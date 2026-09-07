La diversidad crece en las aulas de la Región: el reto de volver a clase para 21.000 alumnos

Más de 300.000 alumnos se incorporan esta semana a los colegios e institutos de la Región de Murcia, centros que cuentan cada vez con aulas más diversas y mayor número de escolares con necesidades educativas especiales que requieren apoyos específicos.

Niños con trastornos del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad (TDAH), dislexia u otras dificultades de aprendizaje pueden necesitar apoyos específicos, pero la diversidad en la forma de aprender, comunicarse o relacionarse constituye también una oportunidad para que todo el alumnado desarrolle habilidades esenciales para la vida, señalan los especialistas, quienes ensalzan la riqueza que aporta en clase esa neurodiversidad.

En la Región de Murcia hay en estos momentos 21.062 alumnos con necesidades educativas especiales. Esta cifra supone 1.312 estudiantes más que el pasado curso, de los que 1.000 están diagnosticados de TEA, según los datos facilitados esta semana por el propio consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín.

Los responsables educativos destacan el esfuerzo que se está realizando para mejorar la atención a este alumnado, con más recursos y profesionales con el fin de que puedan seguir formándose en colegios ordinarios.

De los 21.063 menores con necesidades educativas especiales, el 91% (19.210) se encuentra en centros ordinarios con apoyos; 1.216 alumnos están en aulas abiertas de centros ordinarios y 636 en centros de educación especial.

El director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar, reconoce que incluso a ellos les ha sorprendido el aumento de casos y nuevos diagnósticos de este año, «aunque es algo que estamos viendo de forma sostenida en los últimos cursos». Y entre ellos destaca el peso que tienen los alumnos con TEA, quienes llegan a representar el 41% de todos los niños con necesidades educativas especiales de la Región de Murcia. «Una cifra muy alta», insiste.

Otra cuestión que preocupa a los docentes es que mientras que hace años la mayor parte de los alumnos con TEA tenían un autismo leve, nivel 1, ahora la mayoría son nivel 2 y nivel 3, «lo que implica un mayor esfuerzo para facilitarles una atención especializada».

Para atender a estos menores, los centros educativos murcianos contarán este curso con 188 aulas abiertas, ocho más que el pasado y en las que se atenderá a alumnos de los municipios de Murcia, Cartagena, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Caravaca de la Cruz, Ceutí y Moratalla.

Pero antes de llegar a estas aulas hay que tener un diagnóstico, que en muchos casos es el camino más difícil.

Mondéjar explica que los padres y los pediatras tienen aquí un papel fundamental, ya que son ellos los primeros en detectar cualquier pequeña anomalía. «Y es una vez que se tiene el informe del médico cuando los menores pasan un estudio de atención temprana para corroborar lo que dice el pediatra y así establecer el tipo de atención o apoyos que necesita el alumno»

Para reforzar la labor educativa con ellos, los centros cuentan con equipos especializados formados por orientadores, profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y son estos expertos los que definen la intervención educativa que hay que llevar a cabo con cada niño.

La Consejería de Educación afirma que en los últimos años se han consolidado las plantillas de orientadores, docentes especialistas y personal no docente de apoyo educativo superando en estos momentos los 3.000 profesionales, aunque los docentes también reclaman una reducción de las ratios en estas aulas abiertas para dar una atención de mayor calidad.

Formación a los docentes

Para afrontar estas nuevas realidades en el aula, Educación tiene en marcha programas de formación dirigidos a los miembros de la comunidad educativa.

Pero también viene trabajando en nuevas herramientas que se pondrán en marcha en los próximos meses. Entre ellas destaca la creación de un nuevo Equipo de Orientación en Comunicación Alternativa dirigido a los alumnos con trastornos del espectro autista y que ayudará a los docentes a intervenir con estos estudiantes a través de profesionales especializados porque «los propios centros nos trasladan que están desbordados por algunas de estas situaciones», dice Mondéjar.

Los pediatras reivindican aulas neurodiversas

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) aprovecha el inicio del curso para recordar el «aumento real de casos de trastornos del neurodesarrollo» que ven en consulta y sostienen que «el diagnóstico y sospecha siguen siendo el reto, sobre todo entre las niñas, ya que en los estudios epidemiológicos poblacionales la prevalencia en niños es tres veces más frecuente que en niñas».

Los pediatras insisten en la importancia de evitar que los diagnósticos se conviertan en etiquetas que definan al niño e insisten en utilizar las herramientas educativas disponibles para garantizar la participación y la igualdad de oportunidades.

Ante esta realidad, los especialistas tienen claro que es necesario apostar por la integración y que un aula neurodiversa beneficia a todo el alumnado, no solo a quienes requieren apoyos específicos, y favorece la empatía, la tolerancia y la colaboración.

La pediatra de Primaria Beatriz Fernández explica que «incluir no significa que todos tengan que aprender de la misma manera, sino ofrecer a cada niño lo que necesita para participar y aprender junto a sus compañeros». La convivencia con compañeros que procesan la información de manera diferente puede ayudar también a desarrollar la tolerancia y capacidad para resolver conflictos.