Seguridad
La normativa de edificios resistentes a los seísmos lleva 24 años sin actualizarse
La UE dispone de un plan que regula la estructura de las viviendas ante los terremotos, pero España sigue sin implantarla como obligatoria
Ocho terremotos de magnitud media-alta han tenido lugar o se han percibido en España desde que comenzó el siglo XXI. Ocho sismos de más de 4,5 de magnitud que dejaron, en ocasiones, heridos, alguna muerte y derrumbamientos de edificios. Uno de los temblores con mayor magnitud de nuestro país, y el más grave para la Región de Murcia, ocurrió en la Ciudad del Sol, Lorca, en 2011, que se saldó con 9 fallecidos, 300 heridos y cientos de viviendas destrozadas.
Ante esta peligrosidad sísmica —alta en buena parte de la costa mediterránea— existe una normativa que regula la estructura de los edificios para prevenir los daños por terremotos, un escrito que lleva sin actualizarse 24 años.
El Real Decreto 997/2002 es la norma de la construcción sismorresistente en España: regula los cálculos del edificio y los detalles constructivos para afrontar terremotos. Se trata de una normativa de hace dos décadas, periodo en el que se han registrado ocho terremotos de mayor magnitud que la prevista en la norma, pese a lo cual sigue sin actualizarse. En este largo periodo, los mapas de peligrosidad sísmica sí que se han estado actualizando: el oficial es de 2015, aunque el propio Instituto Geográfico Nacional dispone datos de 2021 que ya incorporan el terremoto de Lorca.
Antonio Tomás Espín, profesor del Departamento de Ingeniería Minera y Civil y experto en Ingeniería Estructural, coincide en que la normativa está algo «desfasada y desactualizada». «Está vigente y es aplicable, pero es mejorable», afirma. Además, Emilio Trigueros, miembro del mismo departamento de la UPCT, confirma que, aunque la norma lleva sin revisarse desde 2002, los mapas de peligrosidad sísmica sí son más nuevos, lo que permite paliar la espera de una nueva normativa.
Eso sí, los mapas no quitan la necesidad de revisar el Real Decreto. «Cuando se habla de realizar modificaciones, lo que se pretende es incorporar mejoras en los cálculos en función de la evolución técnica de los modelos empleados y de programas de cálculo —manifiesta Trigueros—. Estos cambios permitirán obtener valores del comportamiento ante el sismo más ajustados a la realidad, que no tienen por qué traducirse en mayores costes, sino en un diseño más eficiente».
Más allá de evitar el colapso del edificio, explica Trigueros, es fundamental cuidar la construcción sismorresistente en aspectos como «asegurar elementos no estructurales (cornisas o fachadas) para evitar que se desprendan y causen daños personales». También es importante que los edificios colindantes tengan sus forjados a la misma altura para evitar que, al vibrar, se golpeen y dañen mutuamente los pilares. En Murcia capital, de hecho, ya se han realizado trabajos de microzonificación sísmica en el entorno de la Catedral, precisamente para afinar este tipo de riesgos en un casco histórico especialmente sensible.
En 2023 ya se intentó legislar una norma más actualizada e, incluso, pasó todos los trámites administrativos; sin embargo, por culpa de cierta polémica entre los expertos, esta normativa se terminó guardando en un cajón hace ya 3 años.
El Eurocódigo 8
La propia Unión Europea dispone de un plan de prevención estructural contra terremotos llamado Eurocódigo 8, publicado en 1998. Es un conjunto de normas europeas que regulan el diseño, cálculo y dimensionamiento de estructuras de edificación y obra civil en regiones con riesgo sísmico. En comparación con la normativa vigente en España —y, por tanto, con la que rige en la Región—, «está mucho más actualizada», afirma Espín, ya que en marzo de este año publicaron la segunda generación de estos eurocódigos. Consiste en una versión nueva y renovada que sustituirá la anterior.
En este plan, España nunca ha establecido como obligatoria la utilización de los eurocódigos, a pesar de la reclamación constante desde el ámbito técnico. En cambio, varios países de la UE ya los han adoptado, y Antonio Tomás Espín cree que lo ideal sería o implantar directamente la norma o actualizar la normativa nacional para que converja con la europea.
Hay que destacar que el Eurocódigo 8 contempla problemáticas como el desprendimiento de cornisas —el mismo riesgo que en Murcia ya obligó a reforzar edificios tras el terremoto de Lorca—, por lo que se podrían aminorar los peligros en los sismos si se implantase.
A pesar de la iniciativa europea y el intento de 2023, España sigue basando la sismorresistencia de los edificios en normas de 2002. Cabe puntualizar que, en el caso de que se publique en el BOE una nueva norma que regule la estructura de los edificios ante los seísmos, esta solo se aplicaría a edificios nuevos y no acabaría con los edificios antiguos que puedan ser vulnerables —una cuestión especialmente sensible en cascos históricos como el de Murcia o Lorca—.
Revisar la estructura de su edificio puede salir caro
Una de las opciones que proponen los expertos ante este retraso es realizar ‘auditorías forenses’ para revisar el estado de las estructuras de los edificios en zonas de riesgo sísmico. Estas auditorías, en la actualidad, siguen sin ser frecuentes. «La mayoría de revisiones de estructuras de edificios no se realizan de forma sistemática, sino bajo prescripción tras un seísmo», señala Trigueros.
Si alguien quisiera realizar una ITV estructural tendría que pagarlo de su propio bolsillo. Dependiendo de la necesidad técnica de los estudios y la reforma, «el precio podría oscilar entre 80.000 y 250.000 euros para un edificio medio de 5 plantas», explica. Emilio Trigueros advierte que esto afecta directamente a las familias más humildes y que cualquier obligatoriedad de este tipo debería ir acompañada de un paquete de ayudas económicas.
Por su parte, Espín hace hincapié en la necesidad de planes públicos. «Para poder inspeccionar, revisar y reforzar los edificios existentes habría que coordinar planes a nivel municipal, autonómico o estatal». Estos planes requieren de una partida presupuestaria específica a lo que se muestra reticente debido a que en España llevan sin presentarse tres años los presupuestos generales del estado, lo que dificulta lanzar propuestas en ámbitos como la prevención de daños por sismos.
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