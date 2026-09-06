La tortuga mora se queda fuera, por ahora, del plan nacional de restauración

La recuperación de buena parte de los ecosistemas murcianos quedará condicionada en los próximos años por un documento que todavía puede cambiar. España remitió el pasado 31 de agosto a la Comisión Europea su proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, una hoja de ruta que deberá concretarse antes de septiembre de 2027 y que deja varias preguntas abiertas en la Región: qué territorios quedarán finalmente incluidos, qué recursos habrá para ejecutar las actuaciones y por qué algunas piezas sensibles, como la tortuga mora o determinados tramos costeros del litoral, no aparecen en la propuesta.

El proyecto, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) junto a las comunidades autónomas, responde al Reglamento europeo 2024/1991, que establece objetivos vinculantes para recuperar ecosistemas degradados. La propuesta española contempla actuaciones en ecosistemas terrestres, costeros, marinos, fluviales y urbanos, además de medidas para recuperar poblaciones de polinizadores.

El documento recoge propuestas sobre 9.475 kilómetros cuadrados de hábitats de interés comunitario y actuaciones para restaurar el hábitat de cerca de 200 especies. En los ecosistemas marinos plantea medidas sobre 288 kilómetros cuadrados antes de 2030. También prevé recuperar 65 kilómetros de ríos de flujo libre y más de 120 kilómetros cuadrados de llanuras aluviales, junto a actuaciones sobre 1.982 kilómetros cuadrados de ecosistemas agrarios.

La tortuga mora, una ausencia difícil de explicar

La valoración de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia resulta más crítica. Rubén Vives, portavoz de la organización, considera que el plan es «poco ambicioso» y cuestiona tanto la superficie incluida como la falta de una cronología y un presupuesto suficientemente definidos.

La identificación de buena parte de los hábitats deteriorados sí le parece adecuada, pero señala dos omisiones especialmente relevantes para Murcia: la tortuga mora y parte del litoral mediterráneo situado entre Cabo de Palos y San Pedro del Pinatar.

La tortuga mora concentra en la Región, según Vives, alrededor del 60% de su población europea, frente al 40% de Almería. Su exclusión le parece especialmente difícil de justificar. «No meter a esta emblemática especie es un error tremendo», afirma.

La tortuga mora se queda fuera, por ahora, del plan nacional de restauración | EFE

Las explicaciones recibidas desde el Ministerio apuntarían a razones técnicas, aunque Ecologistas en Acción asegura desconocer cuáles son. Una situación similar se produciría con cierto tramo litoral entre Cabo de Palos y San Pedro. La organización considera especialmente valiosos los arenales y humedales que aún sobreviven en esta zona por la escasez de estos ecosistemas.

Restaurar sin retirar cultivos

El impacto del plan sobre la agricultura constituye otra de las cuestiones relevantes en una Región con áreas de agricultura intensiva como el Campo de Cartagena y el Valle del Guadalentín. Para Vives, restauración y actividad agrícola no tienen por qué ser incompatibles.

La intervención debería concentrarse en espacios como ramblas, cauces, taludes, redes de drenaje y zonas de transición entre terrenos agrícolas y otros ecosistemas. La restauración de estos elementos permitiría mejorar la biodiversidad sin necesidad de retirar cultivos productivos. «No tienes por qué quitarle a nadie la finca de limonero», sostiene.

El proyecto estatal contempla medidas para mejorar la biodiversidad de los ecosistemas agrarios, conservar elementos del paisaje y mantener sistemas agrarios de alto valor natural.

Más 'verde' en las ciudades

Los objetivos europeos alcanzan igualmente a los municipios. Murcia, Cartagena o Lorca deberán afrontar el reto de incrementar y mejorar sus espacios verdes, aunque con diferencias importantes entre barrios.

Vives aprecia avances en superficie verde urbana, pero mantiene que persisten déficits, especialmente por una distribución desigual. La incorporación de flora silvestre a parques y jardines constituye además una asignatura pendiente. Una mayor presencia de especies autóctonas proporcionaría alimento y refugio a aves, insectos y otros animales.

El río Segura ofrece un ejemplo de la función de los corredores ecológicos. Las actuaciones realizadas en su entorno y la mejora de la calidad del agua han favorecido una mayor biodiversidad. La presencia de nutria en distintos puntos de la cuenca demuestra, según Vives, cómo un cauce restaurado puede facilitar la recuperación de especies.

Campaña de reposición de arbolado en la ciudad de Murcia. / Ayto. Murcia

La financiación, una incógnita

El dinero necesario para convertir los objetivos en actuaciones concretas constituye una de las principales dudas. El Miteco señala que la planificación permitirá identificar las necesidades de financiación y priorizar actuaciones, pero el proyecto remitido a Bruselas todavía no establece un presupuesto global.

Para Ecologistas en Acción, un verdadero plan debe contar con objetivos, lugares de actuación, calendario y recursos, además de mecanismos de seguimiento que permitan comprobar si las medidas funcionan. El proyecto incorpora medidas para mejorar el conocimiento y evaluar las actuaciones, junto al principio de no deterioro significativo de los ecosistemas restaurados o en buen estado.

El documento tampoco está cerrado. La Comisión Europea analizará ahora la propuesta española y podrá formular observaciones antes de la aprobación de la versión definitiva, que España deberá remitir antes del 1 de septiembre de 2027.

Ese recorrido mantiene abierta la posibilidad de introducir cambios y corregir algunas de las carencias señaladas desde la Región de Murcia. La participación pública constituye otro punto de discusión. El Ministerio destaca cuatro rondas de reuniones con casi 500 entidades y una consulta ciudadana que recibió 26.543 aportaciones. Ecologistas en Acción cuestiona, sin embargo, que no se hayan publicado íntegramente sus resultados ni explicado con detalle cómo se incorporaron al documento.

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La Región afronta así un proceso que puede determinar durante las próximas décadas cómo se restauran sus ramblas, riberas, espacios costeros, zonas agrícolas y entornos urbanos. La petición de los ecologistas pasa por ampliar la ambición del plan y revisar algunas exclusiones antes de que Bruselas dé por cerrado el documento.