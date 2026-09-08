Balance trágico en las carreteras de la Región de Murcia este verano con el triple de muertos y un 62% más de heridos graves

Balance trágico en las carreteras de la Región de Murcia este verano. Doce personas perdían la vida y otras 21 resultaban heridas graves en diez siniestros mortales registrados en las vías interurbanas entre julio y agosto. Son ocho fallecidos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron cuatro víctimas mortales, lo que supone triplicar la cifra de muertos entre un año y otro, según los datos oficiales aportados este martes por la Delegación del Gobierno en la Región.

El verano de 2026 deja así uno de los balances más negativos de la última década en las carreteras murcianas hasta ser el segundo verano con mayor siniestralidad mortal de los últimos diez años, solo por detrás de 2024, según señaló Virginia Jerez, jefa Provincial de Tráfico.

A las doce víctimas mortales se suman 21 personas heridas que han tenido que ser hospitalizadas, un dato que también empeora notablemente respecto al verano pasado: supone un 62% más que en el mismo periodo de 2025.

El incremento de la siniestralidad se produce además en un contexto de mayor movilidad, aunque el aumento de los desplazamientos ha sido mucho más moderado que el de las víctimas. Durante julio y agosto se registraron 4.814.980 movimientos de largo recorrido en la Región, un 1,40% más que el año anterior. En julio hubo 2.391.936 desplazamientos, un 1,93% más, mientras que agosto concentró 2.423.044 movimientos, un 0,88% más que en 2025.

Las carreteras convencionales concentraron dos de cada tres muertes en la Comunidad

Por tipo de vía, las carreteras convencionales volvieron a concentrar la mayor parte de los fallecimientos: ocho de las doce víctimas mortales, el 67%, perdieron la vida en este tipo de carreteras, frente a cuatro fallecidos en autovías. El dato contrasta con el verano de 2025, cuando las cuatro personas fallecidas sufrieron accidentes mortales en carreteras convencionales. Este año, por tanto, también se han registrado víctimas mortales en autovías, que concentran el 33% del total.

Más víctimas en coches

Las estadísticas de la Jefatura Provincial de Tráfico también señalan que el coche es el medio de desplazamiento que acumula más víctimas mortales. Ocho de las doce personas fallecidas viajaban en este tipo de vehículo, frente a las dos víctimas registradas en 2025.

El repunte de accidentes se produce con un aumento de la movilidad de tan solo el 1,4% en el periodo estival

Por su parte, los colectivos vulnerables sumaron tres fallecidos, el 25% del total, lo que representa un incremento del 50% respecto al mismo periodo del año pasado. Dentro de este grupo, este verano falleció un motorista, frente a los dos motoristas que perdieron la vida en las carreteras murcianas durante julio y agosto de 2025.

Las salidas de vía y las colisiones, causas principales

En cuanto al tipo de accidente, las salidas de vía y las colisiones son las principales causas de los fallecimientos, con un 40% del total cada una. Entre ambas concentran ocho de las doce víctimas mortales registradas este verano.

Especialmente significativo ha sido el incremento de las muertes por colisión. Cuatro personas fallecieron en este tipo de siniestros en 2026, frente a ninguna en el mismo periodo de 2025, lo que convierte a las colisiones en el tipo de accidente que más ha aumentado respecto al verano anterior.