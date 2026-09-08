La comisionada del Mar Menor rechaza la reforma del PP: "Premia al infractor"

La reforma de la Ley del Mar Menor que impulsa el PP llegará este miércoles a la Asamblea Regional entre advertencias del Gobierno central sobre sus consecuencias para la protección de la laguna. La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica, Laura Martín, considera que la modificación supondría un cambio de rumbo precisamente cuando el ecosistema continúa en una situación de fragilidad y el Estado mantiene en marcha inversiones cercanas a los 700 millones de euros.

La iniciativa popular será una de las tres proposiciones de ley que el Pleno de la Asamblea Regional someterá a toma en consideración, junto a las planteadas por el grupo Mixto y Vox. La propuesta del PP previsiblemente saldrá adelante si cuenta con los votos de los diputados José Ángel Antelo y Virginia Martínez, antiguos integrantes del grupo de Abascal.

Para Martín, la aprobación de la reforma constituiría «la peor de las señales», especialmente después de un desarrollo normativo que, a su juicio, ya avanzó «con enorme lentitud». El escenario que plantea ahora el PP, añadió, supondría pasar «de falta de avances normativos concretos a retrocesos concretos».

La comisionada vinculó además la modificación con el compromiso expresado en distintas ocasiones por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de que no habría pasos atrás en la protección de la laguna. Frente al argumento de que los cambios pretenden adaptar la legislación autonómica a la normativa estatal, Martín rechazó que el Mar Menor pueda equipararse a otros territorios sin tener en cuenta sus circunstancias particulares. «No podemos asimilar la situación del Mar Menor a normativa nacional para situaciones no excepcionales», señaló.

La gravedad ambiental de la laguna, según defendió, justifica precisamente el mantenimiento de unas exigencias específicas. Las crisis sufridas en los últimos años han llevado al ecosistema «a caminar hacia el colapso», una situación que explica que el Gobierno de España haya destinado casi 700 millones de euros a actuaciones de recuperación. En ese contexto, la exigencia al Ejecutivo regional debería ser, a su juicio, mantener los compromisos y no rebajarlos.

Cultivos de regadío en el entorno del Mar Menor. / Iván Urquízar

El contraste entre ambas administraciones también aparece en la relación con el sector agrario. Martín aseguró que el Ministerio trabaja con agricultores y empresas para impulsar medidas de innovación, además de actuaciones como el cierre de pozos ilegales, dentro de una estrategia orientada a una «agricultura del futuro compatible con la agricultura de la zona y con la salud del ecosistema».

Una eventual rebaja de las obligaciones ambientales, advirtió, podría perjudicar precisamente a quienes cumplen. La reforma «manda un mensaje injusto al propio sector agrario, porque premia al infractor» y puede terminar castigando a las explotaciones que han realizado inversiones para adaptarse a la normativa. En su opinión, existe ya una parte del campo que apuesta por la innovación y el cumplimiento y que demuestra que «se pueden y se deben hacer las cosas bien».

¿Blindaje en el Estatuto de Autonomía?

La posibilidad de blindar la protección del Mar Menor mediante una reforma del Estatuto de Autonomía también encontró una valoración favorable por parte de la comisionada, aunque evitó pronunciarse sobre las iniciativas anunciadas por el PSOE para recurrir la modificación legal ante los tribunales. La personalidad jurídica propia de la laguna, recordó, convierte al Mar Menor en un caso singular y, a su entender, merece «un espacio especial en el Estatuto de Autonomía de la Región».

La llegada del otoño añade otro elemento de preocupación. Las lluvias torrenciales pueden provocar avenidas cargadas de fosfatos y sedimentos, uno de los principales focos de contaminación de la laguna. Ante este riesgo estacional, Martín aseguró que el Ministerio permanecerá «muy pendiente» y continuará trabajando en la reducción de las avenidas y de los efectos de las inundaciones.

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El mensaje final de la comisionada incidió en la necesidad de mantener la atención sobre un ecosistema que, pese a las actuaciones emprendidas, todavía considera vulnerable. «Todavía está en una situación de fragilidad y necesita ser cuidado y mimado por todos», afirmó.