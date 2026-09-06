Economía
El miedo a las ‘herencias envenenadas’ origina 1.800 renuncias al año en la Región
Los rechazos a las sucesiones aumentan cada año y los motivos varían entre cargas fiscales, deudas familiares y conflictos con los allegados
La muerte sigue sin despojarse del todo del tabú que arrastra desde hace siglos. Pero cada vez hay más personas que la tratan con naturalidad y planifican su testamento con antelación: quién recibe qué, y cuánto le corresponde a cada uno. Ahora, cuando llega el momento, los herederos ya saben cómo actuar.
El problema aparece en las excepciones. Hay hijos que aceptan la herencia de sus padres sin revisarla y descubren, demasiado tarde, que junto a la casa o los ahorros venían deudas que no imaginaban. Entonces se encuentran en una encrucijada de la que pocos saben salir por su cuenta — y es cuando entran en juego notarios y abogados—.
En la Región de Murcia se producen alrededor de 12.000 defunciones al año. De cierta parte de ellas, unas 1.800 personas acabaron renunciando a la herencia en 2025. Y la tendencia va al alza. Según datos facilitados por el propio Colegio Notarial de Murcia, las renuncias pasaron de 1.650 en 2023 a 1.750 en 2024. Un matiz importante para interpretar la cifra sería que las renuncias se contabilizan por persona, no por herencia, así que un mismo patrimonio puede haber sido rechazado por ocho personas distintas antes de que alguien lo acepte o quede vacante.
Lo llamativo es que esa subida se produce a pesar de la reforma fiscal que la Región de Murcia aprobó en 2023 para reducir drásticamente lo que se paga por heredar. Desde entonces, el impuesto de sucesiones de padres a hijos equivale, en la práctica, al 0,2% del patrimonio heredado — una herencia de 400.000 euros, por ejemplo, puede suponer una factura fiscal de menos de 1.000 euros—. Si el impuesto casi ha desaparecido y las renuncias siguen creciendo, el motivo real de fondo probablemente no es fiscal, sino económico: las deudas que arrastra el propio patrimonio.
Carmen Rodríguez Pérez, decana del Colegio Notarial de Murcia, atiende constantemente estas dudas desde el despacho. «Los motivos de las renuncias son variados: deudas del fallecido, carga fiscal, motivos familiares», explica. Y también matiza algo que rompe el estereotipo del conflicto: «No solo se habla de conflictos familiares, sino que se pueden dar casos de hermanos que ceden su herencia al que ha cuidado verdaderamente de los padres».
Pérez insiste en consultar todas las posibles deudas hipotecarias del fallecido antes de tomar la decisión de aceptarla o renunciar a ella: «Acudir al notario es imprescindible como vías para conocer el patrimonio del fallecido, si hay testamento, qué figuras están estipuladas y qué pasa con la herencia cuando se renuncia». Recomienda no dudar en recurrir al notario cuanto antes para tener un asesoramiento pleno acerca del tema.
La salida ante las deudas
Cuando el inventario revela deudas, el heredero no tiene por qué elegir entre aceptar todo o renunciar a todo. Existen otras vías intermedias, y elegir bien entre ellas puede marcar una diferencia de miles de euros.
La aceptación a beneficio de inventario permite responder ante las deudas de la herencia solo con los bienes del propio patrimonio, sin poner nada del bolsillo si el dinero a deber supera lo heredado. Por tanto, su efecto principal es separar los bienes del fallecido del patrimonio personal del heredero.
En cuanto al plazo, depende de la situación: si el heredero ya tiene en su poder la herencia o parte de ella, dispone de 30 días desde que lo sabe para pedir ante notario la deformación de inventario, con citación previa a acreedores y legatarios; si no la tiene en su poder, el plazo es más amplio.
Es importante, entonces, que cuando se sepa que va a fallecer un familiar y que le toca la herencia, que se acuda rápidamente al notario puesto que la aceptación a beneficio de inventario tiene plazos muy concretos y con una serie de notificaciones y expedientes. Su efecto principal es separar el patrimonio del fallecido del patrimonio personal del heredero.
El concurso de herencias: la opción «infrautilizada» de los abogados
Antes de aceptar o renunciar, el paso imprescindible es averiguar qué hay realmente detrás del patrimonio. Rebeca González, abogada especializada en concursar del despacho murciano Doire, explica que existe un procedimiento de desglose del inventario que permite ver con claridad los activos y los pasivos de lo que se va a heredar.
En el caso de encontrar dinero a deber al banco, González destaca otra alternativa a la aceptación a beneficio de inventario: el concurso de herencias. «La aceptación a beneficio de inventario no paraliza la ejecución de la hipoteca sobre el propio inmueble heredado», advierte González.
El concurso de la herencia sí lo logra. Es un procedimiento judicial que solo puede solicitarse si todavía no se ha aceptado la herencia de forma pura y simple, y si existe constancia de que la herencia es realmente deficitaria, es decir, que se pierde dinero con ella. «Gracias al concurso de herencias puedes obtener un acuerdo y paliar la hipoteca», asegura González.
A partir de ahí caben dos desenlaces: un convenio con los acreedores para reestructurar el pago —quitas, esperas, aplazamientos— sin liquidar todo el patrimonio, o si no hay convenio posible, la venta de los bienes de la herencia por orden de prioridad de créditos hasta donde alcance.
Es, según la abogada, una herramienta infrautilizada: «Muy pocos abogados conocen y ofrecen la opción del concurso de herencias». Mientras tanto, la aceptación a beneficio de inventario sigue siendo el recurso más habitual para deudas antiguas y ajenas a la hipoteca — «esta opción no exime de las deudas hipotecarias y los bancos disponen de una gran protección», resume González.
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