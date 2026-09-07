Los colectivos en defensa del Mar Menor se oponen a la reforma de la ley por favorecer a las empresas infractoras

Oposición frontal de las organizaciones en defensa del Mar Menor a la reforma de la ley propuesta por el Partido Popular y cuya toma en consideración será aprobada, tal y como adelantó La Opinión, el próximo miércoles en la Asamblea Regional.

Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción Región Murciana, Amarme, Banderas Negras, Yayoflautas región murciana, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcav), Fundación Sierra Minera, SEO/Birdlife y Greenpeace lanzaron este lunes un comunicado en el que consideran la modificación legislativa "un inicio de desmantelamiento" de la ley, que "favorece principalmente a las empresas infractoras", y critica que, además, la norma no está plenamente aplicada e implementada.

Consideran la modificación el "inicio de desmantelamiento" de la legislación que protege la laguna

Su oposición a la reforma, se basa en cuatro argumentos. El primero es que una ley de protección no puede ser modificada de forma regresiva, es decir, no puede reducir la protección de un espacio natural protegido. Eso supondría vulnerar el "principio de no regresión" reconocido en el derecho internacional. "De llevarse a cabo esta reforma de la ley en la Asamblea Regional, podría ser impugnada en derecho", advierten, tal y como indica un dictamen jurídico encargado por el Comité Científico del Mar Menor, a petición de la Comisión de Seguimiento del Mar Menor.

En segundo lugar, modificar una ley para que quienes la infringen gravemente puedan reducir la cuantía de las sanciones y seguir cobrando subvenciones públicas contradice la esencia misma de la Ley del Mar Menor, "que no es otra que la de premiar a las empresas que se esfuerzan en el cumplimiento de las normas, y sancionar y disuadir al infractor".

En tercer lugar, recuerdan que los tres órganos que conforman la Tutoría del Mar Menor, establecidos en la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor, se pronunciaron en contra de esta propuesta de modificación de la ley.

No descartan ninguna iniciativa administrativa y legal que sea necesaria para evitar este "ataque"

En último lugar, consideran contraproducente para el propio sector primario esta modificación, pues vuelve a poner aún más el foco en la responsabilidad y la contribución de estos sectores en la contaminación y degradación del Mar Menor, y la regresión a un menor control y castigo de los incumplimientos de la normativa puede resultar muy perjudicial a medio y a largo plazo para todo el sector, incluso a nivel regional, sector que depende mayoritariamente de la exportación a la UE y a terceros países.

Las organizaciones en defensa de la laguna salada anuncian que no se van a "quedar de brazos cruzados" y protestarán esta semana frente a la Asamblea Regional. Asimismo, no descartan ninguna iniciativa administrativa y legal que sea necesaria para evitar este "ataque al Mar Menor y sus habitantes".

Insuficiente para Vox

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, acusó este lunes al presidente regional, Fernando López Miras, de utilizar la reforma de la Ley del Mar Menor para garantizarse apoyos parlamentarios en la Asamblea Regional.

El PSRM recalca que la modificación planteada por el PP reducirá las consecuencias para quienes incumplan la normativa de protección del Mar Menor y vincula su aprobación al apoyo parlamentario de Antelo y Martínez: "Lo va a hacer con los votos de los dos diputados que abandonaron Vox, los diputados tránsfugas, que llevan meses condicionando su apoyo al Partido Popular a que esta reforma salga adelante. Otro episodio más de López Miras y los tránsfugas". De este modo, Fernández aseguró la oposición del Partido Socialista a la reforma en el Pleno del miércoles.

La modificación se limita exclusivamente a otorgar al Consejo de Gobierno la capacidad para sancionar o no Rubén Martínez Alpañez — Portavoz Vox Asamblea

El portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, denunció que la reforma planteada por el PP "no es una modificación de la Ley del Mar Menor", sino que se limita "única y exclusivamente a otorgar al Consejo de Gobierno la capacidad para sancionar o no, y de qué manera y a quién", por lo que invitó a la Cámara a tomar en consideración la proposición de ley que los de Abascal registraron en la Asamblea y que también se debatirá el miércoles.

Además, criticó que el Partido Popular haya dejado de negociar con Vox y haya optado por apoyarse en Antelo y Martínez. "El Partido Popular se ha comprado dos tránsfugas en esta Asamblea y lo negocia todo con ellos. Con nosotros no negocian", denunció.

Podemos-IU

Podemos e IU denunciaron este lunes que el PP va a dar "una nueva puñalada al Mar Menor" con la ayuda de los "tránsfugas". La diputada morada María Marín recordó que Podemos ya advirtió en abril de la "operación de transfuguismo" que había detrás de las peleas en Vox, y que el objetivo de López Miras tras la salida de Antelo y Martínez era doble: "Dar luz verde con ambos al Decreto-Ley de Vivienda al dictado de la patronal del ladrillo y a la modificación de la Ley del Mar Menor bajo las directrices de los empresarios del agronegocio".

El PP defiende su propuesta

"Lo que nosotros proponemos es un ajuste que solo tiene como fin la adaptación de la cuantía de las sanciones económicas a la normativa estatal; ni se modifican las restricciones ni las sanciones", señaló este lunes el portavoz 'popular', Joaquín Segado, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Según él, esta reforma está "consensuada" con el sector agrario, puesto que "va a flexibilizar medidas de la actividad agraria, pero siempre protegiendo el Mar Menor". El PP defiende "armonizar" la ley regional con una normativa nacional que en 2020, cuando se aprobó la ley murciana, no existía. "La actividad agrícola en el entorno del Mar Menor seguirá siendo la más controlada de Europa. Lo que prohíbe hoy la Ley del Mar Menor sigue prohibido", subrayó Segado.

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El portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, manifestó su interés por hacer "compatible" la protección del ecosistema con la actividad de los agricultores y ganaderos. Entre las cuestiones que él y Virginia Martínez consideran prioritarias se encuentra equiparar el régimen sancionador al existente en el resto de España y que Fuente Álamo quede fuera del ámbito de aplicación de la ley, al considerar que su acuífero no está conectado con el del Mar Menor.