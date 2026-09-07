La Guardia Civil cuenta con una nueva patrullera en la Región de Murcia para luchar contra las mafias

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Región de Murcia cuenta desde el domingo con una nueva embarcación, la patrullera 'Río Ulla', de 17 metros de eslora y dos potentes motores de 1.480 caballos cada uno, que permite reforzar los recursos para luchar contra las mafias.

Lo anunció este lunes el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en una rueda de prensa que ofreció tras recibir a los agentes de la Guardia Civil que detuvieron la semana pasada a cuatro patrones de pateras taxi en dos operaciones contra la inmigración irregular y el tráfico de seres humanos. El también secretario general de los socialistas murcianos explicó que "el rescate y el auxilio de inmigrantes en el mar y la lucha contra las mafias que trafican con personas son "cuestiones estratégicas de Estado que requieren prudencia, serenidad y sobre todo, dejar trabajar con tranquilidad a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado (FCSE)".

Patrullera 'Río Ulla' de la Guardia Civil. / G. C.

Recordó que él mismo ofreció "lealtad y cooperación" al presidente regional, Fernando López Miras, al que solicitó una reunión para tratar el asunto. "Su única respuesta, como saben, ha sido movilizar a todos sus peones mediáticos y políticos para insultar y para instrumentalizar a la Guardia Civil", señaló. Lamentó que durante la última semana algunos políticos hayan desempeñado un "papel vergonzoso", en referencia a las que considera "irresponsables declaraciones sobre supuestas invasiones y falta de medios", que "lo único que hacen es fomentar el efecto llamada y favorecer a las mafias".

Lucas solicitó a López Miras que "abandone la confrontación, la demagogia y el populismo migratorio, que lo único que consigue es generar odio y dividir a la sociedad".

El delegado del Gobierno carga contra las "irresponsables declaraciones sobre supuestas invasiones"

En este sentido, criticó a quienes, ante dos "operativos brillantes" que permitieron interceptar a dos pateras-taxi la semana pasada, "algunos especulen o distorsionen su dimensión insistiendo en que la detención de una de esas embarcaciones se produjo porque se quedó sin gasolina". "Nada más lejos de la realidad. La Guardia Civil no interceptó esa embarcación porque se quedara sin gasolina. Se interceptó porque la alcanzaron y la acorralaron hasta que no le quedó más remedio que entregarse", destacó.

El helicóptero de la Benemérita ya había detectado a las dos embarcaciones juntas "y fue la presión de ese dispositivo desplegado por tierra, mar y aire la que permitió vincular a ambas embarcaciones y diseñar la estrategia oportuna para detener posteriormente a una y a los pocos días, a la otra", afirmó el delegado.

La embarcación que se envió desde Barcelona será devuelta esta semana, ya que la patrullera averiada vuelve a estar en funcionamiento

El coronel Jefe de la 5ª Zona, Francisco Pulido, manifestó que las interceptaciones de la semana pasada se suman a otras siete que la Guardia Civil de la región ha realizado en lo que va de año, así como también a los numerosos dispositivos de prevención desarrollados contra las actividades ilícitas de preparación de estos tránsitos marítimos ilegales y que han culminado con la incautación de 43.000 litros de combustible y la detención de 28 individuos.

"Lo que conocemos como la lucha contra el petaqueo", señaló Pulido, para quien estas operaciones constatan la "labor continua que viene desarrollando la Guardia Civil de la Región contra esta criminalidad organizada".

Tanto él como el jefe del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil en la Región, el capitán Saura, aseguraron que la dotación con la que cuentan en la actualidad, en cuanto a unidades navales como personal es suficiente para desempeñar su trabajo con eficacia. En la actualidad, la plantilla está cubierta al 93%.

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El delegado del Gobierno confirmó que la embarcación cedida por el Servicio Marítimo Provincial de Barcelona que venía a suplir a la patrullera de las mismas características que estaba averiada volverá a Cataluña esta semana, ya que la otra vuelve a estar en funcionamiento. En cuanto a medios navales, la Benemérita tiene en la Región una patrullera media de navegación sostenida, una patrullera media de alta velocidad, una semicabinada de aluminio y una embarcación semirrígida. "Con esos medios se garantiza que se pueda luchar contra esta ganadora.