Tres muertos, entre ellos un bebé, en la patera rescatada el pasado viernes frente a Cabo de Palos

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha confirmado este lunes que en la patera que llegó el pasado viernes a las costas de Cabo de Palos había tres fallecidos, un bebé y dos varones.

Lucas ha explicado este extremo en rueda de prensa en la que ha detallado los pormenores de otras dos operaciones vinculadas a la inmigración ilegal ocurridas a finales de agosto y principios de septiembre, que se saldaron con la detención de cuatro patrones y la incautación de dos embarcaciones de gran envergadura y potencia.

En el caso de la patera avistada el pasado viernes a 45 millas al suroeste de cabo de Palos y en la que Salvamento Marítimo rescató a 23 personas, ha informado de la detención de los dos patrones de la embarcación y que durante la travesía fallecieron tres de los ocupantes.

Uno de ellos sería un bebé, del que no ha aportado más datos; el segundo, un varón de 25 años "con patologías previas", y el tercero, otro varón que se habría arrojado al agua.

Cuatro detenidos y dos embarcaciones incautadas en dos operaciones en la Región

Las dos operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil los pasados días 31 de agosto y 2 de septiembre contra las mafias que promueven el tráfico de personas han supuesto uno de los trabajos de mayor envergadura en este sentido a nivel nacional, según ha subrayado este lunes Francisco Lucas, que ha querido reconocer públicamente el trabajo del cuerpo en estas dos intervenciones, que se saldaron con cuatro patrones detenidos y dos embarcaciones incautadas.

El delegado del Gobierno central ha afeado al Ejecutivo regional de Fernando López Miras que en los días posteriores a las operaciones pusiera en cuestión el trabajo de la Guardia Civil, apuntando incluso a que una de las embarcaciones fue incautada "porque se quedó sin gasolina".

Una de las operaciones realizadas por la Guardia Civil en la costa de la Región / Guardia Civil

"Nada más lejos de la realidad", ha lamentado, y ha exigido al presidente regional "lealtad y cooperación" en materia migratoria, exigiendo que "abandone la confrontación, la demagogia y el populismo migratorio". Asimismo, ha insistido en que ambas operaciones fueron "brillantes", un ejemplo a nivel nacional y fruto de la estrategia sostenida en el tiempo de prevención, detección y cerco a las mafias.

La primera de las intervenciones, ha detallado el capitán Saura, se produjo el 31 de agosto, cuando se detectó la presencia de una embarcación que transportaba a 63 personas y que desembarcaron en el entorno de las playas de Calblanque. Muchas de estas personas, procedentes de Argelia, presentaban heridas y refirieron que habían sido golpeadas durante la travesía por los patrones de la embarcación para que mantuvieran la cabeza agachada.

Amenzados con machetes y gas pimienta

También fueron amenazados con machetes y gas pimienta para que saltaran de la patera al llegar a la costa, incluso aunque no supieran nadar.

La embarcación, de 15 metros de eslora y dotada con cuatro motores fue interceptada cuanto trataba de huir mar adentro, y sus dos patrones fueron detenidos.

En cuanto a la operación del 2 de agosto, los agentes que participaron en la misma sufrieron momentos de gran peligrosidad, ya que los pateristas, al detectar su presencia, trataron de huir, forzando a la embarcación de la Guardia Civil a realizar complicadas maniobras para evitar el choque frontal.

Finalmente, con ayuda de un helicóptero, lograron también interceptar la embarcación, de unos 11 metros de eslora y dos motores, detener a los patrones e incautar además 28 garrafas de gasolina que todavía había en su interior.

El coronel jefe ha explicado que este modelo de "pateras-taxi" está planificado para que los patrones utilicen las embarcaciones en numerosas ocasiones, haciendo viajes de ida y vuelta, motivo por el que es trascendental que sean incautadas y sacadas de circulación.

El delegado del Gobierno ha insistido en que "la llegada de embarcaciones a nuestras costas es un fenómeno que ocurre todos los años, desde hace años", por lo que la vigilancia es constante, todos los días del año.

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Asimismo, ha subrayado que "la presión migratoria es un reto europeo" que se debe afrontar "con rigor, responsabilidad y sentido de estado".