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La Aemet activa la alerta por lluvias y tormentas para el miércoles en varias zonas de la Región

Los avisos afectarán a la Vega del Segura y al Campo de Cartagena y Mazarrón, con precipitaciones que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora

Lluvias en Murcia

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Alba Marqués

Alba Marqués

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este miércoles 9 de septiembre en varias zonas de la Región de Murcia. Los fenómenos adversos se esperan especialmente durante la tarde y la noche.

Los avisos afectarán a la Vega del Segura y al Campo de Cartagena y Mazarrón y estarán vigentes entre las 15.00 y las 23.59 horas del miércoles. En ambos casos, la Aemet sitúa entre el 40% y el 70% la probabilidad de que se produzcan los fenómenos previstos.

En cuanto a las lluvias, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que las precipitaciones podrán dejar hasta 20 litros por metro cuadrado acumulados en una hora tanto en la Vega del Segura como en el Campo de Cartagena y Mazarrón. A este aviso se suma otro por tormentas, con el mismo horario y nivel de riesgo.

Mapa de alerta meteorológica en la Región de Murcia

Mapa de alerta meteorológica en la Región de Murcia / Aemet

La previsión general de Aemet para la Región de Murcia apunta a una jornada de miércoles que comenzará con cielos poco nubosos, aunque la situación cambiará a medida que avance el día. Durante la tarde aumentará la nubosidad y se esperan chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes.

Las temperaturas descenderán en las zonas del interior, mientras que en el litoral experimentarán pocos cambios, aunque las máximas podrían subir localmente. Los vientos serán flojos y variables al principio y tenderán posteriormente a componente este, con intensidad moderada en el litoral e intervalos también moderados en zonas del interior.

Un martes más estable antes del cambio de tiempo

Antes de la llegada de la inestabilidad, el martes 8 de septiembre se espera una jornada más tranquila. La Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior.

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Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y los vientos serán flojos y variables, tendiendo a componente sur y pudiendo soplar ocasionalmente de forma moderada.

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