María Marín denuncia amenazas de muerte: “Vas a recibir una paliza brutal con una barra de acero”

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado este martes ser víctima de una amenaza de muerte que ha llegado de forma privada a su teléfono. La parlamentaria ha hecho público un mensaje recibido la pasada semana, después de publicar un vídeo en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes de Ceuta.

El autor del mensaje le advierte de que "vas a recibir visita y te van a romper todos los huesos" y, más adelante, la amenaza con que recibirá "una paliza brutal con una barra de acero inoxidable".

El mensaje, plagado además de insultos machistas y expresiones xenófobas contra la población migrante, vincula las amenazas con la posición de Marín sobre la inmigración. "Sigue apoyando la invasión", le espeta el remitente.

La amenaza aumenta de tono al final del texto. Después de instarla a ver la película Citizen Vigilante, el autor afirma: "Así os vamos a eliminar a todos los que apoyan la invasión a España". También asegura que le van a "hacer un mapa" con su cara, después de amenazarla con golpearla con una barra de acero.

El remitente acusa además a Marín de "ayudar a invadir España con el islam" y sostiene que "los ceutíes no quieren invasores", en un mensaje que combina descalificaciones, discurso xenófobo y amenazas directas de violencia.

Una captura de la amenaza que ha recibido la diputada María Marín / L.O.

Este tipo de amenazas a la parlamentaria morada no son nuevas. Ya en abril de 2021 Marín sufrió una avalancha de amenazas en redes tras ser objeto de un bulo que la identificaba como responsable de un supuesto auto ataque en la sede de Podemos en Cartagena, que fue incendiada tras el impacto de un cóctel molotov. Meses más tarde, la Policía Nacional detuvo como presunto autor del atentado a un neonazi residente en Cartagena, en cuyo domicilio se encontraron armas blancas y propaganda ultraderechista.

Noticias relacionadas

Marín ha asegurado que estos ataques personales contra ella no van a hacerle cambiar sus opiniones, sobre todo aquellas que tengan que ver con los derechos humanos y las crisis humanitarias: “Es perfectamente compatible defender la soberanía española de la ciudad autónoma, criticar la gestión del Gobierno de España y reivindicar la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes utilizadas tanto por Mohamed VI como por nuestra ultraderecha para sus intereses”, ha indicado.