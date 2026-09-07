Un accidente laboral cada media hora en la Región en el puesto de trabajo

Pese a que cada vez más empresas, trabajadores y organismos están concienciados con la seguridad en los puestos de trabajo con implantación de protocolos de prevención, programas de sensibilización y formación, así como la incorporación de nuevos equipos y herramientas para tratar de evitarlos, es muy difícil controlar que en el día a día no sigan ocurriendo en muchos puestos de trabajo, sobre todo aquellos más expuestos. El reto sigue siendo enorme porque en la Región de Murcia aún se sigue produciendo un accidente laboral, de media, cada media hora.

Solo durante los seis primeros meses del año, entre enero y junio, se registraron oficialmente 10.664 accidentes de trabajo que provocaron una baja, un 4% más que los 10.240 registrados en el mismo periodo de tiempo durante el pasado año. Son las cifras más actualizadas publicadas en el avance mensual que recopila el Ministerio de Trabajo relativo a los accidentes laborales.

De esta cifra total, 9.188 tuvieron lugar durante la jornada laboral (45 de ellos calificados como ‘graves’), mientras que otros 1.476 fueron accidentes in itinere, es decir, ocurridos durante el desplazamiento de ida o vuelta al trabajo.

Precisamente los datos son especialmente preocupantes en cuanto al incremento registrado en los accidentes durante los desplazamientos al lugar de trabajo, al pasar de 1.065 a 1.476 de un año a otro, mientras que los que tuvieron lugar durante la jornada apenas subieron en términos interanuales (un 0,1%).

Los ocurridos durante la jornada apenas crecen, pero los in itinere se disparan casi un 40%

Pero, sin duda, lo que es peor fueron aquellos siniestros labores graves tuvieron el peor de los desenlaces posibles con la muerte de hasta 12 personas mientras realizaban su jornada laboral (solo uno de ellos fue in itinere) entre enero y junio. Aunque siguen siendo demasiados, lo cierto es que en el mismo periodo del año pasado habían fallecido a las mismas alturas del año 18 trabajadores, de manera que el número de víctimas mortales se consiguió reducir en seis personas (un 33% menos). Pese a este descenso, la incidencia de los accidentes mortales ocurridos durante la jornada sigue por encima del promedio nacional: Murcia registra 0,275 fallecimientos al mes por cada 100.000 trabajadores, frente a aproximadamente 0,23 en el conjunto de España, alrededor de un 20% más.

Sexta autonomía con más

Durante el primer semestre de 2026, la Región alcanzó así una incidencia de 229,3 accidentes en jornada con baja al mes por cada 100.000 trabajadores, mientras que el promedio nacional fue de 203,9, lo que significaría que la tasa murciana se encontraría cerca de un 12,5% por encima de la media española, de acuerdo con los datos estadísticos aportados por el Ministerio.

Registra una tasa de 229,3 siniestros por cada 100.000 empleados, un 12,5% más que la media

El dato sitúa además a la Comunidad como la sexta autonomía con mayor incidencia de accidentes laborales, únicamente por detrás de Navarra, Baleares, La Rioja, Castilla la Mancha y Aragón.

Eso sí, respecto a la comparación con 2025 cabe destacar una evolución favorable, ya que en el mismo periodo del año anterior la incidencia era todavía mayor, de 235,6 accidentes por cada 100.000 trabajadores, frente a una media nacional de 206,3.

Casi el 25%, en la industria

De los datos estadísticos de Trabajo también se desprende que el reparto de siniestros laborales por sectores sitúa a la industria manufacturera (aquella dedicada a transformar la materia prima en un producto acabado) como la actividad con mayor número de accidentes de trabajo en la Región, con 2.143 casos entre enero y junio. Por sí sola concentra prácticamente el 23,3% de todos los accidentes con baja producidos durante la jornada laboral en la Región.

En el ‘ranking’ aparecen la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 1.356 accidentes; la construcción, con 1.267; el comercio, con 1.018; y las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 962.

CC OO: "Faltan recursos para la prevención" Pablo Alarcón, responsable de Salud Laboral de CCOO en la Región, considera que los recursos disponibles resultan «insuficientes» para cumplir los objetivos recogidos en la estrategia de prevención acordada entre sindicatos y la Administración autonómica. «Con 12 personas no se puede desarrollar una política de prevención que permita llevar a cabo esos proyectos en la calle», dice en declaraciones a La Opinión. En este sentido, Alarcón también pone el foco en la evolución de la plantilla del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, que, según el sindicato, ha pasado de contar con más de 70 trabajadores a disponer actualmente de 28. Para Alarcón, este descenso limita la capacidad de actuación en materia de prevención. Así, lamenta que el organismo continúe cerrado desde hace meses tras ser clausurado por la existencia de un «peligro grave e inminente» en su estructura mientras que sus diferentes servicios se encuentran repartidos entre distintas dependencias y sedes de la Comunidad.

Entre estos cinco grandes grupos suman 6.746 accidentes, cerca del 73% de toda la siniestralidad laboral en jornada registrada en la Comunidad durante el primer semestre. La industria vuelve a sobresalir cuando el número de accidentes se pone en relación con el empleo, ya que su índice de incidencia alcanza los 412,9 accidentes mensuales por cada 100.000 trabajadores, frente a los 356,4 aproximadamente del conjunto del país (la tasa se sitúa así un 16% superior a la nacional).

Las diferencias son menores en otros ámbitos. En la agricultura la incidencia regional asciende a 304,3, frente a 297,3 en España; en construcción alcanza 461,3, frente a 450,6; y en el sector servicios se sitúa en 157,2, prácticamente en línea con los 155,1 registrados en el país.

La gran mayoría, asalariados

Además, el desglose del Ministerio también detalla que de los 9.188 accidentes ocurridos durante la jornada, 8.803 afectaron a trabajadores asalariados y 385 a autónomos.

Los 11 fallecimientos producidos durante la jornada correspondieron a asalariados contratados por una empresa. A estos se suma otro trabajador asalariado fallecido en un accidente in itinere. No se registró ningún accidente mortal entre los trabajadores por cuenta propia durante el primer semestre.

La Consejería defiende una caída real de un 5% de la siniestralidad

Frente al balance del Ministerio, el Gobierno regional defiende que la siniestralidad laboral mantiene una evolución favorable en la Región de Murcia y matiza así el incremento de los accidentes con baja que reflejan los últimos datos del Ministerio de Trabajo. En concreto, desde la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social ponen el foco en el índice de incidencia, el indicador que relaciona el número de accidentes con el volumen de trabajadores y que considera el verdadero «termómetro» para analizar la evolución de la siniestralidad.

Según los datos de la Administración regional aportados a este periódico, durante los primeros seis meses del año se contabilizarían así 1.395,3 accidentes por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un descenso del 5,2% respecto al mismo periodo de 2025. El Gobierno regional atribuye esta evolución, entre otros factores, al trabajo desarrollado dentro de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2024-2028, que cumple ya dos años desde su puesta en marcha.

El plan articula la actuación de la Administración en seis grandes líneas. En concreto, la estrategia ha apostado por la formación, la investigación y la divulgación de campañas; aumentar la vigilancia y el control en los puestos de trabajo; el apoyo y la gestión a las empresas, y el apoyo a las inversiones en materia de seguridad y prevención laboral que realizan las diferentes entidades en la Región.