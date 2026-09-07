José Mateos: "En democracia cabe todo salvo la destrucción de la propia democracia"

El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, José Mateos Martínez, no esconde su «profunda aversión» hacia la ultraderecha en el mismo prólogo del libro que acaba de publicar, 'El derecho frente a la ultraderecha. Razones y herramientas jurídicas contra la nueva barbarie', en el que ofrece al lector una serie de medidas que considera necesarias para acabar con esta lacra para las democracias. Paciencia y contundencia. No hay otra.

A mucha gente no les parecen una barbarie los partidos de los que habla en su libro.

Los partidos de ultraderecha, tanto a este lado del Atlántico como al otro, niegan los derechos humanos y las premisas esenciales del sistema democrático con una intensidad que no habíamos visto antes. Son nativistas, creen en una serie de valores ultraconservadores que dan sentido a la nación; son antipluralistas, rechazan a todo aquel que no encaje en esa visión estrecha de la nación que promueven; y son autoritarios, ya que en aquellos países donde han gobernado han establecido un conjunto de medidas de limitación radical de derechos civiles y políticos absolutamente inéditas.

¿Eso lo ve en España?

Vox ha presentado en España iniciativas parlamentarias para ilegalizar al Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya, Bildu y Esquerra Republicana, que por suerte han sido rechazadas. Y dirigentes de Vox han dicho públicamente que había que ilegalizar a Podemos por su 'bilis antiespañola'.

Pero Vox obtiene millones de votos, participa en las elecciones y acepta la Constitución.

Comulgo con una tesis de un filósofo del Derecho italiano que me encanta, Luigi Ferrajoli, que dice que en democracia se puede discutir prácticamente cualquier cosa. Solamente hay una cuestión que queda fuera de la discusión política: ningún partido político puede cuestionar los derechos humanos. Estos son precondiciones lógicas de la democracia y forman parte de la esfera de lo indecidible. Si un partido político promueve que tú, por ser rojo, feminista o nacionalista, quedes fuera del espacio político; si dice que no se puede estudiar educación sexual en los colegios porque promueve ‘ideologías desviadas’; si pretende perseguir las particularidades culturales e históricas de territorios como Euskadi o Cataluña porque van contra la sagrada unidad de España, ese partido, aunque formalmente asuma que todo el mundo puede votar, está destruyendo la democracia. Está amordazando a quienes no piensan como él y, aparte de violar sus derechos humanos, está estableciendo las bases para acabar convirtiéndose en un partido hegemónico. Y lo hace mediante trampas, puesto que solo él puede hablar mientras los demás se quedan fuera.

Ofrecen soluciones fáciles basadas en el chivo expiatorio y en esto coinciden milimétricamente con los partidos fascistas de antaño

Vox ilegalizaría a EH Bildu y usted ilegalizaría a Vox. ¿No es eso tramposo?

Si la legitimidad política se basa en el sistema democrático, nadie puede utilizar ese sistema democrático para destruirlo. En Alemania, hace escasos meses, constitucionalistas del máximo rigor elaboraron un informe exhaustivo en el que dicen que la ilegalización de AfD, el partido de extrema derecha homólogo a Vox, sería plenamente factible dentro del sistema constitucional alemán. Y asumen estos mismos argumentos: en democracia cabe todo salvo la destrucción de la propia democracia.

¿Por qué cree que estas fuerzas están en auge?

Hay una crisis económica que se ha agudizado con las guerras de Ucrania y de Irán; una pandemia como la del covid que ha causado un sufrimiento social muy importante, y un reto como la lucha contra el cambio climático, que implica tomar medidas para evitar que nos ‘cozamos’ vivos en las próximas décadas. También estamos experimentando el incremento de los flujos migratorios, que provoca un cambio en el panorama social y que, si no se regula bien, puede generar problemas de seguridad ciudadana en determinados barrios españoles. No tengo ningún problema en reconocerlo. Podemos hablar del Raval o del barrio del Carmen. Ante ese descontento social y ese descrédito de los partidos tradicionales nace la ultraderecha, que ofrece soluciones muy fáciles basadas en el odio y en el chivo expiatorio. En esto coinciden milimétricamente con los partidos fascistas de antaño. Hitler decía: ‘El judío es el culpable’. Vox dice: ‘Los migrantes, singularmente los musulmanes, son los culpables’.

Pese a la contundencia de la medida, en su libro reconoce que ilegalizar partidos no es suficiente.

Hay que emprender una regeneración política que lleve a los ciudadanos a recuperar la fe en el Estado constitucional de Derecho. Que vean que, frente a la ultraderecha, existe una alternativa que reivindica en serio, y no de boquilla como hacen los dos grandes partidos españoles, la justicia social, unas instituciones transparentes y un imperio real de los derechos humanos, comenzando por los derechos sociales.

El Constitucional debería poder obligar a una Administración a construir vivienda social

Como el famoso artículo 47 de la Constitución sobre vivienda.

Eso es. Está en el capítulo de los principios rectores de la política social y económica, que se limita a decir que los poderes públicos promoverán unos salarios justos o una vivienda digna, pero no establece herramientas jurídicas para que los ciudadanos puedan exigir a través de los tribunales la vigencia de esos derechos.

¿Poder pedirle a un juez una casa?

Que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional pudiera obligar a una Administración autonómica a construir 500 viviendas sociales en un plazo máximo de cinco años. O a obligar a una mayoría parlamentaria a establecer un salario mínimo interprofesional si el vigente se queda insuficiente. También es necesaria una lucha abierta en contra de la corrupción y medidas de democracia participativa como las que existen en Suiza. La Constitución Española estuvo viciada desde un principio por una falta de compromiso con la justicia social y con la democracia real.

No le miento. Veo todo eso muy lejano. ¿Qué hacemos mientras?

Posiblemente nos quede bastante. De todas maneras, tengo una esperanza: Donald Trump va a caerse con todo el equipo en las elecciones parlamentarias de medio mandato de noviembre. Cuando eso pase, veremos el debilitamiento correlativo de los partidos de ultraderecha europeos al perder a uno de sus grandes valedores.

¿Y no ve a Vox en Moncloa?

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Puede, pero los partidos de ultraderecha tienden a gobernar de una forma muy nefasta para los intereses de los ciudadanos. Crecen mucho en la oposición, pero, cuando llegan al Gobierno, la gente se da cuenta de que no son la solución al problema.