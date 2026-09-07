Grupo Fuertes compra una empresa capaz de curar cuatro millones de jamones

Grupo Fuertes ha adquirido Jamones Albarracín, empresa con sede en Teruel especializada en el secado y curación de jamones, una operación con la que el holding murciano entra en el negocio de la maquila de jamones y refuerza su presencia dentro de la industria cárnica.

La compañía adquirida, hasta ahora propiedad de la familia Dobón, cuenta con 25 años de trayectoria y dispone de tres centros productivos. Sus instalaciones tienen capacidad para curar hasta cuatro millones de piezas y desarrollan procesos de salazón, secado y curación para terceros.

La operación permitirá a Grupo Fuertes incorporar a su actividad un servicio estratégico vinculado a la elaboración de jamón. Jamones Albarracín continuará, no obstante, operando con normalidad y prestando servicio tanto a sus actuales clientes como a los que pueda incorporar en el futuro.

Nuevas inversiones

Tras la adquisición, el grupo empresarial prevé acometer nuevas inversiones destinadas a ampliar y modernizar las instalaciones, además de incrementar la capacidad productiva de los secaderos. La intención es mantener también al actual equipo de trabajadores y apoyarse en su experiencia dentro de esta actividad.

Jamones Albarracín cuenta además con certificaciones internacionales de calidad y seguridad alimentaria como IFS y BRC, y durante sus 25 años de actividad se ha especializado en los distintos procesos relacionados con la curación de jamones.

'Proyecto Jamón'

La compra tendrá también un efecto directo sobre ElPozo Alimentación, una de las principales empresas integradas en Grupo Fuertes, que podrá desarrollar a partir de esta incorporación su denominado ‘Proyecto Jamón’, considerado por la compañía como uno de sus ejes estratégicos.

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Con esta operación, Grupo Fuertes amplía su actividad dentro del sector cárnico y avanza en su estrategia de diversificación y crecimiento. Para Jamones Albarracín, la adquisición supone además la integración en uno de los principales grupos empresariales del sector alimentario, después de un cuarto de siglo de actividad bajo la dirección de la familia Dobón.