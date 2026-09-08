Este es el estado de los embalses de la Región de Murcia esta semana

Los embalses de la cuenca del Segura almacenan actualmente 604 hectómetros cúbicos, dos menos que hace una semana, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Pese a este ligero descenso semanal, la situación es muy superior a la registrada hace un año y también a la media habitual para estas fechas. En concreto, los pantanos del Segura cuentan con 366 hectómetros cúbicos más que en el mismo periodo del año pasado y superan en 294 hectómetros cúbicos la media histórica de esta época, situada en 310.

Con estas cifras, los embalses de la demarcación se encuentran al 53% de su capacidad total.

Reserva hídrica nacional / Miteco

La reserva nacional baja al 62,6%

En el conjunto de España, la reserva hídrica se sitúa en el 62,6%, con 35.073 hectómetros cúbicos almacenados.

Durante la última semana, los embalses españoles han perdido 802 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 1,4% de su capacidad total. Desde comienzos de agosto, el descenso acumulado es de 3.963 hectómetros cúbicos, ya que entonces la reserva se situaba en el 69,9%, con 39.016 hectómetros cúbicos.

Este retroceso coincide con un mes de agosto especialmente cálido. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que agosto de 2026 fue el sexto más cálido en España desde que existen registros y también del siglo XXI.

Por vertientes, la atlántica se encuentra al 65%, con 27.590 hectómetros cúbicos, mientras que la mediterránea baja al 54,8%, con 7.483.

Las precipitaciones han sido escasas en los últimos días en la vertiente atlántica y prácticamente inexistentes en la mediterránea. La mayor acumulación registrada se produjo en Lugo, con 29 litros por metro cuadrado.

Seis cuencas superan el 70%

Por demarcaciones, seis cuencas mantienen sus reservas por encima del 70%: Guadalete-Barbate, con un 77,5%; las cuencas internas de Cataluña, con un 76,4%; las cuencas internas del País Vasco, con un 76,2%; Guadiana, con un 73,2%; Guadalquivir, con un 71,7%; y Tinto, Odiel y Piedras, con un 71,6%.

También superan el 60% la Cuenca Mediterránea Andaluza, el Cantábrico Occidental, el Miño-Sil y el Cantábrico Oriental.

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El resto de las cuencas continúan por encima de la mitad de su capacidad. Galicia Costa y el Tajo se sitúan en el 57,6%; el Duero, en el 57,1%; el Júcar, en el 53,5%; el Segura, en el 53%; y el Ebro, en el 52%.