El PSOE acusa a López Miras de rebajar la protección del Mar Menor para garantizarse apoyos en la Asamblea

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha acusado al presidente regional, Fernando López Miras, de utilizar la reforma de la Ley del Mar Menor para garantizarse apoyos parlamentarios en la Asamblea Regional.

Fernández sostiene que esta semana López Miras cruzará una línea que, según ha recordado, él mismo había asegurado que no traspasaría en relación con la protección de la laguna.

"El PP quiere incumplir la Ley del Mar Menor, quiere que contaminar el Mar Menor salga más barato y tenga menos consecuencias. Y lo hará con los votos de José Ángel Antelo y Virginia Martínez, los dos diputados que abandonaron Vox y que llevan meses condicionando su apoyo al PP a que esta reforma salga adelante".

La dirigente socialista ha asegurado que el Mar Menor no puede convertirse en el precio de la supervivencia parlamentaria del presidente regional: "Está utilizando la protección del Mar Menor para garantizarse dos votos en la Asamblea Regional".

"Esta semana López Miras va a cruzar una línea que él mismo prometió que nunca cruzaría. El PP quiere aprobar una reforma de la Ley del Mar Menor que rebaja las sanciones y suaviza las consecuencias para quienes incumplen las normas destinadas a proteger la laguna", ha explicado la portavoz socialista a los medios de comunicación esta mañana.

Fernández ha insistido en que la modificación planteada por el Partido Popular reducirá las consecuencias para quienes incumplan la normativa de protección del Mar Menor y ha vinculado su aprobación al apoyo parlamentario de Antelo y Martínez: "Lo va a hacer con los votos de los dos diputados que abandonaron Vox, los diputados tránsfugas, que llevan meses condicionando su apoyo al Partido Popular a que esta reforma salga adelante. Otro episodio más de López Miras y los tránsfugas".

Cuestiona la reducción de sanciones

La portavoz socialista ha señalado que la reforma afecta, a su juicio, a dos aspectos fundamentales de la normativa: la cuantía de las sanciones y las consecuencias para quienes cometan infracciones graves o muy graves.

"Esta reforma no protege más el Mar Menor. Al contrario, lo protege menos. Y afecta en dos aspectos fundamentales de la ley. Por un lado, el PP propone reducir de forma importante las sanciones. Por otro lado, hay algo aún más difícil de entender, la reforma del PP quiere que la consecuencia para aquellos que cometan una infracción grave o muy grave, que ahora mismo supone perder durante dos años el derecho a obtener ayudas o subvenciones de la Comunidad Autónoma para inversiones en las zonas afectadas, deje de ser obligatoria", ha explicado.

Fernández considera especialmente grave que una persona sancionada por una infracción grave o muy grave pueda mantener el acceso a determinadas ayudas públicas. "Permite que alguien sancionado por una infracción grave o muy grave pueda seguir recibiendo dinero público. Esto es inadmisible porque deja sin consecuencias el incumplir la ley y contaminar el Mar Menor. Abre la barra libre para contaminar. El PP tiene que explicar esto", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que una reducción de las consecuencias para los infractores perjudicaría a quienes sí cumplen con la normativa. "El Partido Popular tiene que explicar por qué alguien que cumple escrupulosamente la ley tiene que competir en igualdad de condiciones por las ayudas públicas con quien ha sido sancionado por incumplirla".

Fernández recuerda los compromisos de López Miras

La portavoz parlamentaria ha recordado también distintas declaraciones realizadas en los últimos años por López Miras en las que, según ha señalado, se comprometía a no reducir la protección del Mar Menor. "Lo hizo en marzo de 2024, en abril, en 2023 dijo antes de las elecciones que la ley del Mar Menor no se toca. Pues bien, esto es lo que vale la palabra de López Miras".

A juicio de Fernández, el cambio de posición responde a la situación parlamentaria del Gobierno regional y a su necesidad de recabar apoyos en la Asamblea.

"López Miras está dando ahora ese paso atrás que dijo que no daría. Y lo hace porque necesita los votos de quienes entonces le exigían cambiar la ley. Y aquí está la verdadera explicación de esta reforma: no ha cambiado el Mar Menor y no han cambiado las necesidades de la protección de la laguna. Lo que ha cambiado son las necesidades parlamentarias de López Miras", ha remarcado.

El PSOE anuncia su voto en contra

Fernández ha reiterado además la oposición del Partido Socialista a la reforma y ha recordado la posición expresada por el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, durante una reunión celebrada en enero con colectivos en defensa del Mar Menor.

"Lucas la expresó de forma rotunda cuando se reunió en enero con los colectivos en defensa del Mar Menor. Y esa posición no ha cambiado: nuestro firme compromiso en la protección, recuperación y defensa del Mar Menor. Además de exigir al Gobierno regional a que cumpla la ley del Mar Menor".

La portavoz socialista ha contrapuesto además la reforma autonómica con las inversiones realizadas por el Gobierno de España para la recuperación de la laguna. Según ha señalado, el Ejecutivo central ha destinado 675 millones de euros a estas actuaciones. "No vamos a aceptar que el PP intente presentar esto como una discusión entre quienes defienden el campo y quienes defienden el Mar Menor. Ese enfrentamiento es falso", ha añadido y ha recalcado que el PSOE va a votar en contra de esta reforma.

Fernández ha reclamado finalmente a López Miras que retire la modificación planteada y mantenga sus compromisos anteriores sobre la protección del Mar Menor.

"No vamos a consentir que en la Región de Murcia contaminar salga cada vez más barato y exigimos a López Miras que cumpla su propia palabra y que la retire. Porque el Mar Menor no se toca para resolver los problemas parlamentarios de López Miras. No se rebaja su protección para conseguir mayoría en la Asamblea", ha incidido.

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La portavoz socialista ha concluido criticando que, después de asegurar durante años que no habría retrocesos en esta materia, el Gobierno regional impulse ahora una modificación de la norma ante la necesidad de obtener apoyos parlamentarios.