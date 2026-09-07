López Miras elogia a Vivas por "suplir" la falta de actuación del Gobierno en Ceuta

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, puso este lunes en valor la "labor intachable, la altura política y el compromiso" del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante la crisis que atraviesa este territorio, y destacó que con su actuación "está supliendo la ausencia del Gobierno de España".

López Miras realizó estas declaraciones antes de asistir en Madrid al 'Desayuno informativo del Fórum Europa', protagonizado por el propio Vivas y organizado por Nueva Economía Fórum.

El máximo responsable de la Comunidad denunció que "el Gobierno de Sánchez ha estado desaparecido 39 días en la crisis de Ceuta" y afirmó que las críticas del Ejecutivo central a otras administraciones "buscan tapar su incapacidad, la falta de información y también la opacidad".

El presidente regional mostró también su preocupación por la situación de las familias ceutíes ante el inicio del curso escolar. En este sentido, destacó "el miedo y la inseguridad" que reflejan estos días “"las declaraciones y las intervenciones de los padres, de las madres y de los alumnos" que esta semana regresan a las aulas.

"No podemos legitimar una acción teledirigida de invasión", ha declarado López Miras

"Que nos tengamos que acostumbrar a que en España deba haber Policía o seguridad privada en la puerta de los colegios para que los niños empiecen el curso escolar me parece inconcebible e inaceptable", afirmó López Miras, quien destacó que frente a escenarios de este tipo "está luchando el presidente Vivas".

De vacaciones "dejando la única patrullera de la Guardia Civil en los talleres"

Preguntado por la eventual acogida de menores por parte de las comunidades autónomas, López Miras subrayó que "no es la solución", ya que "no podemos legitimar una acción teledirigida de invasión. La solución es que todos los que llegaron retornen a su país, y si son menores, mucho más importante, porque tienen que estar con sus familias".

Además, López Miras recordó que una gran cantidad de menores han llegado este año a la Región de Murcia "a través de narcolanchas, de embarcaciones ultrarrápidas tripuladas por encapuchados".

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El presidente regional criticó que, pese a existir "informes de la Policía Nacional advirtiendo a Sánchez de que esto va a pasar", el presidente del Gobierno “no sólo no hace nada, sino que se va de vacaciones dejando la única patrullera de la Guardia Civil de la Región de Murcia en los talleres, sin estar operativa”.