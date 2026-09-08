De inglés a bioconstrucción: casi 400 cursos gratuitos del SEF arrancan este septiembre

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), pondrá en marcha durante este mes de septiembre un total de 393 cursos gratuitos destinados a mejorar la cualificación de 6.111 personas en 29 municipios de la Región de Murcia.

La programación suma 86.578 horas de formación para el empleo y se distribuye en 241 cursos dirigidos a personas desempleadas y 152 acciones formativas para trabajadores ocupados. La oferta abarca 23 familias profesionales y combina contenidos vinculados a oficios tradicionales con otros relacionados con sectores emergentes.

La directora general del SEF, Pilar Valero, explicó que la programación busca responder tanto a las necesidades de los ciudadanos como a las demandas de las empresas. Para ello, señaló, se ha diseñado una oferta que combina la capacitación en profesiones que siguen teniendo una alta demanda laboral con la especialización técnica que requieren ámbitos como la economía digital y sostenible.

Formación en economía verde

Entre las acciones dirigidas a personas desempleadas destacan varios cursos relacionados con la economía verde, como energías renovables, gestión de residuos o edificación sostenible.

Dentro de esta programación figura, por ejemplo, el curso de Gestión ambiental, de 500 horas de duración y destinado a 15 alumnos, que se impartirá en Molina de Segura. También se oferta en Jumilla un curso de Bioconstrucción, con 498 horas de formación.

Por su parte, los trabajadores ocupados podrán acceder a acciones formativas orientadas a adquirir competencias transversales útiles en distintos sectores profesionales, como ofimática, idiomas o prevención de riesgos laborales.

Cursos de inglés desde nivel inicial hasta avanzado

La oferta incluye además una amplia programación para quienes quieran aprender o perfeccionar su inglés. Los cursos abarcan desde niveles iniciales hasta avanzados y contemplan también formación específica para el uso del idioma en el ámbito empresarial.

Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa, las fechas y los lugares de impartición a través de la sección ‘Busco formación’ de la página web del SEF o en la aplicación de este organismo.

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En aquellos cursos cuyo plazo de inscripción continúe abierto, los interesados deberán contactar directamente con la entidad encargada de impartir la formación para presentar su solicitud.