desde Sidi exigen más transparencia en los actos de funcionarios e interinos, reducción de la burocracia, el nuevo decreto de convivencia y mejoras en infraestructuras educativas, como la retirada de fibrocemento de los centros en los que aún existe.

Al tiempo que el sindicato FSIE dice haber trasladado al Defensor del Pueblo «la discriminación que sufre la enseñanza concertada», reclamando que se incluya a los docentes de la concertada en la reducción de la carga lectiva prevista en el Proyecto de Ley actualmente en tramitación parlamentaria y exigiendo financiación suficiente para hacer efectivas las mejoras educativas y laborales del Personal de Administración y Servicios (PAS).

IU reclama la comparecencia del consejero de Educación en la Asamblea Regional

En el ámbito político, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Andrés Torres, coincidía con los sindicatos al denunciar este martes la situación de las infraestructuras educativas y criticaba al presidente de la Comunidad por no haber actuado para climatizar las aulas. El viceportavoz socialista lamenta que el Gobierno regional «no sea capaz de ejecutar ni la mitad del presupuesto para infraestructuras de educación».

Izquierda Unida-Verdes, por su parte, ha solicitado en la Asamblea Regional la comparecencia urgente del consejero de Educación y Formación para que rinda cuentas sobre la situación en el inicio del curso escolar 2026-2027.

La formación denuncia que el nuevo periodo lectivo arranca marcado por «los mismos problemas» que los anteriores y con acuerdos parlamentarios que el Ejecutivo autonómico «ha ignorado o no ha llevado a la práctica».

El diputado José Luis Álvarez-Castellanos ha fundamentado la petición en que el Gobierno regional actúa «como si no existieran» iniciativas aprobadas en la Cámara con el respaldo del PP y considera «especialmente indignante» la «congelación» del presupuesto de becas para el comedor escolar, cuyos baremos «dejan fuera» a familias en situación de pobreza material severa, así como el «retraso» en las ayudas de transporte escolar del curso 2025-2026.

También alerta sobre el «déficit» presupuestario que sufren los institutos.