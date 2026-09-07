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La economía social supera en un año la mitad del empleo previsto por el pacto en la Región hasta 2028

El sector generó más de 3.300 puestos de trabajo el pasado año y sumó 87 nuevas empresas en la Comunidad

Un momento de la reunión de seguimiento del VI Pacto de la Economía Social, donde estuvieron presentes el consejero Luis Alberto Marín y el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño.

Un momento de la reunión de seguimiento del VI Pacto de la Economía Social, donde estuvieron presentes el consejero Luis Alberto Marín y el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño. / CARM

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L. O.

El Pacto por la Economía Social facilitó la creación de un total de 3.323 puestos de trabajo en este sector durante el año 2025, lo que supone más de la mitad de los 6.000 empleos previstos para el periodo 2025-2028.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, avanzó este lunes este dato durante un encuentro de trabajo con los representantes de las asociaciones integradas en el Pacto, en el que se hizo un seguimiento de la evolución del mismo.

Durante la reunión, el titular de Empresa recordó además que, a día de hoy, se han ejecutado de manera íntegra o puesto ya en marcha “cerca del 80 por ciento de las más de 100 medidas concretas que contiene el Pacto para mejorar la sostenibilidad y la competitividad de un sector que no solo crea empleo e impulsa el crecimiento, sino que contribuye a cohesionar el territorio y pone el foco en aquello que de verdad importa, como son las personas, los ciudadanos de la Región de Murcia”.

Más de 50 millones

El Pacto, que cuenta con un presupuesto de 55 millones de euros, está integrado por las principales asociación y entidades de la economía social de la Región de Murcia como son Ucomur y Ucoerm, Amusal, Fecoam, Fecamur y Cysalia.

En la actualidad, la Región de Murcia cuenta con más de 2.500 empresas en el ámbito de la economía social que dan empleo a más de 100.000 personas. Sólo en el último año se han creado un total de 87 empresas en este sector: "Esto nos da una idea de la importancia y la magnitud de la economía social, que sin duda se ha consolidado como uno de los motores que impulsan del crecimiento económico de la Región de Murcia".

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