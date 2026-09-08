El curso arranca con la vista puesta en bajar la temperatura en las aulas con el plan ClimaTIZA

Las clases con termómetros que superan los 30 grados se han convertido en una constante en la Región de Murcia en los últimos años, dando muestra de la necesidad de inversión para climatizar los centros educativos en una de las comunidades con las temperaturas más altas de España. El curso 2026-2027 arranca este martes para cerca de 140.000 alumnos de Infantil y Primaria de la Región de Murcia, quienes en su mayoría regresan a los centros en las mismas condiciones que los dejaron el pasado mes de junio.

Para poner solución a un problema que inquieta a alumnos, familias y docentes, el Gobierno regional tiene previsto iniciar de inmediato el Plan ClimaTIZA, anunciado por el presidente regional, Fernando López Miras, durante el pasado debate de estado de la Región y que estaba vinculado a la tramitación del Presupuesto de 2026 de la Comunidad, algo que aún no ha ocurrido.

La medida pretende dotar de aire acondicionado a todos los colegios e institutos de la Región de Murcia antes de 2030 y para que esta se ponga en marcha lo antes posible, el Ejecutivo murciano anunciará una primera inversión con la que poder comenzar los trabajos en aquellos centros que presenten mayores problemas.

El objetivo es claro: que en el año 2030 todos los centros educativos de la Región cuenten con aulas climatizadas. La inversión global prevista es de 89 millones de euros, aunque esta se realizará de forma plurianual y será necesario contar con una auditoría de la situación de los centros, tal y como señaló en su momento el propio consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín.

La previsión del Gobierno de la comunidad es que la primera inversión que se contempla para el Plan ClimaTIZA se canalice a través de subvenciones destinadas a ayuntamientos y centros educativos, que serán los que gestionen el dinero para llevar a cabo los proyectos e instalaciones necesarias en cada caso.

Estas actuaciones tendrán una triple finalidad: mejorar el confort térmico de los centros, reforzar sus potencias eléctricas y poner en marcha medidas urgentes para combatir el calor en aquellos centros que requieran actuaciones más complejas.

Sacar el calor de las aulas

De esta manera, "el nuevo curso escolar comienza con el compromiso del Gobierno regional de seguir mejorando las condiciones de los centros educativos y, al mismo tiempo, con el pistoletazo de salida a un plan que pretende sacar el calor de las aulas de la Región de Murcia", señalan desde el Ejecutivo.

Estos serán los primeros pasos del Plan ClimaTIZA, después de que este verano ya se hayan ejecutado obras por valor de 24,7 millones de euros para mejorar el confort térmico de los centros educativos, con aislamientos térmicos y cambios de cubiertas, entre otras actuaciones.

Alumnos, padres y docentes han manifestado en diversas ocasiones los problemas que implican las altas temperaturas alcanzadas en el interior de los centros educativos de la Región de Murcia y que son "incompatibles" con impartir y recibir clase. Esta situación les llevó a final del pasado curso a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo, a registrar una iniciativa legislativa popular (ILP) en la Asamblea Regional para pedir el acondicionamiento de los centros educativos y la puesta en marcha de una página web bajo el nombre 'Escuelas de calor' en la que se puede consultar en tiempo real la temperatura del interior de las aulas de una treintena de colegios e institutos de la Región de Murcia.

Aislamiento térmico en el IES Pedro García Aguilera de Moratalla El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto con el alcalde de Moratalla, Juan Soria, visitó este lunes el IES Pedro García Aguilera, donde han finalizado las obras para mejorar el aislamiento térmico e instalar placas solares. Las obras se han realizado en tres de los cinco edificios del centro, el principal, el edificio B y el C, con una actuación que ha abarcado una superficie de 3.700 metros cuadrados. Los trabajos han consistido en mejorar la envolvente térmica de la fachada para reducir la demanda energética, se han instalado ventanas nuevas, se han cambiado puertas y se han sustituido las luminarias por otras con tecnología LED. Además, se han sustituido las cubiertas en los edificios B y C y se han colocado placas fotovoltaicas para autoconsumo del centro, generando un importante ahorro energético. La inversión en este centro ha sido de 930.000 euros, financiado con fondos europeos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Este programa ha supuesto un total de 10 millones de euros para la rehabilitación energética de siete centros. En los centros Isaac Peral (Cartagena), IES Francisco de Goya (Molina de Segura), Sanje (Alcantarilla), Ricardo Ortega (Fuente Álamo) y Pedro García Aguilera (Moratalla) ya han finalizado los trabajos, y los centros IES Beniaján (Murcia) y Salzillo (Alcantarilla) continúan en obras.

320.000 alumnos no universitarios

En estos próximos días serán cerca de 320.000 los alumnos no universitarios los que se incorporarán a sus centros educativos. Este martes lo harán 40.576 estudiantes de educación Infantil (3-5 años) y 99.251 de educación Primaria (6-11 años). El jueves, 10 de septiembre, abrirán sus puertas los institutos para acoger a 77.063 alumnos de Secundaria y a 24.929 de Bachillerato, a los que se sumarán el lunes 14 de septiembre los de Formación Profesional (FP).

Además, este curso se incrementa en 11 el número de colegios de Infantil y Primaria que impartirán primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el nuevo curso. En total, serán 18 centros los que ofrecerán estas enseñanzas en Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras, Fuente Álamo y Totana.