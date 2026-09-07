El CES de la Región de Murcia avala el nuevo marco regulador de control ambiental

El control ambiental busca apoyarse cada vez más en el conocimiento técnico sin perder de vista quién tiene la última palabra. En ese equilibrio se mueve el nuevo marco para las Entidades de Control Ambiental (ECA) que prepara el Gobierno regional y que ha recibido el visto bueno del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES), aunque acompañado de varias observaciones para mejorar su aplicación práctica.

El Pleno del CES aprobó por unanimidad el pasado 27 de julio su dictamen sobre el proyecto de Orden que regulará estas entidades, llamadas a colaborar técnicamente con las administraciones en tareas de prevención, vigilancia y control ambiental. El Consejo considera necesaria la nueva regulación porque permitirá actualizar un régimen que lleva más de quince años aplicándose de forma transitoria y adaptarlo a la evolución de la normativa ambiental y de los sistemas de acreditación técnica.

Las ECA son entidades especializadas que pueden intervenir en distintos procedimientos ambientales. Entre sus funciones figuran la validación de documentación, las mediciones y análisis, así como la elaboración de informes y certificaciones. Por ejemplo, una empresa que necesite acreditar determinados parámetros ambientales puede recurrir a una entidad habilitada para realizar las comprobaciones técnicas correspondientes. El proyecto diferencia entre Entidades de Validación y Entidades de Medición y Análisis y establece los requisitos técnicos y materiales que deberán cumplir.

El papel de estas entidades tiene, sin embargo, un límite que el CES considera esencial. La colaboración técnica no puede convertirse en una sustitución de las funciones que corresponden a la Administración. La inspección, supervisión, comprobación y adopción de decisiones seguirán siendo potestades públicas. «La intervención de las Entidades de Control Ambiental constituye un instrumento de colaboración técnica», señala el dictamen, pero «no puede entenderse como una sustitución» de las competencias administrativas.

El órgano reclama coordinación electrónica entre la Comunidad y los ayuntamientos

El nuevo modelo pretende también agilizar y simplificar los trámites. El proyecto sustituye el actual sistema de autorización por otro basado en la comunicación previa, aunque mantiene las facultades de comprobación e inspección de la Administración. Las entidades deberán acreditar capacidad jurídica, competencia técnica, medios personales y materiales, responsabilidad civil, independencia e imparcialidad. Además, tendrán que figurar en un registro específico.

Precisamente el Registro de Entidades de Control Ambiental concentra una de las principales advertencias del CES. La existencia de una inscripción no basta si los datos dejan de reflejar las condiciones reales de las entidades. El Consejo reclama mecanismos que permitan mantener la información actualizada mediante el seguimiento de las obligaciones de comunicación y la coordinación con los organismos de acreditación, pero evitando controles duplicados.

«La utilidad de un registro administrativo no depende únicamente de la existencia de una inscripción», advierte el dictamen, sino de que la información sea completa, actualizada y fiel a la realidad jurídica y técnica de las entidades.

Otra de las cuestiones señaladas afecta a la relación entre la Administración regional y los ayuntamientos. Algunas actuaciones de las ECA se desarrollarán dentro de procedimientos de competencia municipal, por lo que el CES considera necesario mejorar el intercambio electrónico de información entre las distintas administraciones para evitar comunicaciones duplicadas y cargas innecesarias.

El sistema de supervisión también debería responder a criterios de proporcionalidad y riesgo. La intensidad de los controles tendría que tener en cuenta factores como la naturaleza de la actividad, su incidencia ambiental o el historial de cumplimiento de cada entidad, en lugar de aplicar mecanismos uniformes cuando no existan circunstancias que los justifiquen.

El CES detecta además una cuestión técnica en el artículo 16, cuyo apartado tercero aparece incompleto en la versión sometida a dictamen. El Consejo considera conveniente corregir esta omisión antes de la aprobación definitiva para evitar dudas interpretativas.

La aplicación de la nueva norma necesitará asimismo un acompañamiento técnico. El proyecto contempla guías con criterios para orientar las actuaciones de las ECA y el CES considera conveniente que sean publicadas junto con la entrada en vigor de la Orden, con el objetivo de garantizar una interpretación homogénea y reforzar la seguridad jurídica.

El dictamen concluye con una valoración favorable del proyecto y de su tramitación. Para el CES, el nuevo régimen puede reforzar la seguridad jurídica y mejorar la colaboración técnica en materia ambiental, siempre que su puesta en marcha vaya acompañada de coordinación administrativa, supervisión eficaz y criterios técnicos homogéneos.