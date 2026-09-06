El miedo a las ‘herencias envenenadas’ origina 1.800 renuncias al año en la Región

La muerte sigue sin despojarse del todo del tabú que arrastra desde hace siglos. Pero cada vez hay más personas que la tratan con naturalidad y planifican su testamento con antelación: quién recibe qué, y cuánto le corresponde a cada uno. Ahora, cuando llega el momento, los herederos ya saben cómo actuar.

El problema aparece en las excepciones. Hay hijos que aceptan la herencia de sus padres sin revisarla y descubren, demasiado tarde, que junto a la casa o los ahorros venían deudas que no imaginaban. Entonces se encuentran en una encrucijada de la que pocos saben salir por su cuenta — y es cuando entran en juego notarios y abogados—.

En la Región de Murcia se producen alrededor de 12.000 defunciones al año. De cierta parte de ellas, unas 1.800 personas acabaron renunciando a la herencia en 2025. Y la tendencia va al alza. Según datos facilitados por el propio Colegio Notarial de Murcia, las renuncias pasaron de 1.650 en 2023 a 1.750 en 2024. Un matiz importante para interpretar la cifra sería que las renuncias se contabilizan por persona, no por herencia, así que un mismo patrimonio puede haber sido rechazado por ocho personas distintas antes de que alguien lo acepte o quede vacante.

Lo llamativo es que esa subida se produce a pesar de la reforma fiscal que la Región de Murcia aprobó en 2023 para reducir drásticamente lo que se paga por heredar. Desde entonces, el impuesto de sucesiones de padres a hijos equivale, en la práctica, al 0,2% del patrimonio heredado — una herencia de 400.000 euros, por ejemplo, puede suponer una factura fiscal de menos de 1.000 euros—. Si el impuesto casi ha desaparecido y las renuncias siguen creciendo, el motivo real de fondo probablemente no es fiscal, sino económico: las deudas que arrastra el propio patrimonio.

Carmen Rodríguez Pérez, decana del Colegio Notarial de Murcia, atiende constantemente estas dudas desde el despacho. «Los motivos de las renuncias son variados: deudas del fallecido, carga fiscal, motivos familiares», explica. Y también matiza algo que rompe el estereotipo del conflicto: «No solo se habla de conflictos familiares, sino que se pueden dar casos de hermanos que ceden su herencia al que ha cuidado verdaderamente de los padres».

Pérez insiste en consultar todas las posibles deudas hipotecarias del fallecido antes de tomar la decisión de aceptarla o renunciar a ella: «Acudir al notario es imprescindible como vías para conocer el patrimonio del fallecido, si hay testamento, qué figuras están estipuladas y qué pasa con la herencia cuando se renuncia». Recomienda no dudar en recurrir al notario cuanto antes para tener un asesoramiento pleno acerca del tema.

La salida ante las deudas

Cuando el inventario revela deudas, el heredero no tiene por qué elegir entre aceptar todo o renunciar a todo. Existen otras vías intermedias, y elegir bien entre ellas puede marcar una diferencia de miles de euros.

La aceptación a beneficio de inventario permite responder ante las deudas de la herencia solo con los bienes del propio patrimonio, sin poner nada del bolsillo si el dinero a deber supera lo heredado. Por tanto, su efecto principal es separar los bienes del fallecido del patrimonio personal del heredero.

En cuanto al plazo, depende de la situación: si el heredero ya tiene en su poder la herencia o parte de ella, dispone de 30 días desde que lo sabe para pedir ante notario la deformación de inventario, con citación previa a acreedores y legatarios; si no la tiene en su poder, el plazo es más amplio.

Es importante, entonces, que cuando se sepa que va a fallecer un familiar y que le toca la herencia, que se acuda rápidamente al notario puesto que la aceptación a beneficio de inventario tiene plazos muy concretos y con una serie de notificaciones y expedientes. Su efecto principal es separar el patrimonio del fallecido del patrimonio personal del heredero.