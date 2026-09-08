Los colegios abren sus puertas en la Región con las aulas de Primaria más desahogadas

A las 8.30 de la mañana llegaban este martes los primeros alumnos al patio del colegio de educación infantil y primaria Nicolás de las Peñas de Murcia. Abrazos con los amigos a los que no veían desde junio, risas, juegos y algunas caras de sueño mientras cargaban sus nuevas mochilas protagonizaban a primera hora el inicio del curso 2026-2027, una etapa que estará marcada en la Región de Murcia por la bajada de ratio en las aulas de primero de Primaria -al igual que ha sucedido con Infantil-, que pasan de un máximo de 25 a 22 alumnos, y con la vista puesta en los dos nuevos decretos en los que trabaja el Gobierno regional para mejorar la convivencia y reducir la carga burocrática de los docentes.

La emoción de los alumnos por volver se entremezcla por el alivio de muchos padres por poder recuperar las rutinas tras un verano que en ocasiones ha pesado demasiado.

Julia, de 11 años, se saludaba en la puerta con su amiga Elena, las dos reconocían que no tenían muchas ganas de empezar, aunque "lo mejor es volver a ver a las amigas". Ellas afrontan su último año en el centro y "lo vivimos de una forma especial".

López Miras, Pérez y Marín, durante su visita este martes al colegio Nicolás de la Peñas de Murcia / Juan Carlos Caval

Algo más nerviosa se veía a Ayshell, ella empieza quinto curso y es nueva en el Nicolás de las Peñas. "Me ha costado madrugar", afirmaba mientras buscaba en el patio la fila de su clase. Cerca de ella estaba Carmen, quien este martes madrugaba para llevar al colegio a su nieto Tiago, de 7 años. "Estaba con sentimientos divididos, quería y no quería empezar", reconoce entre risas.

El cariño que dejan en estos alumnos sus maestros, el equipo directivo y el resto de miembros del centro se podía ver en el abrazo en el que se fundían María Piqueras, cocinera del colegio, con Olivia y Cloe, dos alumnas que terminaron en el CEIP Nicolás de las Peñas el pasado curso y que este martes se pasaban a saludar.

El curso arranca también con la preocupación latente por los problemas de climatización de muchos centros educativos de la Región de Murcia, lo que llevaba este martes al presidente regional, Fernando López Miras, a anunciar una primera partida del plan ClimaTIZA de 7 millones de euros que irán directamente a los ayuntamientos y centros educativos con mayores problemas para ejecutar actuaciones de urgencia.

Para acceder a este paquete de ayudas, el Ejecutivo lanzará una convocatoria para asignar el presupuesto en función de las prioridades. El objetivo es llegar a climatizar todas las aulas de la Región antes de 2030 con una inversión plurianual de 89 millones de euros.

Esos primeros siete millones vienen a dar continuidad a las actuaciones que la Consejería de Educación ha desarrollado durante el verano en una veintena de centros educativos, en los que se han invertido 24,8 millones para mejorar el aislamiento y el confort térmico.

El colegio Nicolás de las Peñas estrena una gran zona de sombraje en el patio / Juan Carlos Caval

López Miras visitaba este martes el CEIP Nicolás de las Peñas junto a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, el consejero de Educación, Víctor Marin, y la concejala de Educación del Ayuntamiento de la capital, Belén Lopez, en un día en el que se incorporan a las aulas de la Región de Murcia 140.000 alumnos de Infantil y Primaria, a los que el jueves seguirán otros 101.900 de Secundaria y Bachillerato, y el próximo lunes los 48.000 de Formación Profesional.

La caída de la natalidad se sigue notando en las aulas, con un descenso global de 3.240 alumnos este año en la Región de Murcia respecto al curso anterior, principalmente en la etapa de Primaria.

Pero "iniciamos el curso manteniendo las unidades pese a la caída de la natalidad", afirmaba el presidente murciano, lo que permite una atención más personalizada y el fortalecimiento de las plantillas docentes, al tiempo que insistía en la reducción de la ratio en primero de Primaria y el aumento de los colegios que extienden su oferta educativa también a los primeros cursos de ESO hasta los 18, 11 más que el pasado curso.

También destacaba este martes el responsable autonómico las más de 9.000 plazas gratuitas de 0 a 3 años, el programa de gratuidad de libros de texto, las ayudas al transporte escolar y los más de 5,5 millones destinados a becas comedor.

"Queremos que la ciudad de Murcia sea un aula abierta"

La alcaldesa de Murcia señalaba este martes que "esta es una de las jornadas más importantes del año para la comunidad educativa y la compartimos con ellos rodeados de más de 200 alumnos que muestran su ilusión y talento" y que fueron los ganadores de la Ruta 1.200.

Pérez explicaba que "el inicio del curso trae optimismo, pero también oportunidad para renovar el compromiso del municipio de Murcia con la educación. Queremos que la ciudad de Murcia sea un aula abierta para que todas sus zonas sean espacios de aprendizaje".

Precisamente en el Nicolás de las Peñas el Consistorio ha realizado una importante inversión este verano, con la reforma de una parte de los seis y la instalación de una gran zona de sombraje en el patio, algo de lo que se alegraban los miembros de la comunidad educativa.

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Atención a la diversidad

Otro de los retos del curso escolar que empieza esta semana en toda la Región es la atención a la diversidad, con un aumento importante de alumnos con necesidades educativas especiales, cifra que crece en 1.312 estudiantes respecto al curso pasado llegando hasta los 21.062. Para ello se han reforzado las plantillas y han aumentado en ocho las aulas abiertas, hasta las 188 en toda la comunidad.