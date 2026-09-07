Más de 37.000 universitarios vuelven este lunes a las aulas en la Región

Más de 37.000 alumnos universitarios comienzan a incorporarse este lunes a las clases en la Región de Murcia, tanto en la Universidad de Murcia (UMU) y Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

El inicio del nuevo curso 2026-2027 se hará de forma escalonada, de tal manera que la vuelta se ha organizado por grupos, en función de si son estudiantes de nueva incorporación o de continuidad a partir de segundo curso. En la UMU comienzan las clases hoy más de 26.000 estudiantes de grado que se formarán en los cinco campus de la institución repartidos por toda la comunidad. De estos más de 36.000 alumnos, 6.158 son estudiantes de nuevo ingreso.

Fuentes universitarias señalan que a este alumnado se sumarán a lo largo de las próximas semanas en torno a 5.000 estudiantes de máster y doctorado. El curso comienza con una evolución positiva de la matrícula de nuevo ingreso. Según los datos consolidados al cierre del llamamiento, a 31 de julio, la Universidad de Murcia cuenta con 6.158 estudiantes matriculados de nuevo ingreso, 93 más que el curso anterior, lo que supone un incremento del 1,5 %. La cifra sitúa la ocupación de las plazas ofertadas en el 90,8%, sobre un total de 6.784 plazas disponibles. Este porcentaje supera en casi dos puntos el 88,8% del curso anterior y representa el nivel de ocupación más alto de los últimos cuatro años académicos. Los datos reflejan la buena respuesta a la oferta académica de la Universidad de Murcia, que ha incorporado en los últimos cursos ajustes en algunas titulaciones para adaptar el número de plazas a la demanda.

La Universidad de Murcia informa de que para este curso se ha marcado como reto principal el de abordar la formación en inteligencia artificial (IA) de la comunidad universitaria y la puesta en marcha de una estrategia institucional que establecerá los criterios para el uso responsable y ético de estas tecnologías en la Universidad.

Por su parte, la UPCT inicia también este lunes las clases, a las que regresan 5.000 estudiantes de continuación y los inscritos en el curso cero, según detallan desde la Universidad Politécnica de Cartagena. Será el jueves cuando lleguen otros 1.200 alumnos de nuevo ingreso de grado y máster.

La Universidad Politécnica de Cartagena tuvo 6.197 estudiantes matriculados en títulos oficiales de grado, máster y doctorado el pasado curso, una cifra que espera superar este año dado el incremento registrado en el número de alumnos de nuevo ingreso (1.215 hasta la fecha, pues está abierta la matrícula en tres grados con plazas vacantes).

La creciente atracción de los estudios tecnológicos es, sin embargo, aún insuficiente: "Hay mucha más demanda de ingenieros de los que se están formando", remarca el rector, Mathieu Kessler, recordando que las profesiones científico-técnicas son "esenciales" para el presente y el futuro de la humanidad.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) tiene otro calendario de inicio del curso y las clases comenzaron el 2 de septiembre para los alumnos de segundo curso en adelante y el próximo 16 de septiembre lo harán con carácter general para primer curso.

Los coles abren sus puertas el martes a 140.000 niños Mientras que las universidades públicas de la Región de Murcia inician este lunes las clases, los colegios abrirán sus puertas este martes, 8 de septiembre, para los más de 140.000 niños matriculados en las etapas de Infantil y Primaria. Según la consejería, para este próximo curso se han matriculado 40.576 alumnos en Educación Infantil (3-5 años); en Primaria, 99.251; en Secundaria, 77.063 alumnos; y en Bachillerato, 24.929 alumnos, con un descenso global de 3.240 alumnos respecto al curso anterior, vinculado directamente a la evolución demográfica. El nuevo curso escolar 20026-2027 comenzará con más de 320.000 plazas ofertadas para alumnado no universitario, distribuidas en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, así como en Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, y más de 29.000 docentes. En este nuevo curso vuelven a bajar las ratios medias de estudiantes por aula, situándose en 18,6 alumnos-aula en Educación Infantil; 21,03 alumnos-aula en Primaria; 25,48 alumnos-aula en ESO y 30,44 alumnos-aula en Bachillerato, 5 puntos por debajo de la media nacional. La bajada de ratio permite una atención más personalizada y el fortalecimiento de las plantillas docentes.

Titulaciones con plaza en la UMU

Pese a que los periodos ordinarios de preinscripción y matrícula ya han finalizado, la Universidad de Murcia ha publicado una resolución que permitirá solicitar alguna de las plazas que han quedado sin cubrir. Este plazo estará abierto hasta el próximo 11 de septiembre y la solicitud debe hacerse a través de registro (https://sede.um.es).

Las titulaciones en las que aún quedan plazas son Bellas Artes, Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología Geográficas, Educación Infantil ISEN (centro privado adscrito), Educación Primaria ISEN (centro privado adscrito), Estudios franceses, Filología Clásica, Filosofía, Gestión de Información y Contenidos Digitales, Historia, Historia del Arte, Relaciones Internacionales (centro privado adscrito), Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Seguridad, Sociología, Traducción e Interpretación (lengua B francés), Traducción e Interpretación (lengua B inglés), Turismo (centro privado adscrito), Estudios de Comunicación y Medios/Bachelor in communication and media studies y Trabajo Social.