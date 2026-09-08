Aires de renovación en las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca con el adiós de dos 'históricos' en las presidencias

Aires de cambio en las tres Cámaras de Comercio de la Región ante un otoño de elecciones después de que se haya abierto la convocatoria formal para renovar los órganos de gobierno de las corporaciones empresariales de Murcia, Cartagena y Lorca para los próximos cuatro años.

Una vez expuestos los censos electorales, resueltas las reclamaciones y consultadas las cámaras murcianas, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, activaba este lunes con su publicación en el BORM las fechas máximas en el calendario regional: la primera cita sería, como tope, el 5 de noviembre en Murcia, donde se elegirán 34 vocales. Lorca acudirá a las urnas el 18 de noviembre, con 16 vocales electos, y Cartagena lo hará el 19 de noviembre.

No se trata, en cualquier caso, de unas elecciones directas a las presidencias de las cámaras, ocupadas actualmente por Miryam Fuertes (Murcia), Miguel Martínez Bernal (Cartagena) y Juan Francisco Gómez (Lorca). Los empresarios incluidos en los respectivos censos tendrán que elegir primero a los representantes que conformarán los nuevos plenos, distribuidos por grupos y categorías en función de los distintos sectores económicos. Será una vez constituidos esos plenos cuando sus miembros elijan al presidente de cada Cámara y a los integrantes de su Comité Ejecutivo.

Quién sigue y quién no

Miryam Fuertes tiene todas las ‘papeletas’ para seguir al frente de la Cámara de Comercio de Murcia, después de que ella misma confirmase a principios de año que tenía pensado presentar su candidatura tras el apoyo recibido por parte de los propios miembros de su ejecutiva como de la propia patronal Croem.

Cabe recordar, además, que ella llegó al cargo hace dos años tras el ‘salto’ de Miguel López Abad a Croem en junio de 2024, por lo que ya dejó entrever que media legislatura no sería un tiempo suficiente "para desarrollar grandes proyectos" como los que puede liderar siguiendo al frente de la Cámara de Comercio de Murcia.

En Cartagena la situación es distinta: Miguel Martínez Bernal lo deja tras 16 años en el cargo porque ya no puede volver a presentarse debido a la limitación de mandatos. Unos años que han servido para seguir impulsando el tejido productivo de Cartagena y su comarca y en el que han aportado su "granito de arena" para ayudar a los empresarios. En este sentido, le desea "mucha suerte" a aquella persona que lo releve y que estará a "su disposición" como un 'hombre de la casa' dentro de la Cámara, pero esta vez viendo "los toros desde la barrera".

El que también confirmó a La Opinión que no seguirá es Juan Francisco Gómez, quien durante los últimos 12 años ha sido máximo responsable de la Cámara de Comercio de Lorca. Se va tras hacer un balance «muy positivo en lo profesional y personal» con un organismo más «potente, fuerte y con suficientes ingresos» para las 16.000 empresas que están integradas. Muy pronto, adelantó, se hará oficial la primera candidatura, una "muy buena" liderada con una persona "muy válida y que lo va a hacer muy bien".