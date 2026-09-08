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Casi un centenar de alumnos de la Región cruzan fronteras para aprender francés

El programa Picasso Mob permite a 98 estudiantes de la Región de Murcia convivir con familias y asistir a institutos de Grenoble antes de recibir en octubre a jóvenes galos

Estudiantes de la Región participan en ‘Picasso Mob’, el programa de intercambio con Francia.

Estudiantes de la Región participan en ‘Picasso Mob’, el programa de intercambio con Francia. / CARM

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La Opinión

La Opinión

Un total de 98 estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato participan en un programa de intercambio escolar con Francia denominado ‘Picasso Mob’. La propuesta está basada en un intercambio recíproco con la Academia de Grenoble (Auvergne- Rhône-Alpes).

En el marco de esta iniciativa, los estudiantes de la Región de Murcia viajaron a finales de agosto a Francia para convivir con una familia de acogida. Allí se adaptan a las normas de su nuevo núcleo familiar y del centro, y se integran como un estudiante más al día a día de su instituto en el país vecino, lo que favorece una inmersión lingüística y cultural real.

La directora de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, María del Mar Sánchez, explicó que este programa «fomenta actitudes de convivencia, cooperación y respeto, a la vez que teje entre las familias de ambos países vínculos personales que perdurarán años después, dotándolos también de una visión más abierta de lo que supone formarse y convivir en otro país».

En octubre se invertirá el sentido del intercambio y serán las familias de la Región de Murcia las que acojan a los alumnos franceses, con lo que se consigue así vivir las dos caras del intercambio: acoger y ser acogidos.

El programa está dirigido a centros sostenidos con fondos públicos adscritos al sistema de enseñanzas en lenguas extranjeras, para el alumnado que esté cursando la modalidad español-francés. Para la selección de los estudiantes se tiene en cuenta la certificación de la nota media de 3º de ESO y la nota de francés del curso pasado.

Plurilingüismo

La Consejería de Educación y Formación Profesional mantiene una línea de actuación orientada a fortalecer el plurilingüismo y la internacionalización del sistema educativo. Para ello, mantiene acuerdos de colaboración con la embajada de Francia en nuestro país, su Servicio de Cooperación y Acción Cultural, así como con la Alianza Francesa y el Institut Français.

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Prueba de esta unión destaca, además del programa ‘Picasso Mob’, el convenio que regula la organización y desarrollo de las pruebas oficiales del Diploma de Estudios en lengua francesa (DELF) en su modalidad escolar (DELF escolar).

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