El Gobierno regional culpa a la Lomloe de los malos resultados en PISA

El Gobierno regional culpa a la Lomloe, la Ley de Educación aprobada en 2020, de los malos resultados de los alumnos en PISA tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia. Así lo indicaba este martes en el inicio del curso escolar el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, al ser preguntado por La Opinión sobre el último informe de la OCDE que analiza el nivel de competencia de los estudiantes de 15 años en ámbitos como Lectura, Ciencias y Matemáticas y en el que Murcia baja posiciones y se sitúa en todas por debajo de la media nacional.

López Miras reconocía que "los datos no son buenos", pero a renglón seguido recordaba que "esta es la primera promoción de la Lomloe, lo que nos muestra que tenemos por delante mucho camino por mejorar".

En este sentido, el propio consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, afirmaba que los resultados de PISA "ponen de manifiesto, una vez más, el suspenso rotundo y sin paliativos de la Lomloe, la peor Ley de Educación que ha tenido el país".

"Los resultados, que son los peores obtenidos por España en su serie histórica, demuestran que esta ley ha vaciado de contenido los currículos".

Respecto a los datos de la Región de Murcia, en los que se señala un posible sesgo por el porcentaje de exclusión, Marín reafirma que "los datos de la Región son perfectamente válidos, la muestra es representativa y se sitúan en la media nacional".

Para el titular de Educación, "el modelo educativo que propugna la Lomloe y el gobierno socialista es un auténtico fracaso, una normativa que no ha contado con los que educan día a día como los docentes y que genera desigualdad, sobre todo en el alumnado más vulnerable".

Esta norma "solo ha servido para empeorar el sistema educativo español y para situar a España en la cola de la educación a nivel europeo", decía este martes.

Vox y Podemos exigen mejoras

Los datos de PISA han llevado a la oposición a pedir responsabilidades en la Región de Murcia. VOX ha solicitado en la Asamblea Regional la comparecencia del consejero de Educación, Víctor Marín, para que dé explicaciones sobre los "desastrosos resultados". El portavoz de VOX en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha advertido de la gravedad de los resultados y ha señalado que los datos conocidos este martes reflejan un "desastre en lectura, ruina en matemáticas y caos en ciencia. No podemos caer más bajo", ha lamentado.

A renglón seguido, ha cuestionado que la Región, pese al esfuerzo presupuestario destinado a los servicios públicos educativos, continúe obteniendo malos resultados. "¿Por qué razón, siendo una de las regiones donde más tenemos que gastar en servicios públicos, somos los últimos de la cola sistemáticamente?", ha planteado.

Asimismo, el parlamentario ha advertido además de las consecuencias que esta situación tiene para el futuro económico y social de la Región, al señalar su impacto en "nuestro nivel de renta, el nivel de cualificación y los sueldos medios que tenemos en la Región".

Por su parte, Podemos ha exigido directamente la dimisión del consejero de Educación, Víctor Marín, por "hacer trampas" en el informe PISA, en referencia al sesgo en los datos de Murcia.

María Marín califica de "absoluto escándalo" que la Región de Murcia haya excluido al 13% del alumnado para "maquillar" los resultados del informe PISA y denuncia que la vuelta al cole es "un regreso a las saunas y a los barracones".