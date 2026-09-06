Francisco Lucas asegura que "las costas de la Región están vigiladas los 365 días del año"

El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha señalado este domingo que "las costas de la Región de Murcia están vigiladas 365 días al año". Esta declaración se produce como respuesta a la pregunta planteada por el Partido Popular sobre si era conocedor de los informes policiales que alertaban de un posible aumento del flujo migratorio en las costas de la Península y Baleares.

Lucas insistió en que el litoral regional se encuentra "permanentemente vigilado, no solo los últimos 15 días, cuando se acuerda el PP". Explicó, por otra parte, que los medios y los controles se han incrementado: "A los resultados me remito, en la última semana se ha procedido a la detención de cuatro personas"

El delegado del Gobierno central en la Región pidió a López Miras y al Partido Popular que "abandonen la confrontación, que abandone el populismo y la demagogia migratoria, que lo único que está haciendo es generar odio y dividir a la sociedad".

Desde su punto de vista, el presidente de la Región de Murcia "quiere dividir a la sociedad y confrontar para no ponerse a trabajar, para que no se hable de que la comunidad autónoma que lidera la pobreza infantil, o para que no se hable de esa lista de espera en sanidad o de la trama de la prótesis"

Embarcación del pasado viernes

Lucas, que asistió este domingo a las fiestas de Calasparra, también fue preguntado por la llegada de una embarcación el pasado viernes en la que podría haber tres fallecidos. Indicó al respecto que esa información no está confirmada, por lo que ha pedido prudencia mientras los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado analizan los datos.

"En el caso de confirmarse, la Delegación del Gobierno, como está haciendo hasta el momento, informará con total detalle y sobre todo con total transparencia", añadió.

Petición del PP

Estas declaraciones se producen después de que este domingo el senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, le exigiera informar sobre las alertas que recibió al respecto de los flujos migratorios y "qué medidas adoptó para impedir que la Región se haya convertido en un coladero de 'taxipateras'".

Revenga insiste, como ya hizo ayer el presidente regional, Fernando López Miras, en preguntar sobre cuántas de las alertas que, según reconoció Sánchez en el Congreso, avisaban de la llegada de embarcaciones con migrantes se correspondían con la Región de Murcia. "Lucas tiene que explicar qué información tenía el Gobierno de España, cuándo la recibió y qué hizo con ella", afirmó.

El senador subrayó que "el delegado del Gobierno no puede dedicarse exclusivamente a hacer oposición a López Miras". Considera que "tiene una responsabilidad y entre sus obligaciones está garantizar la seguridad de nuestras costas, impedir que la frontera siga siendo un coladero".

En esta línea, recordó que "la Guardia Civil ha pasado demasiado tiempo sin disponer de una embarcación rápida en condiciones para perseguir y atajar la llegada de estas narcolanchas". Señala como episodio "especialmente grave" la lancha que embistió e hirió a varios agentes de la Benemérita.

Asimismo, advirtió que en las últimas dos semanas y media han llegado a las costas de la Región 21 pateras con 650 personas a bordo: "La realidad es que durante todo el verano hemos asistido a un goteo constante de embarcaciones cargadas de inmigrantes que llegan a nuestras costas".

El senador del Partido Popular, Díez de Revenga. / Partido Popular

Carta al presidente de Ceuta

Por otro lado, el presidente Fernando López Miras ha enviado una carta al presidente de Ceuta, Juan Vivas, en la que ha trasladado "el apoyo de la Región de Murcia". Miras ha mandado, concretamente, la declaración institucional que hizo pública el pasado jueves, tras las manifestaciones por Ceuta que tuvieron lugar el miércoles.

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El líder del Ejecutivo autonómico señaló en su cuenta de Twitter que "Todos juntos tenemos el deber de defender la soberanía y la integridad de nuestro país, y el Gobierno de España la obligación de emplear todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a la ciudad autónoma"