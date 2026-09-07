La Comunidad elevará un 25% la inversión en su red eléctrica ante la "saturación" que amenaza nuevas industrias y viviendas en la Región

La Región de Murcia incrementará un 25% la inversión prevista en la red de distribución eléctrica hasta alcanzar los 84 millones de euros, una inversión a la que se sumarán otros 13,4 millones de euros que se adelantarán para "acelerar" la nueva subestación de Espinardo y su línea subterránea de 11 kilómetros, de modo que el conjunto de inversiones aprobadas o comprometidas por la Comunidad superará así los 100 millones de euros, según anunció este lunes el consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez.

La ampliación de fondos se debe a la ampliación de los límites de inversión producidos el pasado mes de julio y se van a poder ejecutar próximamente gracias a la ley de simplificación administrativa.

El consejero contrapuso esta capacidad de actuación en la red de distribución con el 'silencio' del Ejecutivo sobre la planificación estatal de la red de transporte eléctrico, denunciando que la Región trasladó hace un año al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) sus necesidades y alegaciones a la planificación de infraestructuras eléctricas 2025-2030, pero continúa sin conocer a estas alturas qué actuaciones se ejecutarán, en qué plazos y con qué presupuesto para, entre otras medidas, atender al crecimiento industrial y residencial en la Comunidad.

Vázquez alerta de la "paradoja" de una Región que produce "más energía que nunca", pero carece de red suficiente para atender nuevas inversiones

"Murcia no puede perder inversiones por falta de energía, porque estamos produciendo más energía que nunca" ni puede ver detenido su Plan Industrial como consecuencia de la "falta de energía". Vázquez defendió así que la solución pasa por acelerar la nueva planificación estatal de transporte eléctrico y no únicamente por liberar puntualmente capacidad mediante la retirada de proyectos que finalmente no se ejecutan: "Si algo hace falta en este país en estos momentos es avanzar en la red de transporte que permita conectar quien produce con quien necesita", avisó.

"Lo que no tiene es capacidad de dar una respuesta eléctrica suficiente para hacerlo realidad", advertía Vázquez, que volvió a reiterar que el déficit de infraestructuras eléctricas puede terminar condicionando directamente el desarrollo económico murciano: "No nos podemos permitir que el problema de la red de transporte eléctrico sea quien nos esté condicionando el desarrollo industrial, las políticas de vivienda y el crecimiento".

Nodos saturados o con poca capacidad

El consejero volvió a situar la saturación de la red como uno de los principales principales obstáculos para el crecimiento regional, recordando que el 85% de los nodos eléctricos de la Región están saturados y únicamente 25 de los 166 nodos disponibles cuentan actualmente con "algo de capacidad". En este sentido, volvió a insistir en ña necesidad de que la Comunidad cuente con unos 1.680 MW de potencia máxima para poder llevar a cabo proyectos distintos, como la implantación de nuevas industrias, centros de datos y los desarrollos urbanísticos pendientes. Todas estas iniciativas no pueden recibir una respuesta positiva por falta de capacidad eléctrica. "Cada MW es una oportunidad y cada MW que no llega es una oportunidad que se pierde", resumió Vázquez.

El responsable autonómico advirtió además de la "paradoja" que supone que la Región produzca actualmente más energía que nunca y, al mismo tiempo, tenga dificultades para atender nuevas demandas. El problema, insistió, no estaría tanto en la generación como en la capacidad de transportar la energía desde los puntos donde se produce hasta aquellos donde se necesita. "Estamos viviendo ese momento en el que estamos produciendo más energía que nunca y estamos con una demanda energética que no podemos atender", lamentó.

La situación afecta también a nuevos proyectos de generación renovable: Vázquez explicó que la Dirección General de Industria está teniendo dificultades para dar respuesta a determinadas nuevas plantas fotovoltaicas porque carecen de capacidad para verter la energía generada a la red, mientras que también existen dificultades para atender nuevas industrias, especialmente las electrointensivas.

Reproche a la falta de planificación estatal

Vázquez volvió a cargar contra el Ministerio que concrete las inversiones de la planificación 2025-2030 y recordó que la Región ya ha trasladado propuestas concretas para resolver los principales déficits. El consejero también sostuvo que, durante el periodo de planificación anterior, las inversiones correspondientes a Murcia fueron inferiores al 1% del total nacional, una situación que considera insuficiente para las necesidades de crecimiento de la Región.

Reclama reforzar la red de transporte en el Noroeste para acabar con su 'desierto energético' y aprovechar su potencial fotovoltaico

Entre las prioridades volvió a situar el denominado 'desierto energético' que conforma el Noroeste de la Comunidad, donde, según explicó, existe un déficit de red de transporte que impide tanto atender determinadas industrias como aprovechar el potencial de generación fotovoltaica de la zona. La propuesta de la Comunidad pasaría por conectar la red procedente de Andalucía y de Castilla la Mancha con una nueva infraestructura en el Noroeste que permitiese, además, enlazar con Campo del Río y crear una malla eléctrica cerrada en la Región.

Otra de las zonas que señaló como prioritaria es el Valle de Escombreras, en Cartagena, cuyo crecimiento industrial requerirá, a su juicio, una repotenciación de la red. Vázquez ha destacado especialmente el desarrollo de nuevas instalaciones vinculadas a los biocombustibles y la construcción de un electrolizador de más de 100 MW, que ha calificado como el mayor de Europa.

Críticas a las restricciones para los centros de datos

El consejero también se refirió al borrador del real decreto sobre centros de datos y criticó las nuevas limitaciones energéticas planteadas por el Gobierno central. Así, las restricciones pueden acabar desplazando inversiones hacia otros países europeos con menores limitaciones, advirtió el responsable de Medio Ambiente, que censuró además que el borrador no haya sido consultado previamente con las comunidades ni con el sector y defendió que el problema fundamental vuelve a estar en la red de transporte.

"No se puede condenar el desarrollo cuando además todo el sector pide más demanda energética vinculada exclusivamente a la incapacidad de la red de transporte de poder llevar la energía de donde se produce hacia donde se necesita", afirmó antes de señalar que la Comunidad ya ha remitido al Ministerio sus alegaciones al proyecto.