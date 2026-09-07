El PSRM llevará a los tribunales la reforma de la Ley del Mar Menor del PP

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, anunció que el PSRM va a impulsar una reforma del Estatuto de Autonomía de la Región para blindar la protección del Mar Menor para que esté por encima de cualquier interés particular y de cualquier coyuntura política puntual, además de que llevará a los tribunales la reforma que pretende aprobar el Gobierno regional.

Lucas hizo estas declaraciones este lunes tras mantener una reunión con organizaciones ecologistas y colectivos en defensa del Mar Menor, después de que La Opinión adelantara el pasado sábado que PP había negociado con dos miembros del Grupo Mixto, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, el apoyo para sacar adelante su proyecto de ley de modificación. Durante una rueda de prensa, Lucas remarcó que la laguna salada no puede depender de quién gobierne en cada momento: "Es de todos y, por ello, tenemos la obligación de protegerlo".

¿Por qué el Gobierno de López Miras ampara, una vez más, a quienes contaminan? Francisco Lucas — Secretario general PSRM

El líder socialista destacó que la reforma de la ley del PP pretende reducir las sanciones a quienes incumplen la ley y contaminan la laguna, lo que "supone un nuevo golpe al Mar Menor, pero, también, una injusticia con la inmensa mayoría de agricultores, ganaderos y empresas que cumplen rigurosamente con la normativa y que trabajan cada día para cuidar el entorno".

"¿Por qué el Gobierno de López Miras ampara, una vez más, a quienes contaminan? ¿Por qué el Partido Popular quiere premiar a quienes incumplen la ley? ¿Qué intereses está defendiendo?", cuestionó.

Acusa al Gobierno regional de "romper unilaterlamente" uno de los "grandes acuerdos políticos alcanzados en los últimos años"

Lucas recordó que la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor nació del estudio, del diálogo y del acuerdo, después de haber escuchado a todos los agentes implicados: la comunidad científica, el sector agrario y ganadero, y los colectivos sociales. Al hilo, explicó que se hizo un trabajo riguroso, logrando uno de los grandes acuerdos políticos alcanzados en la Región en los últimos años, que contó con el respaldo de prácticamente todo el arco parlamentario. "Ahora, López Miras pretende romper unilateralmente ese acuerdo", lamentó.

"El Partido Popular pretende recortar la Ley del Mar Menor sin el apoyo de ningún otro partido político y, una vez más, con la ayuda de tránsfugas. López Miras demuestra, una vez más, que no es de fiar. Muchos de nosotros tuvimos la suerte de conocer un Mar Menor limpio, vivo y lleno de biodiversidad. Y nuestro objetivo es que nuestros hijos e hijas puedan conocerlo también", concluyó.