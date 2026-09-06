Víctor Marín: "No se puede tolerar que un alumno acosador conviva en el mismo espacio que su víctima"

El curso 2026-2027 comienza esta semana en la Región con dos decretos a la vista: el de convivencia escolar y el de reducción de burocracia. Pero las familias siguen pendientes de la climatización de los centros, en los que la Consejería insiste que ha realizado este verano más de 30 obras de mejora de eficiencia energética. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, repasa con La Opinión las novedades del nuevo periodo lectivo que se presenta con novedades.

Esta semana arranca el curso y 320.000 alumnos se incorporarán a sus clases en la Región. ¿Está todo preparado para que comience con normalidad?

Sí, está todo preparado. Este es un curso en el que vamos a consolidar un modelo educativo propio, un modelo con el que hemos creado 9.000 plazas de educación Infantil de 0 a 3 años en régimen de gratuidad y en el que ofrecemos otros servicios gratuitos importantes para las familias como los libros de texto de 3º de Primaria a 4º de ESO y más de 300 comedores escolares en colegios públicos que darán servicio a unos 20.000 alumnos. Este año también se consolida nuestra estrategia digital Libre, que ha limitado el uso de pantallas y dispositivos móviles y se consolida una histórica oferta de Formación Profesional con más de 48.400 plazas.

La Consejería asegura que las vacantes están cubiertas «prácticamente en su totalidad», pero todavía habrá adjudicaciones en septiembre. ¿Cuántas plazas siguen sin cubrir?

Esos datos se conocerán con los dos actos de adjudicación previos al inicio del curso. Durante julio se han distribuido casi 6.000 puestos, lo que implica que todas las vacantes de plantilla necesarias y estructurales para poner en marcha el funcionamiento del curso han sido ofertadas y, en su mayoría, han sido cubiertas. Seguiremos ofertando las que quedan pendientes y aquellas que surjan por incapacidades temporales.

Este curso hay 3.240 alumnos menos en Infantil, Primaria y Bachillerato. ¿Hasta qué punto preocupa a la Consejería la caída de la natalidad y qué consecuencias tendrá a medio plazo para colegios y plantillas?

La caída de la natalidad nunca es una buena noticia. Pero un sistema educativo que mejora la conciliación familiar y que ofrece servicios educativos gratuitos y de calidad es la mejor herramienta para incentivar la natalidad. Los colegios han visto mejorada su oferta formativa respecto a la que existía hace tres años incorporando las aulas de 2 años y 18 colegios de la Región acogerán este curso estudios de Secundaria. Contamos con una plantilla de profesorado estable, incorporando 3.300 efectivos desde que se acordó la reducción de la jornada laboral a 35 horas y la reducción de la jornada lectiva, por lo que la Región cuenta con una plantilla consolidada y solvente para ofrecer una atención individualizada a nuestro alumnado. A lo que se suma la decisión de bajar de manera estructural la ratio.

«Los alumnos deben adquirir hábitos de trabajo, pero ha bajado el nivel de contenido del currículo»

¿La reducción de las ratios es simplemente consecuencia de la caída demográfica o desde Educación se han dado pasos para reducir la sobrecarga en las aulas?

Es una decisión adoptada por el Gobierno de la Región para mejorar la atención individualizada de nuestros alumnos en edades tempranas, una etapa crucial para que los alumnos adquieran hábitos de comportamiento y de trabajo que serán imprescindibles para su posterior desarrollo académico.

Hablan de más de 29.000 docentes. ¿Considera que las plantillas son suficientes para atender desdobles, refuerzos, bajas y necesidades educativas especiales?

La plantilla ha evolucionado de forma significativa. Hemos incorporado 3.300 efectivos en los últimos tres cursos escolares hasta el punto de que la Región está por encima de la media nacional en ratio de profesor por número de alumnos, según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación. Esto es posible porque tenemos una plantilla solvente y en la que estamos reduciendo la temporalidad.

¿Qué ratio de alumnos por profesor tiene actualmente la Región de Murcia?

Estamos en una ratio media de 10,6 alumnos por profesor, cuando veníamos de cifras que superaban los 11.

¿En qué especialidades existe mayor dificultad para encontrar docentes?

Existe un déficit de profesorado en toda España, no solamente en la Región de Murcia, que afecta principalmente a algunas especialidades técnicas de Formación Profesional y a otras de ámbito científico o tecnológico en enseñanza Secundaria. En este caso, Murcia ha sido pionera a nivel nacional para habilitar un procedimiento extraordinario de contratación de expertos que proceden del sector privado en aquellas especialidades de FP en las que existen problemas de provisión.

¿Por qué esta fuga de profesionales al ámbito privado? ¿No son suficientes las condiciones de la enseñanza para retenerlos?

Es una tendencia que se está dando y que responde a las ofertas que hay en el mercado laboral.

La atención a la diversidad alcanza a 21.062 estudiantes, 1.312 más que el pasado curso. ¿A qué se debe este aumento?

La Región de Murcia, según las estadísticas que conocemos, es una comunidad que lidera el diagnóstico en atención a la diversidad de su alumnado y, además, escolariza en un régimen de inclusión muy por encima de lo que suelen hacer el resto de autonomías. Tenemos más de 3.000 profesionales especializados en atención a la diversidad y hemos puesto en marcha planes específicos, como el Plan TEA, para dar respuesta a un fenómeno que no tiene precedentes. La atención a la diversidad es una de las áreas que más complejidad otorga al trabajo del profesorado, pero favorecer espacios de inclusión como nuestras 188 aulas abiertas, ocho más que el curso pasado, fomenta que estos alumnos reciban una atención especializada durante una parte del horario y que en otra parte puedan integrarse de forma inclusiva con sus grupos de referencia.

"El déficit de profesorado afecta a especialidades técnicas en FP y a las de ámbito científico o tecnológico en ESO"

¿Son suficientes esos 3.000 profesionales? ¿Qué tiempo de espera existe actualmente para que un alumno sea valorado?

No hay un tiempo establecido, es muy variable. Cuando hablamos de edades tempranas el diagnóstico suele partir de informes médicos o de la propia observación. A partir de ahí, los equipos de atención temprana realizan los diagnósticos y las evaluaciones psicopedagógicas oportunas.

La Comunidad mantiene las restricciones al uso de dispositivos digitales en los centros. ¿Debe avanzarse hacia una menor utilización de ordenadores y tabletas en las aulas y recuperar un mayor peso del libro, la escritura a mano y los métodos tradicionales?

La apuesta del Gobierno regional es trabajar la tecnología durante un tiempo limitado, en función del nivel de maduración de los alumnos. Siendo muy reducido en Infantil y en Primaria y ampliándose en Secundaria. La clave para educar de manera responsable en el uso de los medios digitales es que los alumnos adquieran un conocimiento crítico, riguroso y ético de cuándo deben emplearse. Sobre todo en aquellas áreas en las que la tecnología aporta un valor añadido al aprendizaje, pero no como un mero sustituto del libro de texto o con un uso pasivo y prolongado en el tiempo.

Están trabajando en el nuevo decreto de convivencia escolar, que viene a endurecer las sanciones a los agresores y a reforzar la autoridad de los docentes. ¿Cuándo estará implantado?

Estamos en la tramitación de este decreto de convivencia y en otro de reducción de la carga burocrática. Nuestro objetivo es que estén aprobados por parte del Consejo de Gobierno antes de acabar la legislatura. El profesorado es un colectivo enormemente vocacional, pero que en las últimas décadas ha visto que su tarea se ha dificultado porque han perdido una autoridad que nunca debió perder y porque se ha bajado el nivel de los contenidos de los currículos, con una sobrecarga también de burocracia. El decreto de convivencia reforzará su autoridad, el respecto y la disciplina en el aula, así como uno de reducción de carga burocrática porque no se les puede convertir en meros administrativos. No se puede tolerar que una persona que ha sido sancionada como acosador conviva en el mismo espacio que su víctima y el Gobierno regional refuerza con este decreto su tolerancia cero con el acoso escolar.

Durante el verano se han realizado obras en 38 infraestructuras educativas, pero este curso cerca de dos mil alumnos estarán repartidos en 77 barracones. ¿Por qué no se soluciona el problema de las aulas prefabricadas?

Las aulas modulares cumplen con todos los requisitos técnicos y normativos para impartir docencia y las que quedan deben ser eliminadas con obras de ampliación. El Gobierno regional ya ha adjudicado dos ampliaciones en centros de Cobatillas (Murcia) y Los Alcázares que permitirán eliminar 17 de estas aulas prefabricadas. Y seguiremos licitando proyectos para reducir estas aulas en localidades como San Pedro del Pinatar o Torre Pacheco.

La vuelta al cole llegará con 40º en el termómetro, pero el plan ClimaTIZA que anunció el presidente está vinculado a unos presupuestos que no llegan. ¿Qué se hará mientras tanto?

Este verano hemos llevado a cabo más de 30 obras de mejora de la eficiencia energética en centros que permitirán que los alumnos vuelvan a sus clases en mejores condiciones de las que tenían en el mes de junio. Pero seguiremos trabajando para desarrollar nuevas actuaciones dentro del plan ClimaTIZA y que en 2030 todas las aulas estén adecuadas para poder hacer frente a episodios de altas temperaturas. Cada centro es diferente y requiere un proyecto específico.