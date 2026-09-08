La A-7 recupera la normalidad tras el accidente que obligó a cerrar un carril en Guadalupe

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado por resuelto a las 11.19 horas el accidente que este martes por la mañana había provocado problemas de circulación en la autovía A-7 a la altura de Guadalupe, en el municipio de Murcia.

El siniestro se había registrado en torno a las 9.09 horas, en el punto kilométrico 570 de la A-7, en sentido decreciente hacia Lorca y Almería.

Como consecuencia del accidente, fue necesario cerrar el carril izquierdo, lo que complicó la circulación durante buena parte de la mañana en este tramo de la autovía.

Finalmente, a las 11.19 horas, la DGT comunicó que la incidencia había quedado resuelta, por lo que dejó de figurar como activa en la red viaria.

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Por el momento no han trascendido detalles sobre las causas concretas del accidente ni sobre la posible existencia de heridos.