Más agua aprovechada y menos energía: la transformación del regadío llega a Librilla y Totana

El regadío murciano afronta una nueva etapa en la que cada mejora tecnológica cuenta. La modernización de las infraestructuras, el aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales y la incorporación de energías renovables se han convertido en piezas esenciales para mantener la actividad agrícola en un territorio donde la eficiencia en el uso del agua resulta determinante y donde la amenaza de los recortes al trasvase Tajo-Segura y a los acuíferos del Segura pende de un hilo. Esa transformación tiene ya una traducción visible sobre el terreno, como demuestra la entrega de las obras ejecutadas en las comunidades de regantes de Librilla y Totana.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, presidió este martes el acto de entrega de estas actuaciones, incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado más de 68 millones de euros, más IVA, a nueve obras de modernización de regadíos en la Región de Murcia, todas ellas ya finalizadas y en proceso de entrega a las comunidades de regantes.

Las actuaciones entregadas ahora suponen una inversión superior a los 58 millones de euros y benefician a más de 6.000 regantes. El objetivo común pasa por mejorar la eficiencia hídrica y energética mediante la modernización de las instalaciones, la presurización, el uso de aguas regeneradas y desaladas y la incorporación de fuentes renovables.

García Bernal defendió que la modernización constituye una de las principales líneas de actuación del Ministerio dentro de los fondos europeos. Las 96 obras incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según explicó, están vinculadas a la mejora de la utilización del agua, la eficiencia energética, la digitalización y las actuaciones medioambientales.

“Más de 200 millones de euros se han dedicado a obras que tienen que ver con la utilización de aguas no convencionales”, señaló la secretaria de Estado, que situó este recurso como una herramienta especialmente relevante en territorios afectados por la escasez de agua.

Librilla: más de 22 millones y 2.000 regantes

En Librilla, la actuación ejecutada por la comunidad de regantes ha supuesto una inversión de 22 millones de euros y alcanza a más de 2.000 regantes. La intervención incorpora, además, una balsa equipada con una instalación de generación de energía renovable, una combinación que busca reducir el consumo energético asociado al regadío y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

El presidente de la Comunidad de Regantes de Librilla, Francisco Provencio García, detalló que las obras se corresponden con dos actuaciones, Librilla 1, con una inversión de 20,5 millones de euros, y Librilla 2, con 1,5 millones. En su opinión, el proyecto supone un impulso para la economía local y contribuye a garantizar el relevo generacional en la agricultura.

La disponibilidad de recursos procedentes de la depuración adquiere también especial importancia en este sistema de riego. Provencio destacó que la comunidad dispone de la concesión de la EDAR municipal y próximamente contará también con la correspondiente al Parque Industrial Cabezo Blanco.

"Tenemos que aprovechar hasta la última gota y así lo hacemos", afirmó el presidente de los regantes, quien situó la eficiencia hídrica y energética entre las principales aportaciones de las nuevas infraestructuras.

Ayudas autonómicas para modernizar el regadío

El acto sirvió asimismo para poner sobre la mesa el esfuerzo inversor que continúa realizando la Administración regional. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, recordó que las comunidades de regantes pueden solicitar hasta el próximo 23 de octubre las ayudas autonómicas destinadas a modernización, digitalización y eficiencia energética de las infraestructuras de riego.

La convocatoria cuenta con cinco millones de euros y contempla subvenciones de hasta el 40% de la inversión. Buendía señaló que el propósito es seguir impulsando un modelo de regadío cada vez más tecnificado y eficiente.

La Región cuenta ya con el 87% de su superficie de regadío modernizada, según los datos aportados por el consejero, mientras que la reutilización de aguas regeneradas representa otro de los pilares de la estrategia hídrica del sector.

La cooperación entre administraciones también ocupó un lugar destacado durante el acto. García Bernal puso en valor el trabajo conjunto entre el Gobierno central, la Comunidad Autónoma, las comunidades de regantes y SEIASA, mientras que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, defendió que las inversiones ejecutadas constituyen una muestra tangible del compromiso con el campo murciano.

"Los compromisos se convierten en hechos", afirmó Lucas, quien añadió que su compromiso personal pasa por defender los intereses de la Región y de sus agricultores y regantes.

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La modernización, por tanto, no se limita a sustituir unas infraestructuras por otras. En Librilla y Totana, las nuevas actuaciones dibujan un regadío más tecnificado, con mayor presencia de recursos hídricos regenerados, eficiencia energética y energías renovables. Una transformación que, sobre un territorio condicionado por la escasez, convierte la tecnología en una herramienta cada vez más decisiva para salvar la agricultura murciana.