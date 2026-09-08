Tráfico
La A-7 recupera la normalidad tras el accidente que obligó a cerrar un carril en Guadalupe
La DGT dio por finalizada la incidencia a las 11.19 horas, más de dos horas después de que el siniestro obligara a cerrar el carril izquierdo en sentido Lorca y Almería
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado por resuelto a las 11.19 horas el accidente que este martes por la mañana había provocado problemas de circulación en la autovía A-7 a la altura de Guadalupe, en el municipio de Murcia.
El siniestro se había registrado en torno a las 9.09 horas, en el punto kilométrico 570 de la A-7, en sentido decreciente hacia Lorca y Almería.
Como consecuencia del accidente, fue necesario cerrar el carril izquierdo, lo que complicó la circulación durante buena parte de la mañana en este tramo de la autovía.
Finalmente, a las 11.19 horas, la DGT comunicó que la incidencia había quedado resuelta, por lo que dejó de figurar como activa en la red viaria.
Por el momento no han trascendido detalles sobre las causas concretas del accidente ni sobre la posible existencia de heridos.
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